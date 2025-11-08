यूरोप में नौकरी का ऑफर मिले तो जरूर चेक करें ये चीजें, झांसा देकर ठग रहे स्कैमर्स

Europe Fake Job Offer Scam: बहुत से लोगों का सपना होता है विदेश में नौकरी करने का और कई लोग इसके लिए अप्लाई करते रहते हैं. कई बार बहुत सी कंपनियों से लोगों को ऑफर भी आते हैं. लेकिन इसके चलते लोगों के साथ स्कैम भी हो रहे हैं. अगर हाल में आपको किसी यूरोपीय कंपनी से नौकरी का ऑफर मेल या व्हाट्सएप पर मिला है. तो सावधान रहिए क्योंकि कई स्कैमर्स इस वक्त भारत सहित एशियाई देशों के युवाओं को टारगेट कर रहे हैं.

फर्जी ऑफर लेटर और आकर्षक सैलरी पैकेज दिखाकर वह लोगों से वीजा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मोटी रकम ठग रहे हैं. इन ठगों की खासियत यह है कि वह असली कंपनियों का नाम और लोगो इस्तेमाल करते हैं. जिससे ऑफर असली लगे. कई बार तो वह नकली इंटरव्यू कॉल भी कराते हैं जिससे लोगों को भरोसा हो जाए. तो किसी भी ऑफर को असेप्ट करने से पहले कुछ अहम बातों की जांच जरूर करें.

ऑफर लेटर और वेबसाइट के बारे में पता करें

सबसे पहले कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखें कि क्या ऐसा कोई जॉब ओपनिंग वाकई में मौजूद है. अगर ऑफर मेल किसी फ्री ईमेल आईडी जैसे जीमेल या आउटलुक से आया है. तो तुरंत सतर्क हो जाएं. असली कंपनियां हमेशा अपने डोमेन वाले मेल से बात करती हैं. ऑफर लेटर में अगर भाषा बहुत ही आकर्षक, जल्दी जवाब देने का दबाव डालने वाली या फीस मांगने वाली है.

तो वह फर्जी है. इसके अलावा कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, पता और कॉन्टैक्ट डिटेल्स गूगल पर क्रॉस-वेरिफाई करें. कई स्कैमर्स असली वेबसाइट की कॉपी बनाकर लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं. इसलिए डोमेन स्पेलिंग और यूआरएल ध्यान से जांचना जरूरी है.

वीजा और डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में पैसे न दें

कोई भी असली यूरोप की कंपनी वर्क वीजा या प्रोसेसिंग के लिए उम्मीदवार से पैसे नहीं लेती. अगर कोई आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ट्रेनिंग फीस के नाम पर रकम मांगता है. तो यह साफ है कि मामला फर्जी है. ऐसे ऑफर में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करने की बजाय सीधे संबंधित देश के दूतावास या आधिकारिक जॉब पोर्टल से जानकारी लें.

कई देशों की सरकारी वेबसाइट पर वीजा से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं साफ तौर पर बताई जाती हैं. याद रखें असली नौकरी में पैसे नहीं लगत. सिर्फ आपकी स्किल और मेहनत लगती है. इसलिए इन चीजों को जरूर चेक करें.

