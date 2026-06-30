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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीmAadhaar App बंद! अब नया ऐप करेगा काम, घर बैठे अपडेट होगा मोबाइल नंबर और पता

mAadhaar App बंद! अब नया ऐप करेगा काम, घर बैठे अपडेट होगा मोबाइल नंबर और पता

mAadhaar App: आज से पुराना mAadhaar App बंद हो गया है और अब नया ऐप लॉन्च हुआ है. इस नए ऐप में कई तरह की नई सुविधाएं मौजूद हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 30 Jun 2026 12:42 PM (IST)
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mAadhaar App: अगर आप अब तक mAadhaar App इस्तेमाल कर रहे थे तो ये खबर आपके लिए ही है. UIDAI ने आज से पुराने mAadhaar ऐप को बंद कर दिया है. अब उसकी जगह नया आधार एप काम करेगा, जिसमें पहले से ज्यादा सिक्योरिटी और कई नए फीचर्स दिए गए हैं. इस एप से आप अपना मोबाइल नंबर औप पता भी आसानी से बदल सकते हैं. यहां से आप इस एप के बारे में डिटेल में जानें. 

क्यों बंद किया गया mAadhaar App?
UIDAI का कहना है कि पुराने ऐप में सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी काफी लिमिटेट थीं. अब तेजी से बढ़ते डिजिटल फ्रॉड और डेटा प्राइवेसी को देखते हुए नया ऐप लॉन्च किया गया है. नया आधार एप पहले से ज्यादा स्मार्ट, तेज और सुरक्षित बताया जा रहा है.

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नए Aadhaar App में क्या-क्या मिलेगा?
नए ऐप में कई ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं जो पहले mAadhaar ऐप में नहीं थे. इसमें यूजर्स मोबाइल नंबर और अपना पता बदल सकेंगे. साथ ही e-Aadhaar डाउनलोड कर सकेंगे और क्यूआर कोड के जरिए आधार शेयर भी कर सकते हैं. इतना ही नहीं, आधार सेवा केंद्र की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आधार अपडेट का स्टेटस ट्रैक कर सकेंगे. अब आधार की फोटोकॉपी देने की जरूरत कम होगी.

नए ऐप की सबसे बड़ी खासियत क्यूआर-बेस्ड सेलेक्टिव शेयरिंग फीचर है. इसका मतलब है कि अब आप अपनी पूरी आधार डिटेल शेयर किए बिना सिर्फ जरूरत की जानकारी ही सामने वाले को दिखा सकेंगे. इससे डेटा प्राइवेसी बढ़ेगी. नए आधार ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर भी दिया गया है. इसके अलावा यूजर्स 6-digit PIN सेट कर सकते हैं.

घर बैठे बदल सकेंगे मोबाइल नंबर और पता
पहले आधार में मोबाइल नंबर या एड्रेस अपडेट कराने के लिए लोगों को आधार सेंटर के चक्कर लगाने पड़ते थे. लेकिन अब कई अपडेट सीधे ऐप से किए जा सकेंगे. हालांकि, पहली बार मोबाइल नंबर लिंक कराने के लिए अभी भी आाआर सेवा केंद्र जाना पड़ेगा.

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कैसे डाउनलोड करें नया आधार एप?

ये ऐप एंड्रॉयड और iPhone दोनों पर है. डाउनलोड करने के बाद भाषा चुनें और आधार नंबर डालें. फिर ओटीपी और फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें. 6-digit PIN बनाएं और ऐप का इस्तेमाल करें. आपको पता होना चाहिए कि mAadhaar ऐप का डेटा अपने आप नए ऐप में ट्रांसफर नहीं होगा. यूजर्स को नए ऐप में दोबारा प्रोफाइल सेटअप करना पड़ सकता है. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 30 Jun 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Aadhaar Utility News Maadhaar
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