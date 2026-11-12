ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होना शुरू, 5 चालान पेडिंग होते ही एक्शन, पुलिस ने सलेक्ट किए 500 DL

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अक्टूबर में 493 ऐसे वाहन चालकों की पहचान की गई।

अगर आप वाहन चलाते हैं तो सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी है. अहम बात ये है कि अगर आप बार-बार ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं और चालान जारी होने के बाद उसका भुगतान नहीं करते तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस तक रद्द कर दिया जा सकता है.

जानने वाली बात ये है कि पटना में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का बार-बार उल्लंघन और चालान न भरने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. यानी अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों और पेंडिंग चालान का भुगतान न करने वालों को खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

चालान पेडिंग होते ही एक्शन

बता दें कि अब अगर किसी वाहन चालक का पांच या उससे ज्यादा चालान कटा हो और उसने चालान नहीं भरा हो तो ऐसी स्थिति में वाहन चालाक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. बड़ी बात ये है कि ऐसे वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के लिए पुलिस ने जिला परिवहन पदाधिकारी को प्रस्ताव भेजा है.

400 से ज्यादा चालकों की पहचान की

पिछले महीने यानी अक्टूबर में पटना ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे 493 चालकों की पहचान की है, जिन्होंने पांच या उससे ज्यादा चालान कटने के बाद भी उसका भुगतान नहीं किया है. जानने वाली बात ये है कि अब परिवहन विभाग इस प्रस्ताव की जांच करने के बाद आगे का प्रोसेस पूरा करेगा. यानी इसका मतलब यही है कि फिलहाल लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन लाइसेंस रद्द होने की अंतिम कार्रवाई होनी अभी बाकी है. ऐसे में आपको सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि आपकी गाड़ी पर कितने पेंडिंग चालान हैं?

घर बैठे चालान करें चेक

सबसे पहले तो आप आधिकारिक ई-चालान वेबसाइट पर जाएं.

इसके बाद Check Challan Status के ऑप्शन पर क्लिक करें.

वहीं अब आपको गाड़ी का नंबर, चालान नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें.

इसके अलावा कैप्चा भरकर Get Detail पर क्लिक करें.

इसके बाद आपके पास स्क्रीन पर पेंडिंग चालान से जुड़ी जानकारी सामने आएगी.

क्या आपका गलत कट गया है चालान?

अगर आपकी गाड़ी का चालान गलत कट रखा है तो इसे नजरअंदाज न करें और जल्द ही उसके खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें.

सबसे पहले तो आपको आधिकारिक ई-चालान पोर्टल पर जाना होगा.

इसके बाद अपना चालान नंबर या वाहन नंबर डालकर उसकी पूरी जानकारी चेक करें.

वहीं पोर्टल पर Grievance ऑप्शन के जरिए शिकायत करें.

साथ ही शिकायत के साथ जरूरी दस्तावेज और सबूत भी अपलोड करें.

आप शिकायत का स्टेटस भी पोर्टल पर चेक कर सकते हैं.

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