क्या है कार संपर्क टैग और कैसे करता है काम, किन लोगों के लिए फायदेमंद?

Car Sampark Tag: कार संपर्क टैग के जरिए कोई व्यक्ति बिना आपका नंबर जाने आपसे संपर्क कर सकता है. यह पार्किंग और इमरजेंसी सिचुएशन में काम आता है. जान लीजिए कैसे करते हैं इसका इस्तेमाल.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 08 Nov 2025 12:25 PM (IST)
Car Sampark Tag: अगर आपकी गाड़ी अक्सर सड़क किनारे पार्क रहती है या आप ट्रैफिक में कई बार ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं. जब किसी को आपसे तुरंत संपर्क करने की जरूरत पड़ती है. तो कार संपर्क टैग एक बेहद अच्छा तरीका है. यह एक स्मार्ट QR कोड स्टिकर है. जिसे आपकी कार पर लगाया जाता है. इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति आपकी निजी जानकारी हासिल बिना आपसे संपर्क कर सकता है. उदाहरण के लिए अगर आपने गाड़ी गलत पार्क कर दी है या किसी दुर्घटना में आपकी कार शामिल है. 

तो कोई भी शख्स सिर्फ इस QR कोड को स्कैन करके सीधे आपसे कॉल, SMS या WhatsApp के ज़रिए जुड़ सकता है. इसमें आपकी प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित रहती है. क्योंकि सामने वाले को आपका मोबाइल नंबर या निजी जानकारी नहीं दिखती. यही वजह है कि यह टैग शहरों तेजी से पाॅपुलर हो रहा है. जान लीजिए कैसे करता है यह काम और किन लोगों के लिए है फायदेमेंद.

कैसे करता है काम कार संपर्क टैग?

कार संपर्क टैग का इस्तेमाल काफी आसान है. इसे आपकी गाड़ी के विंडशील्ड या पीछे के शीशे पर चिपकाया जाता है. जब कोई व्यक्ति इस QR कोड को अपने स्मार्टफोन से स्कैन करता है. तो एक लिंक खुलता है जिससे वह बिना आपका नंबर जाने सीधे आपसे संपर्क कर सकता है. यह कॉल, SMS या WhatsApp तीनों तरीकों से काम करता है. 

खास बात यह है कि कुछ वर्जन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में एक्टिव रहते हैं. यानी अगर इंटरनेट कनेक्शन न भी हो. तब भी आपसे संपर्क किया जा सकता है. इस टैग की पूरी प्रणाली प्राइवेसी-फ्रेंडली डिज़ाइन पर बेस्ड है. जिससे आपकी जानकारी सुरक्षित रहे और कोई भी अनजान व्यक्ति उसका गलत इस्तेमाल न कर सके.

किन लोगों के लिए फायदेमंद है यह टैग?

यह टैग खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है. जो भीड़भाड़ वाले इलाकों या पब्लिक प्लेस पर गाड़ी पार्क करते हैं. मॉल, ऑफिस एरिया, या अपार्टमेंट पार्किंग में अगर किसी को आपकी कार हटवानी हो. तो वह बिना आपका नंबर जाने आपसे संपर्क कर सकता है. 

यह टैग इमरजेंसी सिचुएशन में भी मददगार है. जैसे सड़क हादसे या मेडिकल इमरजेंसी के वक्त. परिवार के सदस्य या राहगीर इसके जरिए तुरंत मदद बुला सकते हैं. टैग के जरिए बिना निजी जानकारी बताए किए कार के मालिक से बात करने की सुविधा मिलती है. जिससे सेफ्टी रहती है और प्राइवेस भी बरकरार रहती हैं.

Published at : 08 Nov 2025 12:25 PM (IST)
Embed widget