SIP vs SSY: बेटी के भविष्य के लिए कहां लगाएं पैसा? जानें 2000 मंथली निवेश का पूरा कैलकुलेशन

SIP vs Sukanya Samriddhi Yojana: अगर आप भी अपनी बेटी की पढ़ाई, करियर या शादी के लिए अभी से बचत शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए सही निवेश का ऑप्शन चुनना बेहद जरूरी है. आज के समय में सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और म्यूचुअल फंड SIP दो ऐसे ऑप्शन हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग लंबी अवधि के निवेश के लिए इस्तेमाल करते है. हालांकि, दोनों का मकसद भविष्य के लिए बड़ा फंड तैयार करना है, लेकिन इनके काम करने का तरीका और मिलने वाला रिटर्न अलग-अलग होता है.

ऐसे में अगर आप हर महीने सिर्फ 2,000 निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि किस योजना में ज्यादा फंड बन सकता है और कौनस ऑप्शन आपकी जरूरत के हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा. आइए जानते हैं पूरा कैलकुलेशन...

2,000 महीने निवेश पर कितना मिलेगा?

अगर आपकी बेटी की उम्र 2 साल है और आप 21 साल तक हर महीने 2,000 की SIP करते हैं. इसपे आपको12% औसत सालाना रिटर्न मिलता है, तो ऐसे में आप सिर्फ 5.04 लाख के कुल निवेश पर करीब 22 से 24 लाख का फंड तैयार कर सकते हैं. वहीं अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल तक 2,000 हर महीने जमा करते हैं, तो आपका कुल निवेश 3.60 लाख होगा. इसके साथ ही 8.2% ब्याज दर के हिसाब से 21 साल पूरे होने के बाद आपको करीब 9.5 से 10 लाख मिल सकता है.

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बेटी के लिए कौन-सा ऑप्शन चुनें?

अगर आप सुरक्षित निवेश और गारंटीड रिटर्न चाहते हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है. वहीं, अगर आप लंबी अवधि में बड़ा फंड बनाना चाहते हैं और साथ ही बाजार के उतार-चढ़ाव का जोखिम उठा सकते हैं, तो SIP बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखती है.

दोनों योजनाओं में क्या है अंतर?

अगर आप SIP में निवेश करते हैं, तो SIP में इसका रिटर्न शेयर बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है. ऐसे में लंबी अवधि में आपको अधिक रिटर्न मिलने की संभावना तो रहती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती. वहीं दूसरी ओर, सुकन्या समृद्धि योजना सरकार समर्थित योजना है, जिसमें तय ब्याज मिलता है और इसमें निवेश पूरी तरह महफूज रहता है.

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