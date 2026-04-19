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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDA Hike: महंगाई भत्ते का गणित, जानिए लेवल 1 से 18 के कर्मचारियों के वेतन में कितनी होगी वृद्धि?

DA Hike: महंगाई भत्ते का गणित, जानिए लेवल 1 से 18 के कर्मचारियों के वेतन में कितनी होगी वृद्धि?

DA Hike Update: महंगाई भत्ते की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI IW) के आधार पर की जाती है. इसके लिए पिछले 12 महीनों के औसत इंडेक्स को ध्यान में रखा जाता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 19 Apr 2026 12:53 PM (IST)
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DA Hike Salary 2026: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. 18 अप्रैल 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है. इस बड़े फैसले के साथ अब कर्मचारियों का DA 58% से बढ़कर सीधे 60% हो गया है. खास बात यह है कि पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) भी बढ़ाकर 60% कर दी गई है.

यह वृद्धि जनवरी 2026 से लागू होगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को पिछले महीनों की बकाया राशि (एरियर) भी चुकाया जाएगा. बढ़ती महंगाई के बीच सरकार का यह फैसला लाखों परिवारों के वेतन और पेंशन में सीधा इजाफा करेगा.

7वें वेतन आयोग के तहत लागू की गई वृद्धि

वर्तमान में देश में 8वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग के नियमों के तहत ही लागू की गई है. अब सबके मन में यही सवाल है कि इस 2% की वृद्धि के बाद अलग-अलग स्तर के कर्मचारियों के वेतन में प्रति माह कितने रुपये की वृद्धि होगी. आइए नीचे दिए गए टेबल के माध्यम से पूरी गणना को समझते हैं.

DA में 2% वृद्धि के साथ वेतन कितना बढ़ेगा? (पूरी गणना)

वेतन स्तर मूल वेतन (रु.) पुराना वेतन (58% DA) (रु.) नया वेतन (60% DA) (रु.) वेतन में वृद्धि (रु.)
स्तर 1 18,000 28,440 28,800 360
स्तर 2 19,900 31,442 31,840 398
स्तर 3 21,700 34,286 34,720 434
स्तर 4 25,500 40,290 40,800 510
स्तर 5 29,200 46,136 46,720 584
स्तर 6 35,400 55,932 56,640 708
स्तर 7 44,900 70,942 71,840 898
स्तर 8 47,600 75,208 76,160 952
स्तर 9 53,100 83,898 84,960 1062
स्तर 10 56,100 88,638 89,760 1122
स्तर 11 67,700 1,06,966 1,08,320 1354
स्तर 12 78,800 1,24,504 1,26,080 1576
स्तर 13 1,23,100 1,94,498 1,96,960 2462
स्तर 13-A 1,31,100 2,07,138 2,09,760 2622
स्तर 14 1,44,200 2,27,836 2,30,720 2884
स्तर 15 1,82,200 2,87,876 2,91,520 3644
स्तर 16 2,05,400 3,24,532 3,28,640 4108
स्तर 17 2,25,000 3,55,500 3,60,000 4500
स्तर 18 2,50,000 3,95,000 4,00,000 5000

DA कैसे तय होता है?

DA का प्रतिशत निकालने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है:

DA% = [(पिछले 12 महीनों का औसत AICPI IW – 261.42) / 261.42] × 100

वर्तमान में CPI IW के लिए नया आधार वर्ष 2016 चल रहा है, लेकिन DA का फॉर्मूला 2001 के आधार वर्ष के अनुसार तय किया गया है. इसलिए 2016 के आंकड़ों को 2001 के आधार में बदलने के लिए इसे 2.88 के फैक्टर से गुणा किया जाता है. लेबर ब्यूरो के डेटा के अनुसार यह 2.88 का आंकड़ा तय किया गया है. उदाहरण के लिए, अगस्त 2020 में 2001 के आधार पर CPI IW 338 था, जबकि 2016 के आधार पर यह 117.4 था. यदि दोनों का भाग दिया जाए तो (338 ÷ 117.4) उत्तर 2.88 आता है.

यह भी पढ़ें-

जनवरी से DA बढ़ा, लेकिन एलान अप्रैल में, कितने महीनों का एरियर एक साथ आएगा?

Published at : 19 Apr 2026 12:53 PM (IST)
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