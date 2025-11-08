हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीयूरोप में नौकरी का ऑफर मिले तो जरूर चेक करें ये चीजें, झांसा देकर ठग रहे स्कैमर्स

यूरोप में नौकरी का ऑफर मिले तो जरूर चेक करें ये चीजें, झांसा देकर ठग रहे स्कैमर्स

Europe Fake Job Offer Scam: यूरोप में नौकरी का ऑफर मिलने पर तुरंत भरोसा न करें. फर्जी मेल पर ऑफर दिखाकर ठग पैसे ऐंठ रहे हैं. जांच-पड़ताल कर के ही किसी ऑफर को स्वीकार करें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 08 Nov 2025 11:12 AM (IST)
Preferred Sources

Europe Fake Job Offer Scam: बहुत से लोगों का सपना होता है विदेश में नौकरी करने का और कई लोग इसके लिए अप्लाई करते रहते हैं. कई बार बहुत सी कंपनियों से लोगों को ऑफर भी आते हैं. लेकिन इसके चलते लोगों के साथ स्कैम भी हो रहे हैं. अगर हाल में आपको किसी यूरोपीय कंपनी से नौकरी का ऑफर मेल या व्हाट्सएप पर मिला है. तो सावधान रहिए क्योंकि कई स्कैमर्स इस वक्त भारत सहित एशियाई देशों के युवाओं को टारगेट कर रहे हैं. 

फर्जी ऑफर लेटर और आकर्षक सैलरी पैकेज दिखाकर वह लोगों से वीजा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मोटी रकम ठग रहे हैं. इन ठगों की खासियत यह है कि वह असली कंपनियों का नाम और लोगो इस्तेमाल करते हैं. जिससे ऑफर असली लगे. कई बार तो वह नकली इंटरव्यू कॉल भी कराते हैं जिससे लोगों को भरोसा हो जाए. तो किसी भी ऑफर को असेप्ट करने से पहले कुछ अहम बातों की जांच जरूर करें.

ऑफर लेटर और वेबसाइट के बारे में पता करें

सबसे पहले कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखें कि क्या ऐसा कोई जॉब ओपनिंग वाकई में मौजूद है. अगर ऑफर मेल किसी फ्री ईमेल आईडी जैसे जीमेल या आउटलुक से आया है. तो तुरंत सतर्क हो जाएं. असली कंपनियां हमेशा अपने डोमेन वाले मेल से बात करती हैं. ऑफर लेटर में अगर भाषा बहुत ही आकर्षक, जल्दी जवाब देने का दबाव डालने वाली या फीस मांगने वाली है. 

यह भी पढ़ें:  एक्टिव इनकम से कितनी अलग होती है पैसिव इनकम, क्या है इसे हासिल करने के टॉप-5 तरीके?

तो वह फर्जी है. इसके अलावा कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, पता और कॉन्टैक्ट डिटेल्स गूगल पर क्रॉस-वेरिफाई करें. कई स्कैमर्स असली वेबसाइट की कॉपी बनाकर लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं. इसलिए डोमेन स्पेलिंग और यूआरएल ध्यान से जांचना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: कार 1.20 लाख किमी चल गई तो किन पार्ट्स को बदलवाना बेहद जरूरी? जान लें काम की बात

वीजा और डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में पैसे न दें

कोई भी असली यूरोप की कंपनी वर्क वीजा या प्रोसेसिंग के लिए उम्मीदवार से पैसे नहीं लेती. अगर कोई आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ट्रेनिंग फीस के नाम पर रकम मांगता है. तो यह साफ है कि मामला फर्जी है. ऐसे ऑफर में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करने की बजाय सीधे संबंधित देश के दूतावास या आधिकारिक जॉब पोर्टल से जानकारी लें. 

कई देशों की सरकारी वेबसाइट पर वीजा से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं साफ तौर पर बताई जाती हैं. याद रखें असली नौकरी में पैसे नहीं लगत.  सिर्फ आपकी स्किल और मेहनत लगती है. इसलिए इन चीजों को जरूर चेक करें. 

यह भी पढ़ें: FD कराने की सोच रहे हैं, जानें लें कितने रुपये जमा करने की है लिमिट?

Published at : 08 Nov 2025 11:12 AM (IST)
Tags :
Fake Job Utility News SCAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
OP Pimple in Kupwara: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
ऑपरेशन पिंपल: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
बॉलीवुड
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? एक्टर की जगह पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
Advertisement

वीडियोज

Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
बिहार का 'अंग'.. किसका जमेगा रंग ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
OP Pimple in Kupwara: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
ऑपरेशन पिंपल: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
बॉलीवुड
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? एक्टर की जगह पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
ट्रेंडिंग
जब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा
जब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा
लाइफस्टाइल
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
जनरल नॉलेज
बैलेट पेपर से कैसे होती थी वोटों की गिनती, कितने दिन में आते थे नतीजे?
बैलेट पेपर से कैसे होती थी वोटों की गिनती, कितने दिन में आते थे नतीजे?
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget