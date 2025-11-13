एक शख्स के चार बेटे तो क्या चारों को बराबर बांटनी होगी प्रॉपर्टी? जानें बंटवारा करने का तरीका

Property Sharing Rules: भारत में अक्सर घरों में सबसे बड़ा विवाद प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर ही होता है. बहुत से ऐसे घर होते हैं जिनमें कई सारे बेटे होते हैं. और जब ऐसा होता है तो पिता के सामने प्रॉपर्टी का बंटवारा करना एक मुश्किल काम बन जाता है. जब पिता के चार बेटे हों. तो सवाल उठता है कि क्या चारों को बराबर हिस्सा मिलेगा या नहीं.

बहुत से लोगों को लगता है कि अगर किसी के चार बेटे हैं. तो उसे चारों को प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा देना होगा. क्या हैं वाकई ऐसा ही होता है? चलिए आपको बताते हैं क्या है प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर नियम. अगर किसी के चार बेटे हैं तो क्या चारों को बराबर देनी होगी संपत्ति या पिता अपनी मर्जी से चाहे जिसे दे सकता है मनचाहा हिस्सा.

क्या चारों बेटों को बराबर मिलेगी प्राॅपर्टी?

क्या किसी शख्स के अगर चार बेटे हैं तो उसे उन चारों में बराबर प्रॉपर्टी बंटनी होगी. तो आपको बता दें अगर संपत्ति पैतृक है यानी जो दादा या परदादा से मिली है. तो चारों बेटों को उस पर बराबर का अधिकार मिलता है. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत बेटों के साथ बेटियों को भी बराबर हिस्सा मिलता है. यह हक जन्म से मिल जाता है.

चाहे पिता वसीयत बनाए या नहीं. ऐसे मामलों में बंटवारा सभी कानूनी वारिसों के बीच बराबर हिस्सों में होता है. लेकिन अगर किसी बेटे की मृत्यु हो चुकी है. तो उसका हिस्सा उसके बच्चों को मिल जाता है. पैतृक संपत्ति में किसी एक व्यक्ति का पूरा नियंत्रण नहीं होता. इसलिए इसे बिना बाकी सदस्यों की परमिशन के बेचना या ट्रांसफर करना वैलिड नहीं माना जाता है.

खुद की संपत्ति का बंटवारा अलग होता है

अगर संपत्ति किसी शख्स ने खुद कमाई से खरीदी है. तो उसे स्वअर्जित संपत्ति कहा जाता है. ऐसे में पिता को पूरा अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से इसे किसी एक बेटे को दे किसी को भी न दे या फिर चारों को कम ज्यादा दे. अगर उन्होंने वसीयत बना रखी है. तो उसी के आधार पर बंटवारा होता है. वसीयत न होने पर आमतौर पर सभी बेटों और बेटियों को बराबर हिस्सा दिया जाता है.

लेकिन पिता के निधन के बाद यह मामला अदालत में जाकर तय होता है. अगर पिता जीवित हैं तो वह प्राॅपर्टी का बंटवारा रजिस्ट्री के जरिए या गिफ्ट डीड बनाकर भी कर सकते हैं. वह चाहे तो किसी भी बेटे को प्राॅपर्टी न देकर पूरी प्राॅपर्टी कहीं दान भी कर सकता है. कानून के मुताबिक खुद की अर्जित संपत्ति कोई किसी को भी दे सकता है.

