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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीतत्काल टिकट में पैसा कट गया लेकिन टिकट नहीं मिला तो क्या करें? जानें रिफंड का पूरा तरीका

तत्काल टिकट में पैसा कट गया लेकिन टिकट नहीं मिला तो क्या करें? जानें रिफंड का पूरा तरीका

तत्काल टिकट बुक करते समय अकाउंट से पैसे कट जाएं लेकिन टिकट कन्फर्म न हो, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है. जानें पैसा कब और कैसे वापस मिलेगा और क्या- क्या प्रोसेस करना होगा.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 31 Aug 2026 08:35 AM (IST)
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कई बार ऐसा होता है कि तत्काल टिकट की बुकिंग के दौरान कई बार ऐसा होता है कि सीट दिखती है और टिकट बुक करते हैं तो खाते से पैसे भी कट जाते हैं, लेकिन टिकट बुक नहीं हो पाता है. ऐसे में लोग बड़े परेशान हो जाते हैं. मन में सवाल आता है कि अब कटे हुए पैसे वापस कैसे मिलेंगे और रिफंड आने में कितना समय लग जाएगा? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर तत्काल टिकट बुक नहीं हो तो रेलवे की ओर से रिफंड दिया जाता है. इसके बारे में आप यहां से समझ सकते हैं. 

सबसे पहले क्या करना चाहिए?
अगर तत्काल टिकट बुक करते समय पैसे कट गए हैं तो सबसे पहले चेक करें कि टिकट सचमें बुक हुआ है या नहीं. कई बार पेमेंट हो जाता है, लेकिन टिकट का PNR तुरंत स्क्रीन पर नहीं दिखता है. इसके लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप में जाकर टिकट हिस्ट्री में देखें. अगर वहां टिकट दिखाई दे रहा है तो पीएनआर और टिकट का स्टेटस समझ में आ जाएगा. अगर टिकट हिस्ट्री में भी टिकट नहीं है और कोई पीएनआर जनरेट नहीं हुआ है तो टिकट बुक नहीं हुआ है.

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टिकट नहीं मिला लेकिन पैसा कट गया? 
अगर पेमेंट आपके बैंक खाते से कट गया लेकिन टिकट बुक नहीं हुआ तो ऐसे में लेनदेन की रकम बैंक या पेमेंट गेटवे के जरिए वापस की जाती है. यानी आपको आमतौर पर अलग से टिकट कैंसिल करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि टिकट तो बना ही नहीं है. रिफंड अमाउंट अकाउंट में अपने आप वापस आ जाता है, जिससे भी आपने पेमेंट किया था.

पैसा कब तक वापस आएगा?
रिफंड कबतक आएगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा कि आपने पेमेंट कैसे किया गया है और ट्रांजैक्शन किस स्टेज पर फेल हुआ है. कभी- कभी पैसा जल्दी वापस आ जाता है, जबकि कुछ बैंक के प्रोसेस, हॉलिडे या पेमेंट गेटवे के प्रोसेस के कारण समय लग जाता है. इसलिए तुरंत दोबारा पेमेंट करने से पहले अपने बैंक खाते और आईआरसीटीसी की बुकिंग हिस्ट्री जरूर चेक कर लें.

अगर कई दिन बाद भी रिफंड नहीं आया तो क्या करें?
अगर टिकट नहीं बना और पैसा भी वापस नहीं आया है तो सबसे पहले अपने बैंक या यूपीआई ऐप में ट्रांजैक्शन की स्थिति चेक करें. ट्रांजेक्शन आईडी, बैंक रेफरेंस नंबर और पेमेंट की तारीख अपने पास रखें. इसके बाद आईआरसीटीसी के कस्टमर सपोर्ट में शिकायत दर्ज की जा सकती है. शिकायत करते समय आईआरसीटीसी यूजर ID, बुकिंग की तारीख और समय, भुगतान की रकम, पेमेंट का तरीका और ट्रांजैक्शन आईडी की जानकारी देने से मामले को ट्रैक करना आसान होता है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 31 Aug 2026 08:30 AM (IST)
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