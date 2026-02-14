मेट्रो से 3 किमी दूर सिर्फ 11.51 लाख में मिल रहा DDA का फ्लैट, ऐसे करा सकते हैं बुकिंग

DDA Flat Schemes: दिल्ली-एनसीआर में सस्ते घर की तलाश कर रहे लोगों के लिए बड़ा मौका सामने आया है.दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नागरिक आवास योजना के तहत सिरसपुर में किफायती एलआईजी फ्लैट्स की बिक्री शुरू की है. खास बात यह है कि ये फ्लैट्स पहले आओ पहले पाओ आधार पर 25 फीसदी तक की छूट के साथ उपलब्ध हैं.

शुरुआती कीमत 12 लाख रुपये से भी कम रखी गई है, जो मौजूदा प्रॉपर्टी मार्केट को देखते हुए काफी आकर्षक मानी जा रही है. लोकेशन भी ऐसी है जहां से मेट्रो और हाईवे कनेक्टिविटी दोनों मजबूत हैं. जो लोग सीमित बजट में दिल्ली में अपना घर चाहते हैं. उनके लिए यह स्कीम एक बढ़िया ऑप्शन बनकर सामने आई है. जान लें कैसे होगी बुकिंग.

11.51 लाख में फ्लैट

डीडीए के ताजा सर्कुलर के मुताबिक सिरसपुर के पॉकेट A1, A2, B1, C1, C2 और D1 में कुल 411 एलआईजी फ्लैट्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. 25 फीसदी छूट के बाद इनकी कीमत करीब 11.51 लाख से 11.71 लाख रुपये के बीच तय की गई है. सभी फ्लैट्स 1BHK कॉन्फिगरेशन में हैं. जिनका प्लिंथ एरिया लगभग 35.76 से 36.39 वर्ग मीटर के बीच है. बुकिंग के लिए 1 लाख रुपये जमा करने होंगे. जबकि रजिस्ट्रेशन के समय 2500 रुपये की नॉन रिफंडेबल फीस देनी होगी. यह फ्लैट्स रेडी टू मूव हैं यानी वेरिफिकेशन के बाद सीधे पजेशन लिया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: अधूरा बना हुआ है एक्सप्रेसवे तो क्या वसूला जा सकता है टोल, जानें क्या है सरकारी नियम?

मेट्रो और हाईवे कनेक्टिविटी

सिरसपुर लोकेशन की सबसे बड़ी ताकत इसकी कनेक्टिविटी है. यह इलाका National Highway 44 और Urban Extension Road II के करीब है. जिससे सड़क का रूट आसान हो जाता है. इसके साथ ही यह समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर है. यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन भी पास में मौजूद है. दिल्ली के मेन कमर्शियल हब्स तक यहां से सीधी पहुंच है. जो लोग रोजाना ऑफिस या बिजनेस के लिए ट्रैवल करते हैं. उनके लिए यह लोकेशन वक्त और खर्च दोनों की बचत कर सकती है.

यह भी पढ़ें: सराय काले खां से कब चलने लगेगी रैपिड रेल, मेरठ जाने वालों को कब से मिलेगी राहत?

ऐसे करें बुकिंग

फ्लैट बुक करने के लिए आवेदकों को डीडीए के ई सर्विसेज पोर्टल eservices.dda.org.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. बुकिंग अमाउंट जमा करने के बाद डीडीए ऑनलाइन डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर जारी करेगा. अलॉटमेंट लेटर जारी होने के 60 दिनों के भीतर शेष रकम जमा करनी होगी. जरूरत पड़ने पर 61 से 90 दिनों के बीच 10 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान किया जा सकता है. 90 दिनों के अंदर पूरा पेमेंट न होने पर अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा और बुकिंग अमाउंट वापस नहीं मिलेगा. पजेशन लेटर मिलने के तीन महीने के भीतर साइट पर कब्जा लेना जरूरी होगा. वरना होल्डिंग चार्ज देना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में किस गलती पर कितने रुपये का कटता है चालान? एक क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट