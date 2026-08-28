Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमां-बाप के फ्लैट से बेटा बेदखल, प्रॉपर्टी पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

मां-बाप के फ्लैट से बेटा बेदखल, प्रॉपर्टी पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे के एक फ्लैट से बेटे को बेदखल करने का आदेश बरकरार रखा. कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग माता-पिता को अपनी प्रॉपर्टी में शांति से रहने और उसका इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 28 Aug 2026 10:29 AM (IST)
Preferred Sources

जिस फ्लैट में बेटे का सालों से रहना था, अब उसी फ्लैट को खाली करना होगा. बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे के एक मामले में माता पिता के हक में फैसला सुनाते हुए बेटे को प्रॉपर्टी से बेदखल करने का आदेश बरकरार रखा. कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों को अपनी जायदाद में सुकून और सम्मान से रहने का हक है.जस्टिस अमित बोरकर ने कहा कि बुजुर्गों को उसकी संपत्ति के इस्तेमाल, वहां रहने या उससे मिलने वाले फायदे से इस तरह बेदखल नहीं किया जा सकता, जिससे उसकी आम जिंदगी पर असर हो. कोर्ट ने ये भी साफ किया कि माता पिता को राहत पाने के लिए अलग से फाइनेंशियल मदद मांगना जरूरी नहीं है. अपनी प्रॉपर्टी में आराम से रहना और उसका फायदा लेना भी मेंटेनेंस का हिस्सा है.

बेटे ने प्रॉपर्टी पर जताया अपना हक

बेटे ने हाई कोर्ट में दलील दी कि वो बचपन से इसी पते पर रह रहा है और 2012 में शादी के बाद उसकी पत्नी भी वहीं रहने लगी. उसका कहना था कि प्रॉपर्टी पूर्वजो से हुई कमाई से बनी थी और ये पूरे परिवार की प्रॉपर्टी है.  उसने ये भी कहा कि बिल्डिंग के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट में उसका नाम दर्ज है. परिवार में झगड़ा तब ज्यादा हुई, जब माता पिता ने सितंबर 2015 में एक प्रॉपर्टी बेच दी. इसके बाद बेटे ने प्रॉपर्टी में हिस्से के लिए सिविल केस किया और माता पिता के साथ दूसरे लोगों के खिलाफ पुलिस शिकायत भी दर्ज कराई.

यह भी पढ़ें: आधार कार्ड दिखाकर मिलेगा 3 लाख का लोन! लुभावने दावों पर सरकार ने बचाई सच्चाई

माता-पिता ने SDM से मांगी मदद

बुजुर्ग माता-पिता ने 2007 के कानून के तहत SDM से मदद मांगी. लेकिन SDM ने 2019 में उनकी मांग खारिज कर दी. इसके बाद माता-पिता ने इस फैसले के खिलाफ अपील की. पुणे के कलेक्टर ने उनकी अपील मंजूर कर ली और बेटे को प्रॉपर्टी खाली करने को बोल दिया. माता-पिता ने बताया कि वो किराया, दवाइयों और इलाज का खर्च उठाने में परेशानी उठा रहे हैं. बेटे से किराया नहीं मिलने के वजह से उन पर फाइनेंशियल दबाव ज्यादा कर रहा था.

हाई कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों की सेफ्टी सिर्फ एक ही घर में रहने वाले माता-पिता और बच्चों तक महदूद नहीं है. अगर बच्चे का प्रॉपर्टी पर कब्जा माता-पिता के आम और सुकून से जिंदगी जीने पर असर करता है, तो उन्हें कानून के अनुसार सेफ्टी मिल सकती है. कोर्ट ने एडिशनल कलेक्टर का आदेश बरकरार रखते हुए बेटे को चार हफ्ते में फ्लैट खाली करके उसका कब्जा माता-पिता को देने का आदेश दिया. लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि इस फैसले का उसकी पत्नी के अधिकारों और चल रहे प्रॉपर्टी के बंटवारे वाले केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: Solar Panel: छत पर जगह नहीं तो यहां लगाएं सोलर पैनल, जानें ये तरीका

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 28 Aug 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
Bombay High Court Property Dispute
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
मां-बाप के फ्लैट से बेटा बेदखल, प्रॉपर्टी पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
मां-बाप के फ्लैट से बेटा बेदखल, प्रॉपर्टी पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
यूटिलिटी
EPFO का सख्त अल्टीमेटम, 800 कंपनियों को PF रजिस्ट्रेशन का नोटिस जारी
EPFO का सख्त अल्टीमेटम, 800 कंपनियों को PF रजिस्ट्रेशन का नोटिस जारी
यूटिलिटी
आधार कार्ड दिखाकर मिलेगा 3 लाख का लोन! लुभावने दावों पर सरकार ने बचाई सच्चाई
आधार कार्ड दिखाकर मिलेगा 3 लाख का लोन! लुभावने दावों पर सरकार ने बचाई सच्चाई
यूटिलिटी
रेल टिकट बुकिंग पर खुलासा, 38% लोगों को मिली अलग सीट, मिले 6 डार्क पैटर्न्स
रेल टिकट बुकिंग पर खुलासा, 38% लोगों को मिली अलग सीट, मिले 6 डार्क पैटर्न्स
Advertisement

वीडियोज

मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
बादलों के फटने से लेकर तबाही तक...कब और कैसे बदला मंजर?
कैमरे में कैद हुआ जलप्रलय का सबसे डरावना रूप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने बदला कनाडा की झील का नाम, PM कार्नी ने दिया करारा जवाब, बोले- सच जानते हैं
ट्रंप ने बदला कनाडा की झील का नाम, मार्क कार्नी ने दिया करारा जवाब
झारखंड
आदिवासी महिलाओं ने पेड़ को बांधी राखी, कहा- 'जंगल ही हमारे माता-पिता और भाई'
आदिवासी महिलाओं ने पेड़ को बांधी राखी, कहा- 'जंगल ही हमारे माता-पिता और भाई'
क्रिकेट
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
टेलीविजन
'मैं मारपीट के निशान मेकअप से छिपाती थी...', काम्या पंजाबी का छलका दर्द
'मैं मारपीट के निशान मेकअप से छिपाती थी...', काम्या पंजाबी का छलका दर्द
विश्व
Live: नेपाल में कुदरत का कहर: नदी शांत, पर मलबे में तलाश जारी, 469 की मौत
Live: नेपाल में कुदरत का कहर: नदी शांत, पर मलबे में तलाश जारी, 469 की मौत
विश्व
NATO पर रूस के हमले की अटकलों के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- पुतिन नहीं...
NATO पर रूस के हमले की अटकलों के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- पुतिन नहीं...
Home Tips
Pest Control: घर में बार-बार आ जाती हैं चींटियां? ऐसे करें सफाया
घर में बार-बार आ जाती हैं चींटियां? ऐसे करें सफाया
ट्रेंडिंग
बाढ़ के पानी में डिलीवरी करने निकला बॉय, वायरल वीडियो देख भावुक हुए लोग
बाढ़ के पानी में डिलीवरी करने निकला बॉय, वायरल वीडियो देख भावुक हुए लोग
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget