Lado Lakshmi Yojana: खाते में नहीं करवाया ये काम तो नहीं आएंगे लाडो लक्ष्मी योजना के पैसे, जानें कब तक जारी होगी पहली किस्त
Lado Lakshmi Yojana: इस योजना के तहत हरियाणा की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी. यह योजना खासकर उन महिलाओं के लिए है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं.
Lado Lakshmi Yojana: हरियाणा सरकार ने राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक हालात सुधारने के लिए एक बहुत ही खास योजना शुरू की है. इस योजना का नाम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना है. योजना का ऐलान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है और इसे 25 सितंबर 2025 को पंचकुला से कर दिया गया है. इसके तहत हरियाणा की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी. यह योजना खासकर उन महिलाओं के लिए है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं.
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला से इस योजना का मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. योजना के तहत पंजीकरण और जांच शिविर भी लगाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस फायदे से जुड़ सकें. ऐसे में चलिए जानते हैं कि कौन सा काम नहीं करवाया तो लाडो लक्ष्मी योजना के पैसे खाते में नहीं आएंगे और कब तक पहली किस्त जारी होगी.
अगर ये जरूरी काम नहीं किए, तो नहीं मिलेंगे पैसे
अगर आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहती हैं तो आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनवाने और जानकारी अपडेट करने की जरूरत है. अगर ये काम नहीं किए तो 2100 की किस्त आपके खाते में नहीं आएगी.
1. आय प्रमाण पत्र बनवाएं – पहले स्टेज में सिर्फ उन्हीं महिलाओं को फायदा मिलेगा जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख या उससे कम है.
2. परिवार पहचान पत्र (PPP) अपडेट कराएं – इसमें अगर कोई गलती है तो तुरंत ठीक कराएं.
3. बैंक खाता आधार से लिंक हो – बिना लिंकिंग के पैसा ट्रांसफर नहीं होगा.
4. बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर – बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि OTP और अन्य सूचनाएं मिल सकें.
5. ई-केवाईसी करवा लें – खासकर अगर जनधन खाता है, तो यह बहुत जरूरी है.
6. जरूरी डॉक्यूमेंट्स - योजना में आवेदन करने के लिए परिवार पहचान पत्र (PPP), हरियाणा का आधार कार्ड, हरियाणा का 15 साल का निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए.
लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त कब तक जारी होगी
हरियाणा सरकार ने योजना से जुड़ी जानकार दी है. इसके तहत हर महिला को हर महीने 2100 की आर्थिक सहायता दी जाएगी. वहीं पैसे सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे. योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. वहीं 1 नवंबर 025 से पहली किस्त महिलाओं के खातों में आनी शुरू हो जाएगी. आवेदन ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए होंगे.
