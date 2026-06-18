भूलकर भी नई कार में न लगाएं ये वाला फास्टैग, ब्लैकलिस्ट हो सकता है अकाउंट, लगेगा भारी जुर्माना

FASTag Rules: अगर आपने अपनी पुरानी कार बेच दी है, तो फास्टैग से जुड़ी कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. कई बार लोग गाड़ी बेचने के बाद फास्टैग को बंद कराना भूल जाते हैं, जिसके कारण टोल का पैसा उनके खाते से कटता रहता है.

इसके अलावा कुछ लोग यह मान लेते हैं कि पुराने वाहन का फास्टैग नई गाड़ी में इस्तेमाल किया जा सकता है. जबकि फास्टैग हर वाहन के लिए अलग से जारी किया जाता है और उसमें उस गाड़ी की पूरी जानकारी दर्ज होती है. ऐसे में एक वाहन का फास्टैग दूसरे वाहन में लगाना नियमों के अनुसार सही नहीं माना जाता और इससे बाद में दिक्कतें आ सकती हैं.

नई कार में न लगाए पुराना फास्टैग

फास्टैग हर वाहन के लिए अलग से जारी किया जाता है. यह गाड़ी की पहचान और रजिस्ट्रेशन विवरण से जुड़ा होता है, इसलिए इसे किसी दूसरी गाड़ी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. ऐसे में अगर आपने अपनी पुरानी कार बेच दी है तो उसका फास्टैग नई गाड़ी में लगाने की गलती न करें. ऐसा करने पर टोल से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं और नियमों के उल्लंघन की स्थिति भी बन सकती है.

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फास्टैग वाहन से जुड़ा होता है और उसमें उसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और अन्य जरूरी विवरण दर्ज रहता है. यही कारण है कि एक वाहन के लिए जारी किया गया फास्टैग किसी दूसरी गाड़ी पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इसके अंदर मौजूद RFID तकनीक टोल प्लाजा पर वाहन की पहचान करने में मदद करती है. जब फास्टैग को विंडस्क्रीन से हटाया जाता है तो उसके खराब होने का खतरा बढ़ जाता है.

पुराने फास्टैग के बैलेंस का क्या होगा?

अगर आपने पुरानी कार बेच दी है और नई गाड़ी भी आपके ही नाम पर है तो फास्टैग में बची रकम बेकार नहीं जाएगी. इसके लिए आप बैंक या फास्टैग प्रदाता से सहायता ले सकते हैं. कई मामलों में बची हुई राशि को नए फास्टैग खाते में जोड़ने की सुविधा मिल जाती है. हालांकि नई गाड़ी के लिए अलग फास्टैग बनवाना जरूरी होगा. पुराने फास्टैग का स्टिकर नई कार में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उसमें मौजूद बैलेंस का उपयोग किया जा सकता है.

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कार बेचने के बाद यह काम करना न भूलें

कई वाहन मालिक फास्टैग को बंद कराने में देरी कर देते हैं और आरसी ट्रांसफर पूरा होने का इंतजार करते हैं. हालांकि, ऐसा करना जरूरी नहीं है. गाड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपने के बाद फास्टैग को तुरंत डिएक्टिवेट कर देना बेहतर होता है. इससे बाद में होने वाले टोल भुगतान की जिम्मेदारी आप पर नहीं आती और आपके खाते से अनचाहा पैसा कटने का जोखिम भी नहीं रहता. इसलिए वाहन बेचने के बाद फास्टैग से जुड़ी प्रक्रिया को जल्द पूरा करना एक समझदारी भरा कदम माना जाता है.