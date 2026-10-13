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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'शांत और सतर्क रहें..', सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों के लिए एंबेसी ने जारी की एडवाइजरी

'शांत और सतर्क रहें..', सऊदी अरब में भारतीय नागरिकों के लिए एंबेसी ने जारी की एडवाइजरी

सऊदी अरब के रहने वाली भारतीयों के लिए दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है. इसमें उन्होंने शांत और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कहा है कि फिलहाल मौजूदा हालात को देखते , हवाई हमले की स्थिति में घर के अंदर रहें

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 13 Oct 2026 05:51 PM (IST)
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सऊदी अरब के रहने वाली भारतीयों के लिए दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है. इसमें उन्होंने शांत और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कहा है कि फिलहाल मौजूदा हालात को देखते, हवाई हमले की स्थिति में घर के अंदर रहें. 

एडवायजरी में कहा गया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए, सऊदी अरब में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे शांत और सतर्क रहें, हवाई हमले की स्थिति में घर के अंदर रहें और स्थानीय अधिकारियों द्वारा आधिकारिक चैनलों के माध्यम से जारी निर्देशों का पालन करें.

इसके अलावा कहा गया है कि वे चल रही घटनाओं से संबंधित किसी भी वीडियो या खबर को न फैलाएं और न ही दोबारा पोस्ट करें. रियाद में भारतीय दूतावास और जेद्दा में वाणिज्य दूतावास (कांसुलेट) तथा VFS के माध्यम से उनकी आउटसोर्स की गई पासपोर्ट/अटेस्टेशन सेवाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं.

जान गंवाने वाले भारतीय का किया अंतिम संस्कार

दूतावास ने बताया कि जान गंवाने वाले एक भारतीय मोहम्मद यूसुफ अली का अंतिम संस्कार उनके परिवार के इच्छा के मुताबिक 12 अक्टूबर को रियाद में कर दिया गया है. राजदूत और दूतावास के अधिकारियों ने अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया. इसके अलावा घायल हुए लोगों के बारे में बताया कि 4 नागरिक अभी भी आईसीयू में हैं. चार लोगों का सामान्य वार्ड में इलाज चल रहा है. वहीं, 3 लोगों को छुट्टी दे दी गई है. दूतावास के अधिकारी उन अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, जहां घायल भारतीय नागरिकों का इलाज चल रहा है. उनके परिवार के सदस्य लगातार संपर्क में हैं. हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है. ए

हवाई उड़ानों को लेकर क्या कहा गया है? 

दूतावास की मानें तो जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कामकाज की घोषणा की है. दम्मम, जेद्दा और मदीना जैसे अन्य प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ानें जारी हैं. लेकिन उनमें रुकावटें आ रही हैं. उपलब्ध जानकारी की मानें तो भारतीय एयरलाइंस ने सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ान सर्विस रोक दी हैं. 

दूतावास ने आगे बताया कि 13 अक्टूबर को 13.45 बजे मिली जानकारी के मुताबिक, रियाद, दम्मम और जेद्दा के लिए और वहां से आने जाने वाली एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सेवाएं 17 अक्टूबर 2026 तक रोक दी गई हैं. 13 अक्टूबर को सुबह 9 बजे मिली जानकारी के मुताबिक, अकासा एयर ने 17 अक्टूबर 2026 तक रियाद और जेद्दा के लिए और वहां से उड़ाने सेवाएं रोक दी है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 13 Oct 2026 05:15 PM (IST)
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Saudi Arab Riyadh Breaking News Abp News
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