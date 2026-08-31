बगैर वीजा के करें बेधड़क सफर, इस देश ने भारतीय नागरिकों को दिया 30 दिन का मौका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारतीयों को 30 दिन की उज्बेकिस्तान वीज़ा-मुक्त एंट्री मिली.

राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने पीएम मोदी की यात्रा पर यह बताया.

इससे पर्यटन, व्यापार और आपसी संबंध बढ़ेंगे.

भारतीय अब UPI से भुगतान कर ताशकंद आदि घूम सकेंगे.

अगर आप भी घूमने-फिरने के शौकीन हैं और आपको किसी खूबसूरत डेस्टिनेशन की तलाश है, तो इस वक्त उज्बेकिस्तान से बढ़िया ऑप्शन शायद ही कुछ और होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि अगले 30 दिनों तक आप इस देश में बिना वीजा के एंट्री ले सकेंगे.

उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव (Shavkat Mirziyoyev) ने बीते रविवार को भारतीय नागरिकों के लिए 30 दिन की वीजा-फ्री व्यवस्था का ऐलान किया है. उनका कहना है कि इस फैसले से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संपर्क, पर्यटन और व्यापारिक लेन-देन को काफी बढ़ावा मिलेगा.

भारत-उज्बेकिस्तान के बीच बढ़ती दोस्ती

मिर्जियोयेव ने ताशकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के दौरान इस बात की घोषणा की. यह बातचीत पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान की दो दिवसीय राजकीय यात्रा का हिस्सा थी.

मिर्जियोयेव ने इस दौरान भारत-उज्बेकिस्तान संबंधों में तेजी पर जोर देते हुए भारत को एक 'भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार' बताया. बता दें कि पिछले साल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पहली बार 1 अरब डॉलर के पार पहुंच गया था. मौजूदा समय में दोनों देशों के बीच हर हफ्ते 14 सीधी उड़ानें संचालित हो रही हैं.

भारत से उज्बेकिस्तान का सफर

भारत से उज्बेकिस्तान के सफर में अमूमन 3 घंटे का वक्त लगता है. साथ ही मुंबई जैसे कई और शहरों से आपको दुबई (Flydubai) या अल्माटी (Air Astana) होकर कनेक्टिंग उड़ानें भी मिलेंगी. यहां की लोकल करेंसी उज्बेक सोम (Uzbek Som - UZS) है. आप चाहें तो भारत से डॉलर ले जाकर वहां एक्सचेंज करा सकते हैं.

एक अच्छी खबर यह भी है कि नए वाणिज्यिक समझौते के तहत, भारतीय यात्री अब उज्बेकिस्तान में अपने UPI ऐप्स के जरिए भी कुछ चुनिंदा मर्चेंट्स पर सीधे भुगतान कर सकते हैं. आप यहां आकर ताशकंद, समरकंद, खीवा जैसे शहरों का सफर कर सकते हैं और यहां की खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं.

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