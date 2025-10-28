बुजुर्ग पेंशन लेते हैं तो भूलकर भी मत कर देना यह गलती, वरना पैसे देना बंद कर देगी सरकार

रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर बुजुर्गों की पूरी जिंदगी पेंशन पर टिकी होती है. इसी से दवाइयों का खर्च, घर का खर्च, बिजली-पानी के बल और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती है. ऐसे में अगर पेंशन रुक जाए तो परेशानी बढ़ जाती है. कई बार ऐसा किसी बड़ी वजह से नहीं बल्कि आपकी छोटी-छोटी गलतियों या लापरवाही के कारण होता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको यह बताते हैं कि जो बुजुर्ग पेंशन लेते हैं तो उन्हें कौन सी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना उनकी पेंशन रुक सकती है.



पेंशन लेने वाले बुजुर्गों को नहीं करनी चाहिए यह गलती

पेंशन लेने वाले बुजुर्गों की पेंशन बंद होने का सबसे बड़ा कारण जरूरी डॉक्यूमेंट समय पर जमा न करना होता है. आमतौर पर लाइफ सर्टिफिकेट तय समय में जमा नहीं किया जाता है तो सरकार पेंशन रोक सकती है. लाइफ सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, जो यह साबित करता है की पेंशन लेने वाले व्यक्ति अभी जीवित है. सरकार हर साल यह प्रमाण इसलिए मांगती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की पेंशन सही व्यक्ति को ही दी जा रही है और कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही है. वहीं पहले बुजुर्गों को यह सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंक या सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे. लेकिन अब यह काम बहुत आसान हो गया है. दरअसल हर साल 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच पेंशनभोगियों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन अगले महीने से रुक सकती है.



घर बैठे कैसे जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट?

बुजुर्गों को अब लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंकों की लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ती है. दरअसल सरकार ने इस प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है. जिसके बाद अब आप घर बैठे जीवन प्रमाण ऐप के जरिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके लिए मोबाइल या लैपटॉप से आधार बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाता है.इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के एजेंट को घर बुलाकर भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है. इस तरह आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पेंशन समय पर मिलती रहेगी.



इन डॉक्यूमेंट के बिना भी रुक सकती है पेंशन

उम्र प्रमाण पत्र- लाइफ सर्टिफिकेट के अलावा कुछ और जरूरी डॉक्यूमेंट भी होते हैं, जिनके बिना पेंशन अटक सकती है. जिसमें उम्र प्रमाण पत्र भी शामिल होता है. इसके लिए आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं की मार्कशीट, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होता है.

एड्रेस प्रूफ- एड्रेस प्रूफ के बिना भी आपकी पेंशन रुक सकती है. एड्रेस प्रूफ के लिए भी आपको आधार कार्ड, बिजली, बैंक पासबुक या राशन कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाना होता है.

बैंक डिटेल- बैंक डिटेल्स पूरी न होने के कारण भी आपकी पेंशन रुक सकती है ‌.ऐसे में पेंशन की डिटेल्स में आपकी बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड और पासबुक की कॉपी सही होना जरूरी होता है.

पेंशन से जुड़ी जानकारी- पेंशन से जुड़ी जानकारी सही नहीं होने पर भी आपकी पेंशन रुक सकती है. ऐसे में पीपीओ नंबर या पेंशन आईडी और आय घोषणा प्रमाण पत्र भी आपके पास होना जरूरी होता है.

