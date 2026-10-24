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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर 31 अक्टूबर से शुरू, जानें टाइमटेबल और स्टॉपेज

दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर 31 अक्टूबर से शुरू, जानें टाइमटेबल और स्टॉपेज

दिल्ली से वाराणसी या प्रयागराज जाने वालों के लिए 31 अक्टूबर से वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने की उम्मीद है. हालांकि, तारीख, समय और ठहराव की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 24 Oct 2026 09:50 PM (IST)
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अगर आप दिल्ली से वाराणसी या प्रयागराज के बीच ट्रेन से सफर करने की तैयारी कर रहे हैं, तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से जुड़ी यह खबर आपके काम की है. प्रस्तावित शैड्यूल के मुताबिक, इस रूट पर 31 अक्टूबर से स्लीपर वंदे भारत ट्रेन शुरू होने की उम्मीद है. बड़ी बात यह है कि इससे यात्रियों को रात में सफर करने और अगले दिन सुबह अपनी मंजिल तक पहुंचने का ऑप्शन मिल सकता है.

इस ट्रेन में यात्रियों को रातभर आराम से सफर करने की सुविधा मिलेगी. हालांकि, रेलवे की ओर से टाइमटेबल और ठहराव की आधिकारिक पुष्टि होने तक इन जानकारियों को प्रस्तावित शेड्यूल के तौर पर ही देखना चाहिए.

क्या है वंदे भारत स्लीपर का टाइमटेबल?

रेलवे के जानकारी के मुताबिक, वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन का नंबर 27421 और दिल्ली से वाराणसी आने वाली ट्रेन का नंबर 27422 बताया गया है.

वाराणसी से नई दिल्ली

  • वाराणसी से प्रस्थान: रात 8:50 बजे
  • प्रयागराज जंक्शन पर आगमन: रात 10:35 बजे
  • प्रयागराज जंक्शन से प्रस्थान: रात 10:40 बजे
  • कानपुर सेंट्रल पर आगमन: रात 12:40 बजे
  • नई दिल्ली पहुंचने का समय: सुबह 5:55 बजे

नई दिल्ली से वाराणसी

  • नई दिल्ली से प्रस्थान: रात 9:40 बजे
  • प्रयागराज जंक्शन पर आगमन: अगले दिन सुबह 4:45 बजे
  • प्रयागराज से प्रस्थान: सुबह 4:50 बजे
  • वाराणसी पहुंचने का समय: सुबह 6:45 बजे

कहां-कहां होगा ट्रेन का ठहराव?

प्रस्तावित शेड्यूल के मुताबिक, इस ट्रेन का प्रयागराज जंक्शन पर ठहराव हो सकता है. यहां ट्रेन करीब 5 मिनट रुकेगी. वहीं, कानपुर सेंट्रल पर ट्रेन के रुकने का समय फिलहाल मौजूदा जानकारी में स्पष्ट नहीं है.

सबसे अहम बात यह है कि ट्रेन के सभी स्टॉपेज और समय को लेकर रेलवे की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए. क्योंकि आखिरी शेड्यूल में बदलाव होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

हफ्ते में कितने दिन चलेगी वंदे भारत स्लीपर?

दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चल सकती है. क्योंकि शनिवार को इसकी सेवा मौजूद नहीं रहने की बात कही गई है. हालांकि, यात्रा की योजना बनाने से पहले रेलवे की ओर से जारी आखिरी शेड्यूल जरूर जांच लें.

वंदे भारत स्लीपर का किराया कैसे तय होगा?

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया यात्रियों की यात्रा दूरी और कोच की श्रेणी के आधार पर तय किया जाता है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के लोकसभा में दिए गए लिखित जवाब के मुताबिक, AC 3-टियर के लिए किराया GST के बिना 2.40 रुपये प्रति किलोमीटर बताया गया था. इस हिसाब से 1,000 किलोमीटर की यात्रा का बेस किराया करीब 2,400 रुपये हो सकता है. इस ट्रेन में RAC टिकट की सुविधा नहीं होगी.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 24 Oct 2026 09:50 PM (IST)
Tags :
Vande Bharat Sleeper Train Delhi Varanasi Train
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