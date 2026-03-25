दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान, हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, जानें कहां करना होगा आवेदन

Mahila Samriddhi Yojana: लंबे अरसे दिल्ली की महिलाओं को सरकार की ओर से 2500 रुपये वाली स्कीम शुरू किए जाने का इंतजार था. इस बार बजट के साथ महिलाओं का यह इंतजार लगभग खत्म होने जा रहा है. सरकार ने महिला समृद्धि योजना को लेकर बजट जानकारी दी है. जिसके तहत अब पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे.

जिससे जरूरतमंद महिलाओं को घर चलाने में मदद मिले और महिलाओं को आर्थिक तौर पर थोड़ा मजबूत बनाया जा सके. बढ़ती महंगाई के बीच यह रकम छोटे परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है. सरकार ने इसके लिए 5100 करोड़ रुपये का बजट भी तय किया है. जान लीजिए किन महिलाओं को मिलेंगे पैसे और कैसे करना होगा इसके लिए आवेदन.

किन महिलाओं को मिलेगा योजना का फायदा?

इस योजना का लाभ हर महिला को नहीं मिलेगा. बल्कि इसके लिए कुछ तय शर्तें रखी गई हैं. सरकार ने इसे खास तौर पर जरूरतमंद वर्ग के लिए डिजाइन किया है. ताकि सही लोगों तक मदद पहुंचे.

उम्र: 21 से 59 साल के बीच

निवास: कम से कम 5 साल से दिल्ली की निवासी

कैटेगरी: BPL या EWS में शामिल

सालाना इनकन: करीब 2.5 से 3 लाख रुपये के बीच

परिवार: कोई सदस्य आयकर न देता हो

नौकरी: महिला सरकारी नौकरी या पेंशनधारी न हो

दूसरी योजना: किसी दूसरी सरकारी स्कीम का लाभ न ले रही हो

सरकार का मकसद है योजना का लाभ उन महिलाओं को ही मिले जिन्हें वास्तव में आर्थिक मदद की जरूरत है.

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कब शुरू होगी योजना?

फिलहाल सरकार ने इस योजना की घोषणा कर दी है और इसे लागू करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है. उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, उसके कुछ समय बाद ही पात्र महिलाओं के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर होने लगेंगे. हालांकि अभी इसकी सटीक तारीख सामने नहीं आई है.

बजट में योजना का ऐलान हो चुका है

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी

आवेदन के बाद वेरिफिकेशन होगा

उसके बाद सीधे बैंक खाते में पैसे आएंगे

इसका मतलब यह है कि अगर आप पात्र हैं. तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा. लेकिन प्रोसेस शुरू होते ही फायदा मिलना तय है.

महिला समृद्धि योजना में आवेदन कैसे करें ?

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सरकार की ओर से पोर्टल लाॅन्च किया जाएगा. फिलहाल पोर्टल जारी होने के लेकर कोई डेट सामने नहीं आई है. ऑनलाइन के अलावा योजना में ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार किए जा सकते हैं इस बात को लेकर भी सीधे तौर पर जानकारी अभी नहीं दी गई.

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