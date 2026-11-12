Train Cancelled: एक हफ्ते तक नहीं चलेंगी 15 से ज्यादा ट्रेनें, रेलवे ने कर दी रद्द

ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी अपडेट है. अगर आप रोजाना काम पर जाने के लिए पैसेंजर और मेमू ट्रेन से सफर करते हैं तो जान लें कि रेलवे ने चक्रधरपुर मंडल में चलने वाली 15 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है. अगर आप इस रूट की पैसेंजर या मेमू ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर रेलवे ने कितनी ट्रेनों को रद्द किया है?

बता दें कि दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में आज यानी 12 से लेकर 18 नवंबर तक ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है. रेलवे ने यह फैसला रेल पटरियों से जुड़े जरूरी तकनीकी काम के कारण लिया है.

कौन-कौन सी ट्रेनें रहेंगी रद्द?

जानकारी के मुताबिक, रेलवे ने तकनीकी काम के कारण 15 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है. इनमें शामिल है...

ट्रेन नंबर 58659 हटिया-राउरकेला पैसेंजर

ट्रेन नंबर 68138 चाईबासा-टाटानगर मेमू

ट्रेन नंबर 58151/58152 बीरमित्रपुर-बरसुआं-बीरमित्रपुर पैसेंजर

ट्रेन नंबर 68137 चाईबासा-टाटानगर मेमू

ट्रेन नंबर 68003/68004 टाटानगर-गुवा-टाटानगर मेमू

ट्रेन नंबर 68044/68043 राउरकेला-टाटानगर-राउरकेला मेमू

ट्रेन नंबर 58660 राउरकेला-हटिया पैसेंजर

ट्रेन नंबर 68019/68020 टाटानगर-गुवा-आदित्यपुर मेमू

ट्रेन नंबर 68029/68030 राउरकेला-झारसुगड़ा-राउरकेला मेमू

ट्रेन नंबर 18019/18020 झाड़ग्राम-पुरुलिया-झाड़ग्राम मेमू

ध्यान रखें - अगर आप इस रूट की किसी ट्रेन से सफर करते हैं तो पहले ही चेक कर लें कि रेलवे ने कितनी ट्रेनों को रद्द किया है. ध्यान रखें, ये ट्रेन 12 नवंबर यानी आज से लेकर 18 नवंबर तक रद्द रहेंगी.

यात्री रखें कुछ जरूरी बातों का ध्यान

सबसे पहले आप घर से निकलने से पहले NTES ऐप या वेबसाइट पर ट्रेन का स्टेटस चेक करें.

इसके अलावा आप रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं

वहीं रोजाना ट्रेन से सफर करने वाले यात्री दूसरे ट्रेनों का विकल्प देखें.

अगर जरूरत पड़ती है तो आप बस और दूसरे साधन का सहारा ले सकते हैं.

सबसे जरूरी स्टेशन पहुंचने से पहले ही रेलवे की ओर से जारी अपडेट को चेक कर लें.

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