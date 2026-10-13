ओपी राजभर का बड़ा बयान, 'अब ओवैसी हैं मुसलमानों के नेता, अखिलेश नहीं'

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. राजभर ने दावा किया कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों में उमड़ रही भीड़ से अखिलेश यादव परेशान हैं. उन्होंने कहा कि सपा अब ओवैसी के साथ गठबंधन के फायदे और नुकसान को समझने के लिए गोपनीय सर्वे करा रही है.

राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी की बढ़ती सक्रियता से सपा की चिंता बढ़ गई है. उनके मुताबिक, मुस्लिम समाज अब सपा से राजनीतिक हिस्सेदारी मांग रहा है. राजभर ने आरोप लगाया कि सपा ने मुस्लिमों को केवल समर्थन देने और पार्टी के लिए काम करने तक सीमित रखा है. उन्होंने दावा किया कि 2027 के चुनाव में मुस्लिम वोट पहले की तरह एकमुश्त सपा को नहीं मिलेगा और इसका असर पार्टी के चुनावी प्रदर्शन पर पड़ेगा.

मुसलमानों के नेता अब ओवैसी हैं, अखिलेश नहीं- राजभर

ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि ओवैसी पहले ही अखिलेश यादव को गठबंधन का प्रस्ताव दे चुके हैं, लेकिन उस समय सपा ने इस पर ध्यान नहीं दिया. अब ओवैसी की रैलियों में भीड़ देखकर सपा को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ रहा है. राजभर ने दावा किया कि इसी वजह से पार्टी गठबंधन को लेकर गोपनीय सर्वे करा रही है.

राजभर के मुताबिक, ओवैसी जिन राज्यों में सक्रियता से चुनाव लड़ते हैं, वहां मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा उनकी पार्टी की ओर जाता है. उन्होंने बिहार और पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ओवैसी को हल्के में लेने की गलती की थी.

राजभर का दावा है कि उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी की सक्रियता सपा के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है. उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम समाज को अपनी राजनीतिक ताकत और प्रतिनिधित्व पर ध्यान देना चाहिए.

राजभर ने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम समाज को पर्याप्त राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सपा में मुस्लिम विधायक, सांसद और नेता होने के बावजूद कोई भी अखिलेश यादव से यह मांग करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता कि मुस्लिम समाज को उसके समर्थन के बदले सत्ता में नेतृत्व का अवसर मिलना चाहिए.

उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम समाज को बराबर की हिस्सेदारी देने के बजाय पार्टी के लिए काम करने तक सीमित रखा गया. राजभर ने सवाल उठाया कि अगर मुस्लिम समाज लगातार सपा का समर्थन करता रहा है, तो मुख्यमंत्री पद के लिए किसी मुस्लिम नेता का नाम घोषित करने की मांग क्यों नहीं उठती?

राजभर के मुताबिक, ओवैसी इसी सवाल को उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को केवल किसी दूसरे नेता को मुख्यमंत्री बनाने की राजनीति करने के बजाय अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी और सत्ता में भागीदारी पर भी ध्यान देना चाहिए.

'20 प्रतिशत वाला हिस्सेदारी की बात करेगा'

ओपी राजभर ने कहा कि ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं को एक स्वतंत्र राजनीतिक विकल्प के तौर पर आगे बढ़ने का संदेश दे रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम समाज अपनी राजनीतिक ताकत के आधार पर विधानसभा में प्रभावी भूमिका निभा सकता है. ऐसे में उसे दूसरे दलों पर निर्भर रहने के बजाय अपने प्रतिनिधित्व की मांग करनी चाहिए.

राजभर ने कहा कि पहले मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा सपा के साथ रहता था, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं रहेगी. उन्होंने दावा किया कि ओवैसी और पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. अय्यूब की सक्रियता से मुस्लिम मतदाताओं के सामने दूसरे राजनीतिक विकल्प भी मौजूद हैं.

आजमगढ़ में भी अखिलेश को झटका देने का दावा

राजभर ने आजमगढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले चुनाव में प्रचार के बिना भी ओवैसी को वहां करीब तीन प्रतिशत वोट मिले थे. उनके मुताबिक, इस बार ओवैसी पहले से ही सक्रिय हैं और इसका असर सपा पर पड़ सकता है.

राजभर ने दावा किया कि इस बार आजमगढ़ में भी अखिलेश यादव को झटका लग सकता है और सपा का प्रदर्शन खराब रहेगा. हालांकि, ये राजभर के राजनीतिक दावे हैं. चुनाव में किस पार्टी को कितना समर्थन मिलेगा, यह मतदाताओं के फैसले से ही साफ होगा.

'2027 में सपा का पूरा सफाया हो जाएगा'

ओमप्रकाश राजभर ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा पर सबसे तीखा हमला करते हुए कहा कि मुस्लिम समाज का एकमुश्त वोट इस बार पार्टी को नहीं मिलेगा. उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव और सपा को लेकर मुस्लिमों में नाराजगी है.

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राजभर ने कहा, '2017 में जो इज्जत बची थी, वह भी 2027 में चली जाएगी.' उन्होंने यह भी दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में सपा का पूरा सफाया हो जाएगा.

राजभर के इन बयानों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोटों, ओवैसी की सक्रियता और सपा के चुनावी समीकरणों को लेकर बहस तेज होने के संकेत हैं. हालांकि, 2027 के चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का रुख क्या रहेगा और ओवैसी की पार्टी सपा को कितना नुकसान पहुंचाएगी, इसका फैसला चुनाव के दौरान ही होगा.