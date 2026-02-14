हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमेट्रो से 3 किमी दूर सिर्फ 11.51 लाख में मिल रहा DDA का फ्लैट, ऐसे करा सकते हैं बुकिंग

मेट्रो से 3 किमी दूर सिर्फ 11.51 लाख में मिल रहा DDA का फ्लैट, ऐसे करा सकते हैं बुकिंग

DDA Flat Schemes: दिल्ली के सिरसपुर में डीडीए एलआईजी फ्लैट्स 11.51 लाख रुपये में मिल रहे हैं. मेट्रो से बस इतनी दूरी पर रेडी टू मूव घर कर लें बुक. जान लें तरीका.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 14 Feb 2026 12:18 PM (IST)
Preferred Sources

DDA Flat Schemes: दिल्ली-एनसीआर में सस्ते घर की तलाश कर रहे लोगों के लिए बड़ा मौका सामने आया है.दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नागरिक आवास योजना के तहत सिरसपुर में किफायती एलआईजी फ्लैट्स की बिक्री शुरू की है. खास बात यह है कि ये फ्लैट्स पहले आओ पहले पाओ आधार पर 25 फीसदी तक की छूट के साथ उपलब्ध हैं.

शुरुआती कीमत 12 लाख रुपये से भी कम रखी गई है, जो मौजूदा प्रॉपर्टी मार्केट को देखते हुए काफी आकर्षक मानी जा रही है. लोकेशन भी ऐसी है जहां से मेट्रो और हाईवे कनेक्टिविटी दोनों मजबूत हैं. जो लोग सीमित बजट में दिल्ली में अपना घर चाहते हैं. उनके लिए यह स्कीम एक बढ़िया ऑप्शन बनकर सामने आई है. जान लें कैसे होगी बुकिंग.

11.51 लाख में फ्लैट

डीडीए के ताजा सर्कुलर के मुताबिक सिरसपुर के पॉकेट A1, A2, B1, C1, C2 और D1 में कुल 411 एलआईजी फ्लैट्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. 25 फीसदी छूट के बाद इनकी कीमत करीब 11.51 लाख से 11.71 लाख रुपये के बीच तय की गई है. सभी फ्लैट्स 1BHK कॉन्फिगरेशन में हैं. जिनका प्लिंथ एरिया लगभग 35.76 से 36.39 वर्ग मीटर के बीच है. बुकिंग के लिए 1 लाख रुपये जमा करने होंगे. जबकि रजिस्ट्रेशन के समय 2500 रुपये की नॉन रिफंडेबल फीस देनी होगी. यह फ्लैट्स रेडी टू मूव हैं यानी वेरिफिकेशन के बाद सीधे पजेशन लिया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: अधूरा बना हुआ है एक्सप्रेसवे तो क्या वसूला जा सकता है टोल, जानें क्या है सरकारी नियम?

मेट्रो और हाईवे कनेक्टिविटी

सिरसपुर लोकेशन की सबसे बड़ी ताकत इसकी कनेक्टिविटी है. यह इलाका National Highway 44 और Urban Extension Road II के करीब है. जिससे सड़क का रूट आसान हो जाता है. इसके साथ ही यह समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर है. यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन भी पास में मौजूद है. दिल्ली के मेन कमर्शियल हब्स तक यहां से सीधी पहुंच है. जो लोग रोजाना ऑफिस या बिजनेस के लिए ट्रैवल करते हैं. उनके लिए यह लोकेशन वक्त और खर्च दोनों की बचत कर सकती है.

यह भी पढ़ें: सराय काले खां से कब चलने लगेगी रैपिड रेल, मेरठ जाने वालों को कब से मिलेगी राहत?

ऐसे करें बुकिंग 

फ्लैट बुक करने के लिए आवेदकों को डीडीए के ई सर्विसेज पोर्टल eservices.dda.org.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. बुकिंग अमाउंट जमा करने के बाद डीडीए ऑनलाइन डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर जारी करेगा. अलॉटमेंट लेटर जारी होने के 60 दिनों के भीतर शेष रकम जमा करनी होगी. जरूरत पड़ने पर 61 से 90 दिनों के बीच 10 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान किया जा सकता है. 90 दिनों के अंदर पूरा पेमेंट न होने पर अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा और बुकिंग अमाउंट वापस नहीं मिलेगा. पजेशन लेटर मिलने के तीन महीने के भीतर साइट पर कब्जा लेना जरूरी होगा. वरना होल्डिंग चार्ज देना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में किस गलती पर कितने रुपये का कटता है चालान? एक क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट

Published at : 14 Feb 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
Utility News DDA Flat Flat Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
महाराष्ट्र
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये नई रिलीज
Advertisement

वीडियोज

Janhit: Shankaracharya Avimukteshwaranand पर Yogi ने आज फिर उठाए सवाल! | Prayagraj
किम जोंग उन की बेटी..बनेगी नॉर्थ कोरिया की 'बेबी तानाशाह' ? | Janhit | ABP News
UP Police Fake Encounter Case: 'हाफ एनकाउंटर' का सच..जज के सामने कैदी ने खोल दी यूपी पुलिस की पोल!
Crime News : दिल्ली में ह़ॉरर कांड की LIVE पिक्चर | Sansani
Patna Neet Student Death: छात्रा छत से गिर गई या गिरा दी गई? परिजनों का गंभीर आरोप! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
महाराष्ट्र
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये नई रिलीज
इंडिया
एयरफोर्स के प्लेन से ELF पर उतरे PM मोदी, क्यों खास है नॉर्थ ईस्ट में बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, जानें सब कुछ
एयरफोर्स के प्लेन से ELF पर उतरे PM मोदी, क्यों खास है नॉर्थ ईस्ट में बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, जानें सब कुछ
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
यूटिलिटी
सराय काले खां से कब चलने लगेगी रैपिड रेल, मेरठ जाने वालों को कब से मिलेगी राहत?
सराय काले खां से कब चलने लगेगी रैपिड रेल, मेरठ जाने वालों को कब से मिलेगी राहत?
जनरल नॉलेज
Seva Teerth Inauguration: संसद भवन से लेकर राजपथ तक, जानें अब कौन-सा किस नाम से जाना जाएगा?
संसद भवन से लेकर राजपथ तक, जानें अब कौन-सा किस नाम से जाना जाएगा?
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget