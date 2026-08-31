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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली में महिलाओं को मिलेंगे 1300 ई-ऑटो परमिट, खरीद पर 50000 रुपए की छूट

दिल्ली में महिलाओं को मिलेंगे 1300 ई-ऑटो परमिट, खरीद पर 50000 रुपए की छूट

दिल्ली सरकार की नई ‘दुर्गा’ योजना की शुरुआत करने जा रही है. इस योजना के तहत महिला और ट्रांसजेंडर चालकों को 1300 ई-ऑटो परमिट मिलेंगे. साथ ही ई ऑटो की खरीद पर 50 हजार रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 31 Aug 2026 06:07 PM (IST)
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Delhi Durga E Auto Yojana Permit : दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए ‘दुर्गा’ योजना लाने की तैयारी में है. इस योजना का पूरा नाम Driving Upliftment and Rozgar for Women/Transgender Green e-Auto है. इसके तहत राजधानी के 13 जिलों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कुल 1300 इलेक्ट्रिक ऑटो के परमिट दिए जाएंगे. योजना के प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.

13 जिलों में 1300 परमिट का होगा आवंटन

सरकार ने योजना के तहत दिल्ली के सभी 13 जिलों के लिए 100-100 ई-ऑटो परमिट तय किए हैं. इस तरह कुल 1300 परमिट उपलब्ध होंगे. योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर देना है.

1300 में 1170 परमिट महिलाओं के लिए होंगे

कुल परमिट में महिलाओं के लिए 90 प्रतिशत हिस्सेदारी रखी गई है, जबकि बाकी 10 प्रतिशत परमिट ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए निर्धारित होंगे. इस हिसाब से 1300 परमिट में 1170 महिलाओं और 130 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मिल सकेंगे. चयनित आवेदकों को ई-ऑटो खरीदने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया जाएगा.

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ज्यादा आवेदन आए तो लॉटरी से होगा चयन

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की जा रही है. इसके लिए एक अलग पोर्टल विकसित किया जा रहा है. यदि उपलब्ध परमिट की तुलना में आवेदन करने वालों की संख्या अधिक होती है, तो लाभार्थियों का चयन लॉटरी प्रणाली के जरिए किया जाएगा.

20 से 40 साल की उम्र वालों को मिलेगा मौका

योजना में आवेदन करने के लिए उम्र की सीमा भी तय की गई है. आवेदक की आयु 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा परिवार की सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति कर सकेगा आवेदन

‘दुर्गा’ योजना के तहत एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को ही पात्र माना जाएगा. आवेदक के नाम पहले से कोई तीन-पहिया वाहन पंजीकृत नहीं होना चाहिए. विवाहित महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त शर्त रखी गई है. उनके बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम होना जरूरी होगा.

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ई-ऑटो खरीदने पर मिलेगा 50 हजार रुपये का इंसेंटिव

योजना के लाभार्थियों को ई-ऑटो खरीदने में आर्थिक मदद भी मिलेगी. दिल्ली ईवी नीति के तहत वाहन खरीदने पर पहले वर्ष 50 हजार रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा. इसके साथ ही पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान होगा.

ऑनलाइन कैब प्लेटफॉर्म से जोड़े जाएंगे चालक

ई-ऑटो चालकों को नियमित रूप से सवारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी योजना का हिस्सा है. इसके लिए चालकों को ऑनलाइन कैब-एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स से जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें सवारी तलाशने में आसानी हो और उनके रोजगार को अधिक नियमित बनाया जा सके.

‘दुर्गा’ जैकेट, कैप और आईडी से होगी अलग पहचान

महिला और ट्रांसजेंडर ई-ऑटो चालकों की सुरक्षा और पहचान को ध्यान में रखते हुए उन्हें विशेष ‘दुर्गा’ जैकेट और कैप दी जाएगी. इसके अलावा प्रत्येक चालक को पहचान पत्र भी उपलब्ध कराया जाएगा. ऑटो पर हेल्पलाइन नंबर भी प्रदर्शित किए जाएंगे, जिससे यात्रियों को जरूरत पड़ने पर सहायता मिल सके.

मेट्रो और आरआरटीएस स्टेशनों के आसपास फोकस

योजना के तहत इन ई-ऑटो का संचालन मुख्य रूप से दिल्ली मेट्रो और आरआरटीएस स्टेशनों जैसे ज्यादा आवाजाही वाले इलाकों में किए जाने की योजना है. इससे यात्रियों को स्टेशनों से आने-जाने के लिए परिवहन का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा और ई-ऑटो चालकों को भी अधिक सवारी मिलने की संभावना रहेगी.

चार्जिंग और पार्किंग के लिए किया जाएगा बुनियादी ढांचे का विकास

ई-ऑटो के सुचारु संचालन के लिए मेट्रो और आरआरटीएस स्टेशनों के आसपास निर्धारित पार्किंग की सुविधा विकसित की जाएगी. साथ ही पर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की योजना है. इससे चालकों को वाहन खड़ा करने और चार्ज करने के लिए सुविधाजनक व्यवस्था मिल सकेगी. दिल्ली सरकार की यह योजना कैबिनेट की मंजूरी के बाद आगे बढ़ेगी. फिलहाल इसके प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट के समक्ष भेजने की तैयारी है.

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
DELHI Durga Yojana
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