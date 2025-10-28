हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबुजुर्ग पेंशन लेते हैं तो भूलकर भी मत कर देना यह गलती, वरना पैसे देना बंद कर देगी सरकार

बुजुर्ग पेंशन लेते हैं तो भूलकर भी मत कर देना यह गलती, वरना पैसे देना बंद कर देगी सरकार

पेंशन लेने वाले बुजुर्गों की पेंशन बंद होने का सबसे बड़ा कारण जरूरी डॉक्यूमेंट समय पर जमा न करना होता है. आमतौर पर लाइफ सर्टिफिकेट तय समय में जमा नहीं किया जाता है तो सरकार पेंशन रोक सकती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 28 Oct 2025 09:52 PM (IST)
Preferred Sources

रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर बुजुर्गों की पूरी जिंदगी पेंशन पर टिकी होती है. इसी से दवाइयों का खर्च, घर का खर्च, बिजली-पानी के बल और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती है. ऐसे में अगर पेंशन रुक जाए तो परेशानी बढ़ जाती है. कई बार ऐसा किसी बड़ी वजह से नहीं बल्कि आपकी छोटी-छोटी गलतियों  या लापरवाही के कारण होता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको यह बताते हैं कि जो बुजुर्ग पेंशन लेते हैं तो उन्हें कौन सी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना उनकी पेंशन रुक सकती है.

पेंशन लेने वाले बुजुर्गों को नहीं करनी चाहिए यह गलती

पेंशन लेने वाले बुजुर्गों की पेंशन बंद होने का सबसे बड़ा कारण जरूरी डॉक्यूमेंट समय पर जमा न करना होता है. आमतौर पर लाइफ सर्टिफिकेट तय समय में जमा नहीं किया जाता है तो सरकार पेंशन रोक सकती है. लाइफ सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, जो यह साबित करता है की पेंशन लेने वाले व्यक्ति अभी जीवित है. सरकार हर साल यह प्रमाण इसलिए मांगती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की पेंशन सही व्यक्ति को ही दी जा रही है और कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही है. वहीं पहले बुजुर्गों को यह सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंक या सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे. लेकिन अब यह काम बहुत आसान हो गया है. दरअसल हर साल 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच पेंशनभोगियों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन अगले महीने से रुक सकती है.

घर बैठे कैसे जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट?

बुजुर्गों को अब लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंकों की लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ती है. दरअसल सरकार ने इस प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है. जिसके बाद अब आप घर बैठे जीवन प्रमाण ऐप के जरिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके लिए मोबाइल या लैपटॉप से आधार बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाता है.इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के एजेंट को घर बुलाकर भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. इस तरह आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पेंशन समय पर मिलती रहेगी.

इन डॉक्यूमेंट के बिना भी रुक सकती है पेंशन

  • उम्र प्रमाण पत्र- लाइफ सर्टिफिकेट के अलावा कुछ और जरूरी डॉक्यूमेंट भी होते हैं, जिनके बिना पेंशन अटक सकती है. जिसमें उम्र प्रमाण पत्र भी शामिल होता है. इसके लिए आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं की मार्कशीट, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होता है.
  • एड्रेस प्रूफ- एड्रेस प्रूफ के बिना भी आपकी पेंशन रुक सकती है. एड्रेस प्रूफ के लिए भी आपको आधार कार्ड, बिजली,  बैंक पासबुक या राशन कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाना होता है.
  • बैंक डिटेल- बैंक डिटेल्स पूरी न होने के कारण भी आपकी पेंशन रुक सकती है ‌.ऐसे में पेंशन की डिटेल्स में आपकी बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड और पासबुक की कॉपी सही होना जरूरी होता है.
  • पेंशन से जुड़ी जानकारी- पेंशन से जुड़ी जानकारी सही नहीं होने पर भी आपकी पेंशन रुक सकती है. ऐसे में पीपीओ नंबर या पेंशन आईडी और आय घोषणा प्रमाण पत्र भी आपके पास होना जरूरी होता है.

ये भी पढ़ें-FD या RD में कहां मिलेगा ज्यादा मुनाफा? जानिए कौन सा निवेश आपके लिए रहेगा बेहतर सौदा

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 28 Oct 2025 09:52 PM (IST)
Tags :
Pension Stopped Reason Senior Citizen Pension Rules Pension Mistake Alert
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: मोंथा साइक्लोन का लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, अगले 3-4 घंटे अहम, 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू; कई शहरों में चल रहीं तेज हवाएं
मोंथा साइक्लोन का लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, अगले 3-4 घंटे अहम, 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू; कई शहरों में चल रहीं तेज हवाएं
दिल्ली NCR
Cloud Seeding: दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
चुनाव 2025
न तेजस्वी और न नीतीश... BJP का सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे प्रशांत किशोर, सीनियर पत्रकार ने बताई ये वजह
न तेजस्वी और न नीतीश... BJP का सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे PK, सीनियर पत्रकार ने बताई ये वजह
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Dadi Sa की पानी पूरी पार्टी में झूमे Armaan और Abhira
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
अब तक Bigg Boss क्या है खास ? देखे बड़ी खबरें
Bihar Restaurant Incident:Bihar Restaurant Incident:चेकिंग के नाम पर धमकाना ... CCTV फुटेज में कैद हुई दारोगा की काली करतूत
SEBI का बड़ा फैसला! अब महिलाओं और Senior Citizen को निवेश पर Extra फायदा मिलेगा| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: मोंथा साइक्लोन का लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, अगले 3-4 घंटे अहम, 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू; कई शहरों में चल रहीं तेज हवाएं
मोंथा साइक्लोन का लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, अगले 3-4 घंटे अहम, 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू; कई शहरों में चल रहीं तेज हवाएं
दिल्ली NCR
Cloud Seeding: दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
चुनाव 2025
न तेजस्वी और न नीतीश... BJP का सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे प्रशांत किशोर, सीनियर पत्रकार ने बताई ये वजह
न तेजस्वी और न नीतीश... BJP का सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे PK, सीनियर पत्रकार ने बताई ये वजह
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
क्रिकेट
कूड़ेदान में फेंक दी युवराज सिंह के ऑटोग्राफ वाली जर्सी, 6 छक्के खाने के बाद स्टुर्ट ब्रॉड ने क्यों किया ऐसा?
कूड़ेदान में फेंक दी युवराज सिंह के ऑटोग्राफ वाली जर्सी, 6 छक्के खाने के बाद स्टुर्ट ब्रॉड ने क्यों किया ऐसा?
बिहार
बिहार चुनाव 2025 : जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
यूटिलिटी
FD या RD में कहां मिलेगा ज्यादा मुनाफा? जानिए कौन सा निवेश आपके लिए रहेगा बेहतर सौदा
FD या RD में कहां मिलेगा ज्यादा मुनाफा? जानिए कौन सा निवेश आपके लिए रहेगा बेहतर सौदा
नौकरी
हेल्थ इंस्पेक्टर के हजारों पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई
हेल्थ इंस्पेक्टर के हजारों पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget