Haryana Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा सरकार ने 25 सितंबर को अपने चुनावी वादे के अनुसार राज्य की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है. राज्‍य सरकार ने हरियाणा की महिलाओं के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान किया है. इस योजना की शुरुआत प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए की गई है. योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी.

योजना के पहले चरण में करीब 21 लाख महिलाओं को लाभ मिलने का अनुमान है. हालांकि, इस योजना को लेकर कई नियम भी बनाए गए हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर किसी महिला के परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी है तो भी उस महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं?

क्‍या सरकारी नौकरी वाले परिवार की महिलाओं को मिलेगा लाभ

लाडो लक्ष्मी योजना से जुड़ी सबसे अहम शर्त यह है कि अगर किसी महिला के परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा जो महिलाएं या जिन महिलाओं के परिवारों में कोई सदस्य सरकारी पेंशन ले रहा है, वह भी इस योजना से बाहर रहेंगे. वहीं परिवार में अगर कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता है तो उस परिवार की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा. इसके अलावा जो महिलाएं पहले से ही किसी सरकारी योजना जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ उठा रही हैं, वह भी इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी.

किन महिलाओं को मिलेगी छूट

लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से कई नियम बनाए गए हैं. साथ ही इन नियमों को लेकर कुछ महिलाओं को छूट भी दी गई है. दरअसल, ऐसी महिलाएं जो कुछ गंभीर बीमारियों से जूझ रही है, उन्हें इस योजना में छूट दी गई है. अगर कोई महिला कैंसर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी से ग्रसित है और भले ही वह पहले से किसी दूसरी योजना का लाभ उठा रही है तो भी वह लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 पाने की पात्र होंगी. लाडो लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन आज यानी 25 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है. वहीं इसे लेकर हरियाणा सरकार का कहना है कि 1 नवंबर 2025 से इस योजना के लाभार्थियों के खाते में पैसे भेजे जाने शुरू हो जाएंगे. जिसका मतलब है कि जो महिलाएं अभी आवेदन करेंगी, उन्हें नवंबर से हर महीने आर्थिक मदद मिलनी शुरू हो जाएगी.

कैसे करें लाडो लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन

हरियाणा की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के लिए सबसे पहले महिलाओं को लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा. इसके बाद इस ऐप में छह चरणों में रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा. वहीं आवेदन की जांच और वेरिफिकेशन के बाद ही फाइनल लिस्ट में महिलाओं का नाम शामिल किया जाएगा. इस लिस्ट में नाम आने के बाद ही महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने मिलना शुरू हो जाएंगे. हरियाणा सरकार के अनुसार, लाडो लक्ष्मी योजना के ऐप पर गलत जानकारी अपलोड नहीं हो सकेगी. वहीं अगर किसी महिला के पास कागज पूरे नहीं होंगे तो रजिस्ट्रेशन का काम भी पूरा नहीं हो पाएगा. यहीं नहीं हर महीने मोबाइल ऐप पर फोटो क्लिक करने के बाद ही महिलाओं के खाते में पैसा जमा होगा. सरकार के अनुसार, अगर लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर महिलाओं को किसी भी तरह की शिकायत होगी तो वह मोबाइल ऐप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है.

इस योजना पर कितना खर्च कर रही है सरकार

हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर पहले ही बजट तय कर लिया है. राज्य सरकार हर साल 5000 करोड़ रुपये सालाना इस योजना पर खर्च करेगी. इसके अलावा हर महीने करीब 415 करोड़ रुपये की राशि महिलाओं को दी जाएगी. वहीं यह योजना हरियाणा सरकार की अब तक की सबसे बड़ी महिलाओं को दी गई वित्तीय सहायता योजनाओं में से एक है.

