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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीडिजिटल लॉकर या बैंक लॉकर, आपके जरूरी कागजातों के लिए कौन सा है ऑप्शन है सबसे सुरक्षित और किफायती?

डिजिटल लॉकर या बैंक लॉकर, आपके जरूरी कागजातों के लिए कौन सा है ऑप्शन है सबसे सुरक्षित और किफायती?

DigiLocker: आज के समय में जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखना पहले से ज्यादा आसान हो गया है. डिजिटल लॉकर और बैंक लॉकर दोनों में से कौन सबसे ज्यादा सुरक्षित और बेहतर है? जानिए.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 15 Jun 2026 11:24 AM (IST)
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Digital Locker: डिजिटल दौर में कई चीजों के मायने बदल गए हैं. पहले जब हम लॉकर शब्द सुनते थे, तो दिमाग में बैंक का लोहे वाला लॉकर आता था. लेकिन अब समय बदल चुका है. आज पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी और डिग्री सर्टिफिकेट जैसे कई जरूरी दस्तावेज कागज के बजाय डिजिटल फॉर्म में भी मौजूद हैं. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल लॉकर सही है या बैंक लॉकर?

डिजिटल लॉकर के फायदे

DigiLocker का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें रखे दस्तावेजों के खोने, फटने या खराब होने का डर नहीं रहता. घर बदलते समय फाइल गुम होने, आग या पानी से कागज खराब होने जैसी परेशानियों से भी बचा जा सकता है. जरूरत पड़ने पर दस्तावेज कभी भी और कहीं भी आसानी से देखे जा सकते हैं.

साथ ही कई सरकारी विभागों की ओर से जारी दस्तावेज DigiLocker में सीधे उपलब्ध होते हैं, जिन्हें ओरिजिनल दस्तावेज के रूप में मान्यता दी जाती है. KYC करवानी हो, नौकरी के लिए आवेदन करना हो या वीजा से जुड़ा काम हो, इन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें कोई परेशानी नहीं आ सकती. अगर आपका मोबाइल नंबर बदल गया हो, OTP न मिल रहा हो या लॉगिन की जानकारी भूल गए हों, तो जरूरत के समय दस्तावेज निकालना मुश्किल हो सकता है. यानी यहां चिंता दस्तावेज खोने की नहीं, बल्कि समय पर अकाउंट तक पहुंच पाने की होती है.

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डिजिटल लॉकर बनाम बैंक लॉकर

डिजिटल लॉकर और बैंक लॉकर दोनों का इस्तेमाल अलग-अलग जरूरतों के लिए होता है. डिजिटल लॉकर में दस्तावेज सुरक्षित रहते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन इसके लिए मोबाइल, इंटरनेट और अकाउंट तक पहुंच होना जरूरी है. दूसरी तरफ बैंक लॉकर में रखे कागज और कीमती सामान सुरक्षित रहते हैं, लेकिन हर समय उन्हें निकाल पाना आसान नहीं होता.

कई बार नुकसान किसी लॉकर की वजह से नहीं, बल्कि गलत दस्तावेज को गलत जगह रखने की वजह से होता है. उदाहरण के तौर पे कुछ कागज ऐसे होते हैं जिनकी जरूरत ऑनलाइन काम के दौरान तुरंत पड़ सकती है, जबकि कुछ मामलों में असली दस्तावेज ही दिखाने पड़ते हैं. इसलिए कौन सा दस्तावेज कहां रखना है, यह समझना भी उतना ही जरूरी है.

जानिए सबसे सुरखित तरीका क्या है?

एक्सपर्ट्स के अनुसार बैंक लॉकर और डिजिटल लॉकर दोनों का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर माना जाता है. जिन दस्तावेजों की असली कॉपी संभालकर रखना जरूरी है उन्हें बैंक लॉकर में रखा जा सकता है. वहीं आधार, पैन या दूसरे डिजिटल दस्तावेज DigiLocker में रखना ज्यादा सुविधाजनक रहता है.

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Published at : 15 Jun 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Bank Locker Utility News Digital Locker
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