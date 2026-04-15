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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDA Hike पर बड़ी खबर, अब सड़क पर उतरेंगे सरकारी कर्मचारी, महंगाई भत्ते पर पूरे देश में होगा प्रदर्शन

DA Hike पर बड़ी खबर, अब सड़क पर उतरेंगे सरकारी कर्मचारी, महंगाई भत्ते पर पूरे देश में होगा प्रदर्शन

DA Hike News: DA बढ़ोतरी में हो रही देरी से नाराज केंद्रीय कर्मचारी 16 अप्रैल को प्रदर्शन कर सकते हैं. यूनियनों ने इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं. आइए जानते हैं, इस विषय में.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 15 Apr 2026 04:38 PM (IST)
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  • केंद्रीय कर्मचारियों को डीए वृद्धि में देरी पर नाराजगी।
  • 16 अप्रैल को लंच टाइम में ऑफिसों में प्रदर्शन।
  • कर्मचारी तुरंत डीए और डीआर की घोषणा चाहते हैं।
  • देरी से कर्मचारी और पेंशनर दोनों परेशान हैं।

DA Hike Delay Strike: इस बार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के लिए पहले से ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा हैं. कई सालों के बाद फैसले में इतना समय लग रहा है. जिससे कर्मचारियों और संगठनों की नाराजगी बढ़ती जा रही है.

इस बात को लेकर कर्मचारी यूनियन विरोध का मन बना रहे हैं. साथ ही इस विरोध को सड़क तक ले लाने की योजना भी बनाई जा रही है. जरूरत पड़ने पर एक घंटे के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी हो रही है.

ऑफिस में प्रदर्शन की तैयारी

कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज एंड वर्कर्स (CCGEW) ने कैबिनेट सचिव को सूचित किया है कि उसके सदस्य 16 अप्रैल 2026 को अपने-अपने कार्यालयों में लंच टाइम के दौरान प्रदर्शन करेंगे. इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक यह विरोध थोड़े समय के लिए होगा. हालांकि, इस दौरान कर्मचारी अपनी मांग मजबूती के साथ रखने वाले हैं.  

क्या है संगठनों की मांग?

जानकारी के अनुसार यह प्रदर्शन केवल एक मांग को लेकर किया जा रहा है. संगठनों की मांग है कि, महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) का ऐलान तुरंत किया जाए.

रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रदर्शन में आयकर विभाग, डाक विभाग, कृषि विभाग के अलावा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सर्वे ऑफ इंडिया जैसे कई विभागों के कर्मचारी हिस्सा ले सकते हैं.

कर्मचारियों की नाराजगी की वजह

कर्मचारियों के नाराजगी की मुख्य वजह की बात करें तो, महंगाई भत्ते (DA) के ऐलान में हो रही देरी को बताया जा रहा है. 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद से आमतौर पर यह बढ़ोतरी समय पर घोषित होती रही है. हालांकि, इस बार तय समय गुजरने के बाद भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

कर्मचारियों को उम्मीद थी कि होली के आसपास नया ऐलान हो सकता हैं. लेकिन अप्रैल का करीब आधा महीना बीते जाने के बाद भी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है. जिससे कर्मचारियों के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही हैं. 

आगे क्या हो सकता है?

भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो, कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों ही नई घोषणा का इंतजार कर रहे हैं. कर्मचारी छोटे स्तर के प्रदर्शन से सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं. जिससे सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगो पर ध्यान दे सकें, ऐसी उनकी योजना है. 

यह भी पढ़ें:

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Published at : 15 Apr 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Protest Government Employees DA Hike Utility News
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