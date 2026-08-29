EPF से बनेगा 4 करोड़ का फंड, जानें कितनी सैलरी और निवेश की होगी जरूरत

EPF Retirement News: अगर आप नौकरीपेशा हैं और रिटायरमेंट के लिए करोड़ों रुपये का फंड तैयार करना चाहते हैं, तो EPF आपके लिए एक अहम जरिया साबित हो सकता है. नौकरी के दौरान हर महीने सैलरी से होने वाला छोटा-सा योगदान और उस पर मिलने वाला ब्याज लंबे समय में एक बड़ी रकम तैयार कर सकती है. बड़ी बात यह है कि इसमें समय बढ़ने के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का असर भी तेजी से दिखाई देने लगता है. लेकिन क्या सिर्फ EPF के जरिए 4 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड तैयार किया जा सकता है?

EPF से 4 करोड़ बनाने के लिए क्या है कैलकुलेशन?

मान लीजिए अगर आप 30 साल की उम्र में नौकरी की शुरुआत करते हैं और शुरू में आपका बेसिक सैलरी + DA 80,000 रुपये प्रति माह है. वहीं, अगर आप 60 साल की उम्र तक नौकरी करते हैं और हर साल आपकी सैलरी में औसतन 6% की बढ़ोतरी होती है, तो लंबे समय में EPF का फंड काफी तेजी से आगे बढ़ सकता है.

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शुरुआती बेसिक सैलरी + DA: 80,000 प्रति माह

कर्मचारी का योगदान: 12% यानी 9,600 प्रति माह

नियोक्ता का EPF हिस्सा: 3.67% यानी करीब 2,936 प्रति माह

अनुमानित सालाना सैलरी बढ़ोतरी: 6%

निवेश की अवधि: 30 साल

शुरुआत की उम्र: 30 साल

रिटायरमेंट की उम्र: 60 साल

अनुमानित कुल योगदान: करीब 1.27 करोड़

अनुमानित ब्याज: करीब 2.76 करोड़

अंतिम फंड: लगभग 4.04 करोड़

समय के साथ तेजी से बढ़ेगा EPF बैलेंस

इस कैलकुलेशन के मुताबिक, शुरुआत में आपको EPF का बैलेंस धीरे-धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन लंबे समय में ब्याज पर ब्याज मिलने से इसकी रफ्तार भी बढ़ सकती है. यही वजह है कि शुरुआती सालों के मुकाबले में यह फंड बाद में तेजी से बढ़त है.

अनुमान के मुताबिक:

5वें साल तक EPF बैलेंस करीब 10.72 लाख रुपये

10वें साल में यह बढ़कर करीब 30.29 लाख रुपये

15वें साल तक फंड करीब 64.23 लाख रुपये

18वें साल में यह करीब 94.92 लाख रुपये

19वें साल में EPF बैलेंस 1 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकता है.

25वें साल तक फंड करीब 2.15 करोड़ रुपये

29वें साल में यह करीब 3.29 करोड़ रुपये

30 साल पूरे होने पर अनुमानित रकम करीब 4.04 करोड़ रुपये

ध्यान रखें कि EPF के जरिए बड़ा फंड तैयार करना अच्छी बात है, लेकिन रिटायरमेंट की प्लानिंग करते समय महंगाई का भी ध्यान रखें.

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