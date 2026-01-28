हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या आप भी बाहर निकलते वक्त Wi-Fi ऑन छोड़ देते हैं? जानें इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं

क्या आप भी बाहर निकलते वक्त Wi-Fi ऑन छोड़ देते हैं? जानें इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं

Wifi Using Tips: घर से बाहर जाते समय Wi-Fi ऑन रखना छोटी आदत लगती है. लेकिन यही आपकी प्राइवेसी और डेटा के लिए खतरा बन सकती है. क्या नुकसान हो सकता है और कैसे बचें. जान लीजिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 28 Jan 2026 05:05 PM (IST)
Wifi Using Tips: स्मार्टफोन आज हमारी जेब में पड़ा सबसे पावरफुल डिवाइस बन चुका है. बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया तक हमारी आधी जिंदगी इसी में कैद है. लेकिन इसी फोन से जुड़ी एक छोटी सी लापरवाही आपको बड़े साइबर खतरे में डाल सकती है. बहुत से लोग घर से बाहर निकलते समय मोबाइल डेटा तो ऑन कर लेते हैं. लेकिन वाई-फाई बंद करना भूल जाते हैं. 

उन्हें लगता है कि जब नेटवर्क जुड़ा ही नहीं है. तो नुकसान कैसा जबकि सच्चाई यह है कि वाई-फाई ऑन रहते ही आपका फोन आसपास के नेटवर्क्स को लगातार खोजता रहता है. यही प्रोसेस आपकी लोकेशन, डिवाइस एक्टिविटी और डिजिटल पहचान को अनजान लोगों के लिए आसान बना देती है. साइबर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यही आदत हैकिंग और डेटा लीक का पहला दरवाज़ा खोलती है.

Wi-Fi ऑन रहने से कैसे बढ़ता है खतरा?

जब फोन का वाई-फाई ऑन होता है. तो वह सिर्फ इंटरनेट ढूंढ नहीं रहा होता. बल्कि बैकग्राउंड में कई तरह के सिग्नल भेजता रहता है. यह सिग्नल यह बताते हैं कि आपका फोन किन नेटवर्क्स से पहले जुड़ चुका है और वह किस तरह का डिवाइस है. साइबर रिसर्च में सामने आया है कि इन्हीं सिग्नल्स को पकड़कर हैकर्स नकली नेटवर्क बना सकते हैं. 

जिनसे आपका फोन अपने आप जुड़ जाए. इसे ईविल ट्विन अटैक जैसी तकनीकों से जोड़ा जाता है. सबसे खतरनाक बात यह है कि यूजर को इसका अंदाज़ा तक नहीं होता. आप सड़क पर चल रहे होते हैं और उसी समय कोई आपके फोन के डेटा मूवमेंट पर नजर रख सकता है. यही वजह है कि घर से निकलते समय वाई-फाई बंद रखना एक जरूरी डिजिटल आदत मानी जाती है.

हो सकता है डेटा लीक 

पब्लिक जगहों जैसे मॉल, स्टेशन, एयरपोर्ट या कैफे में अक्सर कई ओपन वाई-फाई नेटवर्क दिखाई देते हैं. इनमें से हर नेटवर्क सेफ हो यह जरूरी नहीं. अगर आपका वाई-फाई ऑन है. तो फोन गलती से ऐसे किसी फर्जी नेटवर्क से जुड़ सकता है. जो सिर्फ लोगों का डेटा चुराने के लिए बनाया गया हो. 

एक बार कनेक्ट होते ही आपकी ब्राउज़िंग एक्टिविटी, लॉगिन डिटेल्स और कभी-कभी बैंक से जुड़ी जानकारी भी जोखिम में आ जाती है. बिना एन्क्रिप्शन वाले नेटवर्क पर यह खतरा और बढ़ जाता है. यही कारण है कि साइबर एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि बाहर निकलते वक्त वाई-फाई बंद रखें. जरूरत हो तभी ऑन करें और अनजान नेटवर्क से दूरी बनाए रखें.

Published at : 28 Jan 2026 05:05 PM (IST)
