कर्मचारियों को कब मिलेगा 3 महीने का एरियर? जानिए 18,000 से 1.5 लाख तक का पूरा गणित

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ाकर 60% किया गया।

कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी, मार्च का 3 महीने का एरियर मिलेगा।

वेतन वृद्धि से घरेलू खर्चों और EMI में मिलेगी राहत।

साधारण वेतन पर हर महीने 360 से 3000 रुपये तक बढ़ेंगे।

Dearness Allowance Increase: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी हैं. इस फैसले के बाद डीए 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो गया है. जिसका फायदा कर्मचारियों और पेंशधारियों को मिलेगा. आइए जानते हैं, कितना मिलेगा एरियर और कितना होगा सैलरी में इजाफा?

3 महीने का एरियर मिलेगा

कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च यानी पूरे 3 महीने का एरियर (बकाया) एक साथ मिलेगा. उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की हर महीने 1000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, तो 3 महीने का कुल एरियर 3000 रुपये बनता है. इसी तरह कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी के आधार पर खुद भी यह हिसाब लगा सकते हैं कि उनके खाते में कितनी अतिरिक्त राशि आएगी.

सरकार महंगाई भत्ता (DA) हर साल जनवरी और जुलाई से लागू करती हैं. हालांकि, ऐलान में देरी होने पर भी कर्मचारियों को किसी तरह का नुकसान नहीं होता हैं. उन्हें एरियर के रूप में बकाया राशि दी जाती हैं. जिससे कर्मचारियों को एकमुश्त रकम का फायदा मिलता हैं.

कब मिलेगा एरियर का पैसा?

सरकार की ओर से इस बढ़ोतरी का ऐलान अप्रैल महीने के बीच में हुआ है. इसलिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 यानी पूरे 3 महीने का बकाया एक साथ मिलने की संभावना है. यह एरियर आने वाली सैलरी के साथ जोड़ा जा सकता है. जिससे खाते में एकमुश्त रकम आने की उम्मीद है.

बढ़ी सैलरी से खर्च और EMI में राहत

डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा. जिससे उनके हाथ में हर महीने ज्यादा पैसा आएगा. इसका सीधा फायदा यह होगा कि घर के खर्चों को संभालना आसान हो जाएगा.

साथ ही जिन लोगों पर ईएमआई का बोझ है, उनके लिए किस्त चुकाना में आसानी होगी. कुल मिलाकर केंद्रीय कर्मचारी बढ़ी हुई आय से दैनिक खर्च और वित्तीय जिम्मेदारियां पहले से भी बेहतर संभाल पाएंगे.

कितना पैसा बढ़ेगा?

कम बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों से शुरुआत करें तो 18,000 रुपये बेसिक पर करीब 360 रुपये की बढ़ोतरी होगी. जबकि 25,000 रुपये वालो की सैलरी में करीब 500 रुपये और 36,500 रुपये बेसिक वालो को हर महीने करीब 730 रुपये ज्यादा मिलेंगे.

वहीं, दूसरी ओर 50,000 रुपये बेसिक सैलरी पर 1,000 रुपये और 75,000 रुपये पर करीब 1,500 रुपये की बढ़ोतरी होगी. वहीं जिनकी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपये है, उन्हें हर महीने करीब 2,000 रुपये और 1.5 लाख रुपये बेसिक पर लगभग 3,000 रुपये तक का फायदा मिलेगा.

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