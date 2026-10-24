Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीलोको पायलटों के लिए अल्कोहल टेस्ट के नियम क्या? रेलवे नहीं कर पाया स्पष्ट

लोको पायलटों के लिए अल्कोहल टेस्ट के नियम क्या? रेलवे नहीं कर पाया स्पष्ट

रेलवे में लोको पायलटों के लिए ड्यूटी के दौरान खून में अल्कोहल का स्तर शून्य होना जरूरी है. हालांकि, बेहद कम मात्रा मिलने पर फिटनेस तय करने को लेकर रेलवे बोर्ड ने अभी स्पष्ट नियम नहीं बताए हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 24 Oct 2026 08:03 PM (IST)
Preferred Sources

ट्रेन चलाने वाले लोको पायलटों के लिए ड्यूटी के दौरान शराब से पूरी तरह दूर रहना जरूरी है. रेलवे के मौजूदा नियमों के मुताबिक, उनके खून में अल्कोहल की मात्रा जीरो होनी चाहिए. हालांकि, अब इस नियम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जांच के दौरान ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें सांस की जांच में अल्कोहल नहीं मिला, लेकिन खून की जांच में इसकी थोड़ी मात्रा पाई गई. ऐसे में रेलवे के सामने यह तय करने की चुनौती है कि अल्कोहल की कितनी मात्रा को ड्यूटी के लिए फिट माना जाएगा.

दरअसल, यह मामला इसलिए भी अहम है, क्योंकि लोको पायलट की एक छोटी सी लापरवाही यात्रियों की सुरक्षा पर काफी बड़ा असर डाल सकती है. वहीं, लोको पायलटों के संगठनों का कहना है कि कुछ परिस्थितियों में बिना शराब पिए भी खून में अल्कोहल की बहुत कम मात्रा मिल सकती है. 

लोको पायलटों के लिए क्या हैं अल्कोहल टेस्ट के नियम?

इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल (IRMM) के पैराग्राफ 565 के मुताबिक, ट्रेन चलाने वाले कर्मचारियों के खून में अल्कोहल की मात्रा जीरो होना चाहिए. रेलवे बोर्ड ने साल 2001 में भी इस नियम को दोहराया था. रेलवे के कई जोन में इस्तेमाल होने वाली लैब 10 mg/dL से कम अल्कोहल की मात्रा का सटीक पता लगाने में सक्षम नहीं हैं.

दरअसल, ड्यूटी के दौरान अल्कोहल की मौजूदगी का पता लगाने के लिए ब्रेथलाइजर टेस्ट किया जाता है. जरूरत पड़ने पर खून के नमूने की जांच भी की जाती है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, कुछ मामलों में शराब नहीं पीने वाले कर्मचारियों के ब्लड सैंपल में भी अल्कोहल की कम मात्रा सामने आ सकती है. ऐसे में गलत रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होने की आशंका जताई गई है.

बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद क्यों उठा यह मुद्दा?

यह मामला 4 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास हुए ट्रेन हादसे के बाद चर्चा में आया. गेवरा-बिलासपुर MEMU पैसेंजर ट्रेन एक खड़ी मालगाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गई थी. इस हादसे में पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट समेत 12 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 20 लोग घायल हुए थे.

कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (CRS) की जांच रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे में शामिल ट्रेनों के रनिंग क्रू के ब्रेथलाइजर टेस्ट में अल्कोहल नहीं मिला था, लेकिन खून की जांच में 3 से 10 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर तक अल्कोहल पाया गया. जांच में यह भी सामने आया कि पैसेंजर ट्रेन रेड सिग्नल पार कर गई थी. इसके अलावा, लोको पायलट पहले एक जरूरी एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हुआ था.

बीमा बेचने पर मोटा कमीशन, LIC एजेंटों की मांग पर IRDAI करेगा विचार

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
Read More
Published at : 24 Oct 2026 08:03 PM (IST)
Tags :
INDIAN RAILWAYS Loco Pilot Alcohol Test
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
PPF या पोस्ट ऑफिस RD, हर महीने 10000 से 15 साल में कहां मिलेगा ज्यादा रिटर्न?
PPF या पोस्ट ऑफिस RD, हर महीने 10000 से 15 साल में कहां मिलेगा ज्यादा रिटर्न?
यूटिलिटी
2026 में किन-किन राज्यों ने बढ़ाया DA, यूपी के कर्मचारियों को कब मिलेगी खुशखबरी?
2026 में किन-किन राज्यों ने बढ़ाया DA, यूपी के कर्मचारियों को कब मिलेगी खुशखबरी?
यूटिलिटी
बीमा बेचने पर मोटा कमीशन, LIC एजेंटों की मांग पर IRDAI करेगा विचार
बीमा बेचने पर मोटा कमीशन, LIC एजेंटों की मांग पर IRDAI करेगा विचार
यूटिलिटी
प्राइवेट कर्मचारियों की बड़ी जीत, ज्यादा सैलरी पर भी पेंशन मिलेगी
प्राइवेट कर्मचारियों की बड़ी जीत, ज्यादा सैलरी पर भी पेंशन मिलेगी
Advertisement

वीडियोज

Laxmi Niwas:🥲Veer ने Nia को गोद में लेकर बहाए आंसू! Radhika भी समझ नहीं पा रही उसकी यह हालत #sbs
Bollywood News: पहली बार ओटीटी पर साथ दिखेगी अदिति राव हैदरी और पंकज त्रिपाठी की जोड़ी (24.10.26)
Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था का लिया रिव्यू
गृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था का लिया रिव्यू
जम्मू और कश्मीर
फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, 'दिल्ली से इंसाफ की उम्मीद नहीं, PAK हमें बचा रहा'
फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, 'दिल्ली से इंसाफ की उम्मीद नहीं, PAK हमें बचा रहा'
साउथ सिनेमा
RRR से 5-6 गुना ज्यादा बड़ी है 'वाराणसी', राजामौली ने बताया शूटिंग में कैसे बचाए 40 दिन
RRR से 5-6 गुना ज्यादा बड़ी है 'वाराणसी', राजामौली ने बताया शूटिंग में कैसे बचाए 40 दिन
क्रिकेट
हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 
हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 
विश्व
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
इंडिया
क्या विपक्ष की 1 नवंबर की रैली होगी स्थगित?, व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
क्या विपक्ष की 1 नवंबर की रैली होगी स्थगित?, व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
टेक्नोलॉजी
कीपैड फोन में डिजिटल पेमेंट की एंट्री, Itel 2165C में PhonePe सपोर्ट
कीपैड फोन में डिजिटल पेमेंट की एंट्री, Itel 2165C में PhonePe सपोर्ट
शिक्षा
प्रदर्शन के बीच जामिया का बड़ा फैसला, सभी कोर्स की पढ़ाई होगी ऑनलाइन 
प्रदर्शन के बीच जामिया का बड़ा फैसला, सभी कोर्स की पढ़ाई होगी ऑनलाइन 
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget