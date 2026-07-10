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हिंदी न्यूज़बिजनेस8th Pay Commission: रेलवे इंजीनियरों की बड़ी हुंकार, फाइनल रिपोर्ट से पहले वेतन ढांचे में बड़े बदलाव की मांग

8th Pay Commission: रेलवे इंजीनियरों की बड़ी हुंकार, फाइनल रिपोर्ट से पहले वेतन ढांचे में बड़े बदलाव की मांग

8th Pay Commission: 9 जुलाई से कोलकाता में आठवें वेतन आयोग की बैठक शुरू हुई है, इसी बीच रेलवे इंजीनियर्स ने आयोग से नई मांग की है. जिसके तहत सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किए जाने को कहा जा रहा है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 10 Jul 2026 05:58 PM (IST)
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8th Pay Commission News: 8वें वेतन आयोग के गठन को मिली मंजूरी के बाद से ही लगातार इसकी बैठकें चल रही हैं. बीते दिन ही कोलकाता में दो दिवसीय बैठक शुरू हुई है. जो 10 जुलाई यानी आज रात तक चलने वाली है. इसी बीच अब रेलवे कर्मचारियों ने बैठक का नतीजा आने से पहले ही अपनी नई मांगे आयोग के सामने रख दी हैं.

रेलवे इंजीनियरों की नई मांगें
दरअसल द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में ऑल इंडिया रेलवे इंजीनियर्स फेडरेशन (AIREF) और ईस्ट कोस्ट रेलवे इंजीनियर्स एसोसिएशन (ECoREA) की ओडिशा के भुवनेश्वर में बैठक हुई है. इस बैठक में 8वें वेतन आयोग के सदस्य सचिव पंकज जैन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है. जिसमें रेलवे इंजीनियरों ने आयोग से वेतन, प्रमोशन और करियर में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को दूर करने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि 6वें वेतन आयोग के बाद उनकी वेतन व्यवस्था कमजोर हो गई है.

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क्या बोले संगठन के सचिव?
इस बारे में बात करते हुए AIREF के महासचिव बी.पी. दास ने कहा कि, 'रेलवे इंजीनियर रेलवे संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन्हें गैर-तकनीकी और गैर-सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों की तुलना में कम बेहतर वेतन और सुविधाएं मिलती हैं. उन्होंने 6वें वेतन आयोग से पहले जैसी वेतन व्यवस्था बहाल करने और रेलवे इंजीनियरों को अन्य केंद्रीय सरकारी विभागों की तरह ग्रुप-बी का दर्जा देने की मांग की.

ग्रुप बी पदों और प्रमोशन पर फोकस
इस बैठक में फेडरेशन ने ये भी कहा कि रेलवे में ग्रुप-बी पदों की संख्या मौजूदा 0.29% से बढ़ाकर 7.5% की जाए, ताकि ये राष्ट्रीय औसत के बराबर हो सके. इसके अलावा बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने ये भी बताया कि रेलवे इंजीनियरों को कई सालों तक प्रमोशन नहीं मिल पाता, जिससे उनके करियर की ग्रोथ रुक जाती है.

बता दें कि ये बैठक 8वें वेतन आयोग की देशभर में चल रही परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा थी. आयोग कर्मचारी संगठनों, पेंशनभोगियों और अन्य पक्षों से सुझाव लेने के बाद वेतन, पेंशन और भत्तों पर अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करेगा. कोलकाता में 10 जुलाई को अंतिम दौर की बैठक के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने वाला है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 10 Jul 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
8th Pay Commission Railway Engineers Demand
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