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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबगैर वीजा के करें बेधड़क सफर, इस देश ने भारतीय नागरिकों को दिया 30 दिन का मौका

बगैर वीजा के करें बेधड़क सफर, इस देश ने भारतीय नागरिकों को दिया 30 दिन का मौका

भारतीय नागरिकों के लिए आगामी 30 दिनों के लिए उज्बेकिस्तान की यात्रा आसान होगी क्योंकि वहां के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने भारतीय नागरिकों के लिए 30 दिन की वीजा-फ्री एंट्री का ऐलान कर दिया है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 31 Aug 2026 08:57 AM (IST)
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  • भारतीयों को 30 दिन की उज्बेकिस्तान वीज़ा-मुक्त एंट्री मिली.
  • राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने पीएम मोदी की यात्रा पर यह बताया.
  • इससे पर्यटन, व्यापार और आपसी संबंध बढ़ेंगे.
  • भारतीय अब UPI से भुगतान कर ताशकंद आदि घूम सकेंगे.

अगर आप भी घूमने-फिरने के शौकीन हैं और आपको किसी खूबसूरत डेस्टिनेशन की तलाश है, तो इस वक्त उज्बेकिस्तान से बढ़िया ऑप्शन शायद ही कुछ और होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि अगले 30 दिनों तक आप इस देश में बिना वीजा के एंट्री ले सकेंगे.

उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव (Shavkat Mirziyoyev) ने बीते रविवार को भारतीय नागरिकों के लिए 30 दिन की वीजा-फ्री व्यवस्था का ऐलान किया है. उनका कहना है कि इस फैसले से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संपर्क, पर्यटन और व्यापारिक लेन-देन को काफी बढ़ावा मिलेगा.

भारत-उज्बेकिस्तान के बीच बढ़ती दोस्ती

मिर्जियोयेव ने ताशकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के दौरान इस बात की घोषणा की.  यह बातचीत पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान की दो दिवसीय राजकीय यात्रा का हिस्सा थी.

मिर्जियोयेव ने इस दौरान भारत-उज्बेकिस्तान संबंधों में तेजी पर जोर देते हुए भारत को एक 'भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार' बताया. बता दें कि पिछले साल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पहली बार 1 अरब डॉलर के पार पहुंच गया था. मौजूदा समय में दोनों देशों के बीच हर हफ्ते 14 सीधी उड़ानें संचालित हो रही हैं. 

भारत से उज्बेकिस्तान का सफर

भारत से उज्बेकिस्तान के सफर में अमूमन 3 घंटे का वक्त लगता है. साथ ही मुंबई जैसे कई और शहरों से आपको दुबई (Flydubai) या अल्माटी (Air Astana) होकर कनेक्टिंग उड़ानें भी मिलेंगी. यहां की लोकल करेंसी उज्बेक सोम (Uzbek Som - UZS) है. आप चाहें तो भारत से डॉलर ले जाकर वहां एक्सचेंज करा सकते हैं.

एक अच्छी खबर यह भी है कि नए वाणिज्यिक समझौते के तहत, भारतीय यात्री अब उज्बेकिस्तान में अपने UPI ऐप्स के जरिए भी कुछ चुनिंदा मर्चेंट्स पर सीधे भुगतान कर सकते हैं. आप यहां आकर ताशकंद, समरकंद, खीवा जैसे शहरों का सफर कर सकते हैं और यहां की खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 08:44 AM (IST)
Tags :
Uzbekistan PM Modi INDIA
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