धनतेरस पर नई कार खरीदने से पहले, डीलर के यहां जरूर चेक करें ये चीजें

Car Buying Tips: देश में त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है. आज धनतेरस है इस खास दिन बहुत से लोग बहुत सी चीजें खरीदते हैं. बहुत सी चीजों पर धनतेरस और दिवाली के वक्त छूट और ऑफर्स भी मिलते हैं. कार डीलर भी लोगों को इस मौके पर आर्कषक ऑफर्स देते हैं. जिनमें छूट, एक्सचेंज ऑफर्स और फाइनेंसिंग में छूट होती है. जिससे कार खरीदना और भी फायदेमंद लग सकता है.

लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली सबसे अहम बात यह है कि ऑफर्स भले अच्छे हों. लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है. आपको प्री-डिलीवरी इंस्पेक्शन जरूर करना चाहिए. कार की सही तरीके से जांच करने से भविष्य में किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है. पता लगता है कि आपकी नई कार पूरी तरह से नई सही और कोई तकनीकी या बाहरी कमी नहीं है. चलिए बताते हैं किन चीजों को चेक करना है जरूरी.

एक्सटीरियर और इंजन की पूरी जांच

नई कार की डिलीवरी लेते समय सबसे पहले उसके बाहरी हिस्से को अच्छे से चेक करें. पेंट पर कोई खरोंच, डेंट या या पेंट सही से न हो. कार के अलग-अलग पैनलों पर पेंट शेड में अंतर नहीं होना चाहिए. सतह पर स्वर्ल मार्क्स की जरूर देखें. क्योंकि यह खराब हैंडलिंग के चलते हो सकते हैं. इसके बाद हुड खोलकर इंजन देखें. ऑयल, कूलेंट और ब्रेक फ्लुइड के लेवल चेक करें और किसी भी तरह के लीकेज हो तो तुरंत बताएं.

वेल्डिंग जॉइंट्स पर नजर डालें किसी भी दरार या टूट-फूट की स्थिति में डीलरशिप स्टाफ को तुरंत सूचित करें. बैटरी की कंडीशन भी जरूर देखें. टर्मिनल पर जंग, ढीले तार या किसी भी तरह की कोई कमी नजर आए तो नोट कर लें और डीलर को बताएं. जिससे आगे चलकर नुकसान न होय

इन चीजों पर भी जरूर ध्यान दें

कार खरीदते वक्त उसके सभी टायर जिसमें स्पेयर व्हील भी शामिल है. बिल्कुल नए होने चाहिए. टायर प्रेशर सही होना जरूरी है. एयर कंडीशनर और हीटर को चालू करके चेक करें. इंटीरियर में किसी भी दाग, खरोंच या टूट-फूट को चेक करें. सीट बेल्ट को पूरी तरह बाहर खींचकर देखें और उनकी क्वालिटी पर ध्यान दें. इसके साथ ही ओनर मैनुअल, वारंटी कार्ड और बीमा डॉक्यूमेंट्स सही हैं यह चेक करें.

व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर और इंजन नंबर अपने रिकॉर्ड से मैच करें. स्पेयर व्हील, जैक, टूलकिट, डुप्लीकेट चाबियां और बाकी एक्सेसरीज हैं और सही कंडीशन में यह भी देखें. इन सभी चीजों को चेक करने के बाद ही कार को असेप्ट करें. जिससे बाद में कोई परेशानी न उठानी पड़े.

