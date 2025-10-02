हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCredit Cards Discounts: आखिर क्रेडिट कार्ड पर क्यों मिलता है डिस्काउंट, इससे कैसे कमाई करते हैं बैंक?

Credit Cards Discounts: आजकल शॉपिंग से लेकर लोन लेने तक हर चीज के लिए लोग प्लास्टिक मनी यानी कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इनसे बैंक कैसे कमाई करते हैं.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 02 Oct 2025 03:56 PM (IST)
Credit Cards Discounts: आजकल शॉपिंग से लेकर लोन लेने तक हर चीज के लिए लोग प्लास्टिक मनी यानी कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. धीरे-धीरे प्लास्टिक मनी कैश को रिप्लेस करती जा रही है और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल युवा करते हैं. सबसे खास बात यह है कि अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो आपको मन मारने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप इसकी मदद से कुछ भी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकते हैं.

इतना ही नहीं ये क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको उनका कार्ड लगातार इस्तेमाल करने पर काफी कैशबैक ऑफर्स और भरी डिस्काउंट भी देती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह डिस्काउंट देने से इन कंपनियों को क्या फायदा होता है और बैंक कैसे इनसे कमाई करते हैं? आइए जानते है इस बारे में.

क्रेडिट कार्ड से कैसे होती है बैंक की कमाई

1. मर्चेंट फीस

जब भी आप पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो बैंक मर्चेंट फीस लेते हैं. मर्चेंट फीस एक तरह का शुल्क होता है जो बैंक किसी मर्चेंट से वसूलते हैं. ये फीस बैंक के इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग खर्च के तौर पर ली जाती है. आमतौर पर ये फीस 2 से 3% के बीच होती है.

2. क्रेडिट कार्ड पर ब्याज

जब आपके क्रेडिट कार्ड से कोई समान उधार पर खरीदते है तो बैंक इस पैसे को लौटाने के लिए 45 दिन का समय देता है. इन 45 दिनों तक बैंक इस पैसे पर कोई ब्याज नहीं लगता, लेकिन ड्यू डेट के खत्म होने के बाद भी अगर कोई बैंक को पैसे नहीं लौटाता है तो बैंक उसपे ब्याज लगाना चालू कर देता है. यह ब्याज दर सालाना 30 से 38 प्रतिशत के बीच होती है. इसके अलावा अगर आप EMI बनवाते हैं तो उसपर भी बैंक काफी ज्यादा ब्याज लगते हैं और कमाई करते हैं.

3. मार्केटिंग टाई अप चार्ज

अब बात करें अगर डिस्काउंट्स की तो बैंक्स कई कंपनियों से मार्केटिंग टाई अप चार्ज भी लेते हैं. यानी आपने किसी कंपनी से कोई सामान खरीदा और उन्होंने आपको पेमेंट मोड में किसी विशेष बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर छूट दी. ऐसे में ब्रांड्स इन छूट के जरिए अधिक ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. जब आपको क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदने पर छूट मिलती है तो अगला बार लोग डिस्काउंट के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ही बेहतर समझते हैं. 

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 02 Oct 2025 03:56 PM (IST)
