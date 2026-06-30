Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नियमित सर्विसिंग, सही तापमान, फिल्टर सफाई आग से बचाए।

AC Safety Tips: कल से जुलाई का महीना शुरू हो रहा है और गर्मी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. ऐसे में घरों में AC का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही हाल फिलहाल में एसी ब्लास्ट होने की कई सारी घटनाओं की खबर सामने आई है, जिसके बाद से लोगों के मन में एसी की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर एसी में आग लगने के पीछे कारण क्या है?

AC में आग लगने के पीछे क्या कारण है?

जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे ही एसी को भी कमरे को ठंडा रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.

काफी लंबे समय तक एसी चलने से आउटडोर यूनिट हद से ज्यादा गर्म हो सकता है. इसकी वजह से आग लग सकती है.

साथ ही अगर एसी में रेफ्रिजरेंट गैस हद से ज्यादा कम या ज्यादा भरी गई हो तो सिस्टम पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है.

इसकी वजह से कंप्रेसर गर्म होने लगता है और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है.

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खराब वायरिंग से हो सकता है शॉर्ट सर्किट

अगर वायरिंग सही से न हुई हो तो आग लगने का खतरा हो सकता है.

इससे ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट जैसी समस्या होने से आग लग सकती है.

इसलिए सही क्षमता वाले बिजली के तार का कनेक्शन करवाना चाहिए.

आउटडोर यूनिट की सफाई करना है जरूरी

एसी के आउटडोर यूनिट को साफ रखना चाहिए.

अगर धूल-मिट्टी जमी रहेगी तो गर्म हवा बाहर नहीं जा पाएगी.

इससे मशीन का तापमान तेजी से बढ़ेगा और ओवरहीटिंग हो सकती है.

इन चीजों को नजरअंदाज करना पड़ेगा भारी

अगर एसी ऑन करते ही MCB ट्रिप होने लगे तो इसे नजरअंदाज न करें.

एसी चलाते समय अगर किसी तरह की जलने की बदबू आए.

अचानक एसी से गर्म हवा आने लगे.

प्लग, सॉकेट या यूनिट के पास स्पार्किंग दिखाई दे.

एसी से कोई असामान्य आवाज आए.

AC को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी टिप्स

एसी की साल में दो से तीन बार सर्विसिंग जरूर कराएं.

एसी को पूरी रात 16 डिग्री पर न चलाएं.

हमेशा तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखें.

10 से 15 दिन में एयर फिल्टर साफ करें.

आउटडोर यूनिट को खुली जगह लगाएं.

एसी की क्षमता के हिसाब से अच्छी बिजली के तार का कनेक्शन कराएं.

एसी को बीच-बीच में बंद करें, कई घंटों तक बिना रुके चलाना खतरनाक साबित हो सकता है.

ध्यान दें जरूरी बातें

बढ़ते एसी ब्लास्ट के मामलों के बीच इन सभी बातों को ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं और एसी में आग या ब्लास्ट जैसी घटनाओं के खतरे को कम किया जा सकता है.

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