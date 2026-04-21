क्या है 'बाल आधार' और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्यों है यह जरूरी, कैसे बनवाएं?
Bal Aadhaar Card: बाल आधार 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किया जाने वाला नीले रंग का आधार कार्ड है, जिसे UIDAI ने खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए शुरू किया. जानिए घर बैठ कैसे करें अप्लाई?
- बाल आधार 5 साल तक के बच्चों के लिए होता है।
- इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता का आधार आवश्यक है।
- UIDAI की वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुक करें।
- केंद्र पर जाकर फॉर्म भरें और दस्तावेज जमा करें।
Bal Aadhaar Card: आधार कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है, जिसका होना काफी जरूरी है. इसकी जरूरत स्कूल एडमिशन, बैंक या किसी भी सरकारी काम के लिए पड़ती है. पहले आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हैं. क्योंकि अब ज्यादातर काम घर बैठे ही आराम से हो जाते हैं. खासकर छोटे बच्चों के लिए आधार बनवाना पहले से काफी आसान हो गया है.
बाल आधार 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए जो बनवाया जाता है उसे कहते हैं. UIDAI ने खासतौर पर इसे छोटे बच्चों के लिए शुरू किया है, जो नीले रंग का होता है और सामान्य आधार कार्ड से अलग दिखता है. इसकी जरूरत बच्चे के स्कूल एडमिशन के दौरान पड़ती है.
बाल आधार क्या है?
बात करें बाल आधार कि तो भारत में रहने वाला कोई भी बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है. इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है जैसे.....
- बच्चे की पहचान और उम्र के लिए जन्म प्रमाण पत्र.
- साथ ही अस्पताल की डिस्चार्ज स्लिप जरूरी होती है.
- इसके अलावा पते का प्रमाण भी देना होता है.
- माता-पिता में से किसी एक का आधार कार्ड होना अनिवार्य है.
वह इसलिए क्योंकि बच्चे का आधार उसी से लिंक किया जाता है.
बाल आधार के लिए अप्लाई कैसे करें?
- इसके लिए आपको सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- ‘My Aadhaar’ सेक्शन में जाकर ‘Book an Appointment’ पर क्लिक करें.
- उसके बाद अपने शहर का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- मोबाइल पर एक OTP आएगा, उससे वेरिफिकेशन करें.
- अपने पास के आधार केंद्र चुनकर तारीख और समय तय करें.
- तय समय पर केंद्र जाकर बच्चे की जानकारी का फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज जमा करें.
- माता-पिता का आधार नंबर सही तरीके से दर्ज किया जाएगा.
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Source: IOCL