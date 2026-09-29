सेकेंड हैंड सोलर पैनल खरीदना कितना सही? पहले जान लें फायदे और नुकसान

सोलर पैनल लगवाने के फायदे तो काफी हैं, लेकिन इसे लगवाने में एक आम व्यक्ति का बजट बिगड़ सकता है. ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि पैसे बचाने के लिए नए पैनल की जगह सेकेंड हैंड यानी इस्तेमाल हो चुके पैनल को लगवा लेते है. लेकिन क्या आप जानते हैं कई बार सस्ते के चक्कर में नुकसान भी हो सकता है. हां, ये जरूर है कि अगर आप सेकेंड हैंड पैनल लगवाते हैं तो आपके काफी पैसे बच सकते हैं, लेकिन इसे पैनल लगवाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान देना महत्वपूर्ण है.

अगर सेकेंड हैंड पैनल की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो इसकी कीमत है, क्योंकि बाजार में मिलने वाले नए पैनल की तुलना में पुराने पैनल काफी सस्ते मिल सकते हैं तो इससे आपके काफी पैसे बच जाएंगे. अगर आपको ऐसी जगह सेकेंड हैंड पैनल लगवाना है जहां पर जगह की कमी नहीं है और ज्यादा एफिशिएंसी की जरूरत भी नहीं है तो आपके लिए सेकेंड हैंड पैनल फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

क्यों फायदेमंद नहीं होते हैं सेकेंड हैंड पैनल?

सेकेंड हैंड पैनल खरीदने का फायदा क्या है इसके बारे में साफ हो गया है. अब जानते हैं कि पुराने सोलर पैनल खरीदने का नुकसान क्या होता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि इन पर पीएम सूर्य घर योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता है. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी का लाभ मिले तो सेकेंड हैंड पैनल खरीदना आपके लिए सही नहीं होगा.

इसके अलावा पुराना पैनल पहले ही काफी समय काम कर चुका होगा तो उसकी लाइफ नए पैनल की तुलना में कम हो सकती है. साथ ही पैनल की समय के बिजली जनरेट करने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है.

पुराने पैनल पर Warranty मिले जरूरी नहीं

अगर कोई नया पैनल खरीदता है तो उसे वारंटी मिलती है, लेकिन पुराना पैनल खरीदने पर वांरटी मिले या न मिले कुछ कहा नहीं जा सकता है. कई मामले में वारंटी नहीं दी जाती है तो ऐसे में अगर पैनल में कोई खराबी आती है तो उसे आपको अपने पैसों से ठीक कराना होगा.

पुराना पैनल खरीदने से पहले करें ये काम

अगर आपका बजट कम है, जिसकी वजह से आप पुराना पैनल खरीदना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये जाने की उस पैनल को पहले किस वजह से हटाया गया था. अगर पैनल को केवल अपग्रेड करने के लिए हटाया गया हो तो आप ऐसे पैनल लेने के बारे में सोच सकते हैं. वहीं पैनल खरीदने से पहले याद रखें कि कई बार पैनल बाहर से तो सही नजर आते हैं, लेकिन अंदर से उनमें कमी होती है. अगर पुराना सोलर पैनल लेना है तो पहले उसकी जांच करवाए और तभी उसे खरीदने के बारे में सोचें. केवल कम कीमत होने पर तुरंत फैसला न करें.

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