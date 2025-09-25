हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana: दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऐप लॉन्‍च, किस तरह करें अप्‍लाई, जान लें प्रोसेस

Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana: दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऐप लॉन्‍च, किस तरह करें अप्‍लाई, जान लें प्रोसेस

Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा में महिलाओं के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए ऐप लॉन्च हुआ है. महिलाएं घर बैठे आसानी से कर सकती हैं आवेदन. जान लें पूरी प्रोसेस.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 25 Sep 2025 03:12 PM (IST)
Preferred Sources

Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा की लाखों महिलाओं के लिए अब दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू हो चुकी है. जिसके तहत उन्हें हर महीने सीधे 2100 रुपये मिलेंगे. यह योजना महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने का एक बड़ा कदम है. आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए मोबाइल एप भी लॉन्च कर दिया गया है.

मोबाइल ऐप योजना में आवेदन करने का सबसे आसान तरीका है. इस ऐप के चलते आवेदन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. महिलाएं घर बैठे ही आसानी से फॉर्म भर सकती हैं. चलिए आपको बताते हैं इस योजना में आवेदन करने की पूरी प्रोसेस क्या है. महिलाएं कैसे ऐप के जरिए ऑनलाइन कर सकती हैं आवेदन. 

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए ऐप लाॅन्च 

हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए अब मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है. जिससे महिलाएं घर बैठे ही आवेदन कर सकती हैं. बस ऐप डाउनलोड करें और लॉगिन कर के जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखें. आपको बता दें लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अविवाहित और विवाहित दोनों महिलाएं आवेदन कर सकती हैं.

ऐसे करें ऐप के जरिए अप्लाई

लाडो लक्ष्मी योजना में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में लाडो लक्ष्मी योजना ऐप डाउनलोड करना होगा. इसके बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और ओटीपी से वेरिफाई करना होगा. अब जिस महिला के नाम से फॉर्म भरना है. उसकी पूरी डिटेल दर्ज करनी होगी. 

इसके बाद घर का एड्रेस और परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी सही दर्ज करनी होगी. फिर परिवार की एनुअल इनकम डिटेल देनी होगी. उसके बाद बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी दर्ज करें.  आखिरी में मोबाइल से लाइव फोटो क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर दें. 

इन दस्तावेजों की होगी जरूरूत

योजना में आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड और उससे जुड़े मोबाइल नंबर, परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर, बिजली कनेक्शन शामिल हैं. अगर महिला के पास हरियाणा कौशल विकास पंजीकरण नंबर है. तो उसे भी जोड़ना होगा. 

इसके अलावा घर में गाड़ी है. तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, महिला के नाम से एक्टिव बैंक अकाउंट की डिटेल भी जरूरी है. इन डॉक्यूमेंट्स को सही ढंग से अपलोड करने के बाद ही आवेदन सफल माना जाएगा.

Published at : 25 Sep 2025 03:12 PM (IST)
