हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, जानें कहां करना होगा आवेदन

दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, जानें कहां करना होगा आवेदन

Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली सरकार महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद देने की महिला समृद्धि योजना ला रही है. पात्रता को पूरा करने वाली महिलाओं के खाते में सीधे पैसा भेजे जाएंगे.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 25 Mar 2026 06:01 PM (IST)
Preferred Sources

Mahila Samriddhi Yojana:  लंबे अरसे दिल्ली की महिलाओं को सरकार की ओर से 2500 रुपये वाली स्कीम शुरू किए जाने का इंतजार था. इस बार बजट के साथ महिलाओं का यह इंतजार लगभग खत्म होने जा रहा है. सरकार ने महिला समृद्धि योजना को लेकर बजट जानकारी दी है. जिसके तहत अब पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे. 

जिससे जरूरतमंद महिलाओं को घर चलाने में मदद मिले और महिलाओं को आर्थिक तौर पर थोड़ा मजबूत बनाया जा सके. बढ़ती महंगाई के बीच यह रकम छोटे परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है. सरकार ने इसके लिए 5100 करोड़ रुपये का बजट भी तय किया है. जान लीजिए किन महिलाओं को मिलेंगे पैसे और कैसे करना होगा इसके लिए आवेदन.

किन महिलाओं को मिलेगा योजना का फायदा?

इस योजना का लाभ हर महिला को नहीं मिलेगा. बल्कि इसके लिए कुछ तय शर्तें रखी गई हैं. सरकार ने इसे खास तौर पर जरूरतमंद वर्ग के लिए डिजाइन किया है. ताकि सही लोगों तक मदद पहुंचे.

  • उम्र: 21 से 59 साल के बीच
  • निवास: कम से कम 5 साल से दिल्ली की निवासी
  • कैटेगरी: BPL या EWS में शामिल
  • सालाना इनकन: करीब 2.5 से 3 लाख रुपये के बीच
  • परिवार: कोई सदस्य आयकर न देता हो
  • नौकरी: महिला सरकारी नौकरी या पेंशनधारी न हो
  • दूसरी योजना: किसी दूसरी सरकारी स्कीम का लाभ न ले रही हो

सरकार का मकसद है योजना का लाभ उन महिलाओं को ही मिले जिन्हें वास्तव में आर्थिक मदद की जरूरत है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में 9वीं कक्षा की छात्राओं को कैसे मिलेगी साइकिल, इसके लिए कहां करना होगा अप्लाई?

कब शुरू होगी योजना?

फिलहाल सरकार ने इस योजना की घोषणा कर दी है और इसे लागू करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है. उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, उसके कुछ समय बाद ही पात्र महिलाओं के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर होने लगेंगे. हालांकि अभी इसकी सटीक तारीख सामने नहीं आई है.

  • बजट में योजना का ऐलान हो चुका है
  • रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी
  • आवेदन के बाद वेरिफिकेशन होगा
  • उसके बाद सीधे बैंक खाते में पैसे आएंगे

इसका मतलब यह है कि अगर आप पात्र हैं. तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा. लेकिन प्रोसेस शुरू होते ही फायदा मिलना तय है.

महिला समृद्धि योजना में आवेदन कैसे करें ?

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सरकार की ओर से पोर्टल लाॅन्च किया जाएगा. फिलहाल पोर्टल जारी होने के लेकर कोई डेट सामने नहीं आई है. ऑनलाइन के अलावा योजना में ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जा सकते हैं इस बात को लेकर भी सीधे तौर पर जानकारी अभी नहीं दी गई.

यह भी पढ़ें: ट्रेन का बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियम में मिली बड़ी राहत, जानें कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 25 Mar 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
Utility News Delhi Government Schemes For Women Mahila Samriddhi Yojana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, जानें कहां करना होगा आवेदन
दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, जानें कहां करना होगा आवेदन
यूटिलिटी
1 अप्रैल से बदल जाएंगे SBI कार्ड के नियम, इस्तेमाल करते हैं तो पहले जान लें जरूरी अपडेट
1 अप्रैल से बदल जाएंगे SBI कार्ड के नियम, इस्तेमाल करते हैं तो पहले जान लें जरूरी अपडेट
यूटिलिटी
एथेनॉल के चूल्हे चलाना कितना फायदेमंद, जानें ये एलपीजी सिलेंडर से कितने पड़ते हैं सस्ते?
एथेनॉल के चूल्हे चलाना कितना फायदेमंद, जानें ये एलपीजी सिलेंडर से कितने पड़ते हैं सस्ते?
यूटिलिटी
LPG Booking Rules: 25 दिन या 45 दिन... कौन कर पाएगा कितने दिन बाद सिलेंडर बुक, क्या है सरकार का नियम?
LPG Booking Rules: 25 दिन या 45 दिन... कौन कर पाएगा कितने दिन बाद सिलेंडर बुक, क्या है सरकार का नियम?
Advertisement

वीडियोज

खार्ग द्वीप बना नया रणक्षेत्र...ईरान ने तैनात की मिसाइलें!
अब EV पर मिलेगा बड़ा फायदा! नई EV Policy में ₹1 लाख तक सब्सिडी | Auto Live
ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: 'अब मुद्दा सिर्फ युद्ध रोकने का नहीं रहा, बल्कि...', सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई की ट्रंप को चेतावनी
'अब मुद्दा सिर्फ युद्ध रोकने का नहीं रहा, बल्कि...', सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई की ट्रंप को चेतावनी
महाराष्ट्र
जितेंद्र आव्हाड का बड़ा दावा, 'CM फडणवीस को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए 38 विधायक...'
जितेंद्र आव्हाड का बड़ा दावा, 'CM फडणवीस को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए 38 विधायक...'
क्रिकेट
दिल्ली हाई कोर्ट ने गौतम गंभीर के पक्ष में सुनाया फैसला, AI के गलत इस्तेमाल पर उठाई थी आवाज
दिल्ली हाई कोर्ट ने गौतम गंभीर के पक्ष में सुनाया फैसला, AI के गलत इस्तेमाल पर उठाई थी आवाज
विश्व
'अमेरिका के साथ नहीं होगी कोई बात...', पाकिस्तान की जमीन से ईरान ने ट्रंप को दिया कड़ा संदेश
'अमेरिका के साथ नहीं होगी कोई बात...', पाकिस्तान की जमीन से ईरान ने ट्रंप को दिया कड़ा संदेश
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' ने सिर्फ तीन दिन में ही 'बॉर्डर 2' को चटा दी थी धूल, सनी देओल की फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन कर लिया क्रॉस
'धुरंधर 2' ने सिर्फ तीन दिन में ही 'बॉर्डर 2' को चटा दी थी धूल, सनी देओल की फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन कर लिया क्रॉस
फूड
Homemade Raisins: घर में अंगूर से कैसे बना सकते हैं किशमिश, एक किलो बनाने के लिए कितना अंगूर होना जरूरी?
घर में अंगूर से कैसे बना सकते हैं किशमिश, एक किलो बनाने के लिए कितना अंगूर होना जरूरी?
हेल्थ
Covid Variant 2026: आ गया कोरोना का 'सुपर वेरिएंट', क्या फेल हो जाएगी आपकी वैक्सीन? वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा
आ गया कोरोना का 'सुपर वेरिएंट', क्या फेल हो जाएगी आपकी वैक्सीन? वैज्ञानिकों का बड़ा खुलासा
यूटिलिटी
एथेनॉल के चूल्हे चलाना कितना फायदेमंद, जानें ये एलपीजी सिलेंडर से कितने पड़ते हैं सस्ते?
एथेनॉल के चूल्हे चलाना कितना फायदेमंद, जानें ये एलपीजी सिलेंडर से कितने पड़ते हैं सस्ते?
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget