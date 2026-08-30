Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकन्फर्म सीट पर बिना टिकट यात्रियों का कब्जा, परिवार को 75000 देगा रेलवे

कन्फर्म सीट पर बिना टिकट यात्रियों का कब्जा, परिवार को 75000 देगा रेलवे

कन्फर्म ट्रेन टिकट होने के बावजूद रिजर्व बर्थ पर दूसरे यात्रियों के कब्जे के मामले में कंज्यूमर कमीशन ने रेलवे को परिवार को 75,000 देने का आदेश दिया. रेल मदद पर दर्ज कराई शिकायत.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 30 Aug 2026 10:32 AM (IST)
Preferred Sources

ट्रेन में कन्फर्म टिकट होने के बाद भी अगर अपनी सीट लेने के लिए दूसरे यात्रियों से बार बार कहना पड़े, तो सफर मुश्किल हो जाता है. केरल के एक परिवार को ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ा. उनकी रिजर्व बर्थ पर दूसरे यात्रियों ने कब्जा कर लिया था और पूरे कोच में बहुत भीड़ थी. शिकायत के बाद मामला कंज्यूमर कमीशन पहुंचा, कोर्ट ने रेलवे को परिवार को कुल 75,000 रुपये देने का आदेश दिया.

परथसारथी टी, उनकी पत्नी निर्मला केटी और बेटे आदित्य टीपी 10 दिसंबर 2023 को कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे. तीनों के पास स्लीपर क्लास के कन्फर्म टिकट थे.  माता पिता की लोअर बर्थ S2 कोच में थी, जबकि बेटे की अपर बर्थ S6 कोच में थी.

परिवार का कहना था कि दोनों कोच में काफी भीड़ थी. बिना टिकट, वेटिंग लिस्ट और अनरिजर्व्ड यात्री रिजर्व बर्थ पर बैठे थे.  कुछ लोग फर्श पर भी बैठे और सो रहे थे. बुजुर्ग माता पिता को अपनी लोअर बर्थ इस्तेमाल करने के लिए दूसरे यात्रियों से बार बार सीट खाली करने को कहना पड़ा. बेटे को भी अपनी बर्थ के लिए ऐसा ही करना पड़ा.

यह भी पढ़े :EPF से बनेगा 4 करोड़ का फंड, जानें कितनी सैलरी और निवेश की होगी जरूरत

रेल मदद पर दर्ज कराई शिकायत

भीड़ के वजह से परिवार के लिए कोच में चलना और वॉशरूम जाना भी मुश्किल हो गया. उन्होंने रात में रेल मदद ऐप पर शिकायत की. बाद में S6 कोच में अनरिजर्व्ड यात्रियों की भीड़ और टिकट जांच नहीं होने की शिकायत भी दर्ज कराई.

रेलवे ने कहा कि उसके कर्मचारियों ने शिकायतों पर कार्रवाई की और अलग अलग स्टेशनों पर बिना इजाजत के यात्रियों को हटाया.  लेकिन, कमीशन के सामने रेलवे इस कार्रवाई का कोई सबूत नहीं दे सका.

तस्वीरों और शिकायतों को माना सबूत

परिवार ने कोच में भीड़ की तस्वीरें भी पेश कीं. कमीशन ने रेल मदद की शिकायतों और तस्वीरों को अहम सबूत माना. कोर्ट ने कहा कि कन्फर्म रिजर्वेशन के बावजूद परिवार को सेफ्टी और अच्छा सर्विस वाला सफर नहीं मिल पाया.

पालक्काड जिला कंज्यूमर कमीशन ने रेलवे को 50,000 रुपये मुआवजे और 25,000 रुपये मुकदमे के खर्च के तौर पर देने का आदेश दिया. इस तरह परिवार को कुल 75,000 रुपये मिलेंगे. रेलवे को पेमेंट के लिए 45 दिन का समय दिया गया है. देरी होने पर हर महीने 500 रुपये एकस्ट्रा देने होंगे.

यात्रियों के लिए जरूरी बात

अगर रिजर्व बर्थ पर कोई दूसरा यात्री कब्जा कर ले, तो रेल मदद पर शिकायत करें और शिकायत नंबर और स्क्रीनशॉट सेफ्टी के साथ रखें. कोच और बर्थ नंबर, ट्रेन नंबर, तारीख और समय भी नोट करें. सेफ्टी हो तो फोटो या वीडियो लें और TTE या रेलवे सेफ्टी कर्मचारियों को जानकारी दें. ये सबूत आगे शिकायत करने में काम आ सकते हैं.

यह भी पढ़े: मां-बाप के फ्लैट से बेटा बेदखल, प्रॉपर्टी पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

 

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 30 Aug 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
INDIAN RAILWAYS Confirmed Train Ticket
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
कन्फर्म सीट पर बिना टिकट यात्रियों का कब्जा, परिवार को 75000 देगा रेलवे
कन्फर्म सीट पर बिना टिकट यात्रियों का कब्जा, परिवार को 75000 देगा रेलवे
यूटिलिटी
दिल्ली सरकार ने बदले फायर सेफ्टी नियम, इमारतों के लिए लागू किए 18 कड़े सुरक्षा मानक
दिल्ली सरकार ने बदले फायर सेफ्टी नियम, इमारतों के लिए लागू किए 18 कड़े सुरक्षा मानक
यूटिलिटी
EPF से बनेगा 4 करोड़ का फंड, जानें कितनी सैलरी और निवेश की होगी जरूरत
EPF से बनेगा 4 करोड़ का फंड, जानें कितनी सैलरी और निवेश की होगी जरूरत
यूटिलिटी
राशन कार्ड बनने के बाद भी करा सकते हैं जरूरी बदलाव, शिकायत पर यहां मिलेगी मदद
राशन कार्ड बनने के बाद भी करा सकते हैं जरूरी बदलाव, शिकायत पर यहां मिलेगी मदद
Advertisement

वीडियोज

Flood Alert | Monsoon 2026 | Chitrakoot Flood: भारत में बाढ़ को लेकर हाई-अलर्ट | Breaking News
Nepal Disaster Breaking | Flood: भोटेकोशी नदी में अचानक मिले 229 शव | Rescue Operation | Bhote Koshi
India-US Deal: आ रहा है 'टैंक हंटर'...दुश्मन कांपे थर-थर! | Javelin anti-tank missiles
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का नया खेल
बारूदी 'जैवलिन', दुश्मन के बुरे दिन!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'दादरी में मुस्लिमों से भरा विमान टकराया तो पहले RSS मदद को पहुंचा', भागवत
'दादरी में मुस्लिमों से भरा विमान टकराया तो पहले RSS मदद को पहुंचा', भागवत
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: ऑटो-टैक्सी चालकों को 1 साल की मोहलत, मराठी अनिवार्यता पर HC का फैसला
महाराष्ट्र: ऑटो-टैक्सी चालकों को 1 साल की मोहलत, मराठी अनिवार्यता पर HC का फैसला
क्रिकेट
'ऐसे भी लोग होते हैं...', संजू सैमसन पर ये क्या कह गए सूर्यकुमार यादव
'ऐसे भी लोग होते हैं', संजू सैमसन पर ये क्या कह गए सूर्यकुमार यादव
टेलीविजन
'मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूं...', जन्नत जुबैर के बर्थडे पर शिवांगी जोशी ने लुटाया प्यार
'मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूं...', जन्नत जुबैर के बर्थडे पर शिवांगी जोशी ने लुटाया प्यार
इंडिया
सज्जन कुमार की श्रद्धांजलि सभा में कौन कौन पहुंचा? कांग्रेस-BJP दोनों में बवाल
सज्जन कुमार की श्रद्धांजलि सभा में कौन कौन पहुंचा? कांग्रेस-BJP दोनों में बवाल
विश्व
ब्रिज, DNA एनालिसिस टीम, खाना...भारत ने नेपाल के लिए अब तक क्या भेजा?
ब्रिज, DNA एनालिसिस टीम, खाना...भारत ने नेपाल के लिए अब तक क्या भेजा?
ऑटो
AdBlue खत्म हुआ तो कितना आएगा खर्च? Diesel मालिक जान लें
AdBlue खत्म हुआ तो कितना आएगा खर्च? Diesel मालिक जान लें
ट्रेंडिंग
Optical Illusion: 6 सेकंड में तस्वीर में छिपा ‘20’ आपको दिखा क्या?
Optical Illusion: 6 सेकंड में तस्वीर में छिपा ‘20’ आपको दिखा क्या?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget