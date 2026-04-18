DA Hike Salary: महंगाई भत्ता तो बढ़ गया, अब कितनी बढ़कर आएगी आपकी सैलरी? ये रहा गणित

DA Hike Salary Calculation: बीते कई दिनों से केंद्र के सरकारी कर्मचारी अपने महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे थे. 18 अप्रैल को फाइनली ये इंतजार पूरा हो गया है. अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है. इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा और उनकी महीने की सैलरी में इजाफा होगा.

अब सवाल ये है कि अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 50000 रुपए है, तो उसकी सैलरी में आखिर कितना इजाफा होगा? तो आइए इसे आसान गणित से समझाते हैं कि आपकी कितनी सैलरी बढ़ेगी.

बेसिक सैलरी पर मिलता है DA

सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि महंगाई भत्ता हमेशा बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है. अगर डीए में 2 प्रतिशत का इजाफा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि कर्मचारी की सैलरी में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

यहां समझें गणित:

अगर आपकी हर महीने की सैलरी 50,000 रुपए है तो आपका दो प्रतिशत DA बढ़ने के बाद टेक होम सैलरी कितनी होगी, आइए जानते हैं.

अगर किसी कर्मचारी की CTC 50 हजार रुपए महीना है, तो उसकी बेसिक सैलरी CTC का 50 प्रतिशत होगी. ऐसे में बेसिक सैलरी 25 हजार होगी और DA भी 25 हजार रुपए पर ही बढ़ाया जाएगा.

CTC: 50,000

बेसिक सैलरी: 25,000

DA हाइक: 2%

2% का मतलब होता है 25,000 का 2/100वां हिस्सा.

सबसे पहले अपनी बेसिक सैलरी में 2 का गुणा करें, इसके बाद इसको 100 से भाग करेंगे.

25,000 × 2 ÷ 100 = 500

इसका मतलब है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 25,000 रुपए है तो महीने के हिसाब से आपके 500 रुपए बढ़ेंगे. सालाना देखा जाए तो ये रकम 6000 रुपए होगी.

हालांकि इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी कंपनी में CTC का 50 प्रतिशत बेसिक सैलरी होती है तो वहीं किसी में 40 प्रतिशत भी होती है. इस गणित को अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से ही जोड़कर देखें. आपको ये भी बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को पहले से ही DA मिलता आ रहा है तो ये बढ़ोतरी DA में होगी. अब डीए बढ़कर 60 फीसदी हो गया है, जो पहले 58 फीसदी था.