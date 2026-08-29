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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPF से बनेगा 4 करोड़ का फंड, जानें कितनी सैलरी और निवेश की होगी जरूरत

EPF से बनेगा 4 करोड़ का फंड, जानें कितनी सैलरी और निवेश की होगी जरूरत

EPF में नियमित योगदान, वेतन बढ़ोतरी और चक्रवृद्धि ब्याज के सहारे लंबी अवधि में बड़ा रिटायरमेंट फंड बन सकता है. 4 करोड़ का लक्ष्य संभव है, लेकिन कई वित्तीय कारकों पर निर्भर करता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 29 Aug 2026 08:43 PM (IST)
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EPF Retirement News: अगर आप नौकरीपेशा हैं और रिटायरमेंट के लिए करोड़ों रुपये का फंड तैयार करना चाहते हैं, तो EPF आपके लिए एक अहम जरिया साबित हो सकता है. नौकरी के दौरान हर महीने सैलरी से होने वाला छोटा-सा योगदान और उस पर मिलने वाला ब्याज लंबे समय में एक बड़ी रकम तैयार कर सकती है. बड़ी बात यह है कि इसमें समय बढ़ने के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का असर भी तेजी से दिखाई देने लगता है. लेकिन क्या सिर्फ EPF के जरिए 4 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड तैयार किया जा सकता है?

EPF से 4 करोड़ बनाने के लिए क्या है कैलकुलेशन?

मान लीजिए अगर आप 30 साल की उम्र में नौकरी की शुरुआत करते हैं और शुरू में आपका बेसिक सैलरी + DA 80,000 रुपये प्रति माह है. वहीं, अगर आप 60 साल की उम्र तक नौकरी करते हैं और हर साल आपकी सैलरी में औसतन 6% की बढ़ोतरी होती है, तो लंबे समय में EPF का फंड काफी तेजी से आगे बढ़ सकता है. 

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  • शुरुआती बेसिक सैलरी + DA: 80,000 प्रति माह
  • कर्मचारी का योगदान: 12% यानी 9,600 प्रति माह
  • नियोक्ता का EPF हिस्सा: 3.67% यानी करीब 2,936 प्रति माह
  • अनुमानित सालाना सैलरी बढ़ोतरी: 6%
  • निवेश की अवधि: 30 साल
  • शुरुआत की उम्र: 30 साल
  • रिटायरमेंट की उम्र: 60 साल
  • अनुमानित कुल योगदान: करीब 1.27 करोड़
  • अनुमानित ब्याज: करीब 2.76 करोड़
  • अंतिम फंड: लगभग 4.04 करोड़

समय के साथ तेजी से बढ़ेगा EPF बैलेंस

इस कैलकुलेशन के मुताबिक, शुरुआत में आपको EPF का बैलेंस धीरे-धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन लंबे समय में ब्याज पर ब्याज मिलने से इसकी रफ्तार भी बढ़ सकती है. यही वजह है कि शुरुआती सालों के मुकाबले में यह फंड बाद में तेजी से बढ़त है. 

अनुमान के मुताबिक:

  • 5वें साल तक EPF बैलेंस करीब 10.72 लाख रुपये
  • 10वें साल में यह बढ़कर करीब 30.29 लाख रुपये 
  • 15वें साल तक फंड करीब 64.23 लाख रुपये 
  • 18वें साल में यह करीब 94.92 लाख रुपये 
  • 19वें साल में EPF बैलेंस 1 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकता है.
  • 25वें साल तक फंड करीब 2.15 करोड़ रुपये 
  • 29वें साल में यह करीब 3.29 करोड़ रुपये 
  • 30 साल पूरे होने पर अनुमानित रकम करीब 4.04 करोड़ रुपये

ध्यान रखें कि EPF के जरिए बड़ा फंड तैयार करना अच्छी बात है, लेकिन रिटायरमेंट की प्लानिंग करते समय महंगाई का भी ध्यान रखें. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 29 Aug 2026 08:43 PM (IST)
Tags :
EPF Financial Planning
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