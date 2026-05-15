क्रेडिट-डेबिट कार्ड यूजर्स अलर्ट! पार्सल डिलीवरी के नाम पर CVV और पिन चुरा रहे हैं जालसाज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अनजान लिंक पर क्लिक न करें, कस्टमर केयर से पुष्टि करें।

Parcel Delivery Scam: आज के डिजिटल दौर में फ्रॉड के मामले काफी बढ़ गए हैं. आए दिन कोई न कोई फॉर्ड का शिकार हो रहा है. अगर अभी की बात करें तो पार्सल फ्रॉड के मामले काफी तेजी से रहे हैं. इसमें स्कैमर खुद को कूरियर कंपनी या फिर डाक विभाग का कर्मचारी बताकर लोगों को फर्जी मैसेज भेजते हैं और उनकी बैंकिंग जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं. ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप इस स्कैम को समझें और इससे सर्तक रहें.

आखिर कैसे काम करता है ये स्कैम?

इस फ्रॉड में सबसे पहले आपके फोन पर एक SMS आएगा. इस मैसेज में लिखा होता है कि आपके लिए एक पार्सल आया है, लेकिन आपका एड्रेस अधूरा होने के कारण उसकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है. साथ ही इस मैसेज में एक लिंक दिया जाता है, जिस पर क्लिक करके एड्रेस अपडेट करने को कहा जाता है.

कई बार तो स्कैमर फोन करके जल्दबाजी भी करवाते हैं, ताकि आप लिंक को ज्यादा अच्छे से न देखें और उसपर क्लिक कर दें. फोन पर स्कैमर कहते हैं कि अगर जल्दी ही एड्रेस अपडेट नहीं किया तो आपका पार्सल कैंसिल हो जाएगा. अगर आप उस फर्जी लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक फर्जी वेबसाइड खुलती है, जहां आपसे 25 या 50 का टोकन पेमेंट मांगा जाता है.

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कैसे चुराई जाती है आपकी जानकारी?

पेमेंट करने के लिए वेबसाइट पर कार्ड नंबर,एक्सपायरी डेट और CVV डालने को कहा जाता है, जैसे ही आप ये जानकारी भरते हैं. आपकी सारी संवेदनशील बैंकिंग डिटेल्स स्कैमर्स के पास पहुचं जाती है, जिसके बाद वे आपके कार्ड का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं.

ऐसे स्कैम से कैसे बचें?

सबसे पहले आप शांत रहें, क्योंकि अक्सर स्कैमर्स डर या जल्दबाजी का माहौल बनाते हैं, जिसकी वजह से लोग बिना सोचे-समझे कोई कदम उठा लेतें हैं.

साथ ही किसी भी तरह के अनजान लिंक पर क्लिक न करें. किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी जांच जरूर करें. कूरियर कंपनियां आमतौर पर ऐसे लिंक भेजकर पता अपडेट नहीं करवाती. वहीं अगर कोई मैसेज आता है तो संबंधित कंपनी की आधिकारिक कस्टमर केयर से संपर्क करके उसकी सच्चाई का जरूर पता करें.

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अगर फ्रॉड हो जाए तो क्या करें?

अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड का गलती से शिकार हो जाते हैं तो सबसे पहले शिकायत करें जैसे...

National Cyber Crime Portal पर शिकायत दर्ज करें

हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें

ICICI Bank हेल्पलाइन 1800 2662 पर संपर्क करें

आप जितनी जल्दी शिकायत करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा. साथ ही हमेशा सावधानी रखें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है.