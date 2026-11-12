Solar Panel: ठंड में रात के समय सोलर पैनल की बिजली से चला सकते हैं रूम हीटर?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हीटर हेतु उच्च क्षमता की बैटरी, इन्वर्टर चाहिए।

नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही हल्की-हल्की सी ठंड शुरू हो गई है. अब दिसंबर के महीने से ठंड काफी बढ़ जाएगी. ऐसे में घरों में हीटर चलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन लगातार हीटर चलाने से बिजली बिल भी बढ़ सकता है. ऐसे में अगर आप सर्दियों में अपने घर की बिजली की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो पहले ये जान लें कि क्या सोलर पैनल से रात के समय भी रूम हीटर चलाया जा सकता है? इसका जवाब है हां. आप सोलर पैनल की बिजली से रात के समय भी रूम हीटर चला सकते हैं.

बता दें कि सोलर पैनल धूप की मदद से बिजली जनरेट करते हैं, इसलिए रात के समय इनसे बिजली नहीं मिल सकती. हालांकि, अगर आपके घर में पहले से ही बैटरी वाला सोलर सिस्टम लगा है या फिर आप बैटरी वाली सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

दरअसल, दिन के समय धूप की मदद से सोलर पैनल बिजली पैदा करते हैं, वहीं सोलर पैनल से बनने वाली एक्स्ट्रा बिजली बैटरी में स्टोर हो जाती है. रात के समय आप इसी अतिरिक्त जमा बिजली का इस्तेमाल करके रूम हीटर चला सकते हैं. लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि घर में बैटरी बैंक या हाइब्रिड और ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम लगा होना जरूरी है.

हीटर के लिए कितनी क्षमता की बैटरी चाहिए?

अहम बात ये है कि रूम हीटर घर में चलने वाले दूसरे उपकरणों की तुलना में काफी बिजली खर्च करते हैं. आमतौर पर इनकी क्षमता 1000 से 1500 वॉट तक होती है. ऐसे में अगर आप सर्दियों के दौरान रात के समय कई घंटे तक हीटर चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा क्षमता वाली बैटरी की जरूरत होगी. यानी बैटरी ही नहीं, इसके साथ ही पर्याप्त क्षमता वाला इन्वर्टर होनी भी जरूरी है. क्योंकि इससे हीटर का लोड संभाला जा सकेगा.

क्या छोटे सोलर सिस्टम से चलेगी हीटर?

अगर आप घर में सामान्य क्षमता वाले छोटे सोलर पैनल से रात के समय रूम हीटर चलाने की सोच रहे हैं तो ये जान लें कि रूम हीटर काफी बिजली खर्च करता है तो इसलिए इसे लंबे समय तक चलाने के लिए और इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी. अगर रूम हीटर चलाना चाह रहे हैं तो आपको सोलर पैनल लगवाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे हीटर की वॉट क्षमता, कितनी देर इस्तेमाल करेंगे, बैटरी की क्षमता जैसी चीजें शामिल है.

ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होना शुरू, 5 चालान पेडिंग होते ही एक्शन, पुलिस ने सलेक्ट किए 500 DL