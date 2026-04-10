फ्लैट से बिजनेस करने की है प्लानिंग? सोसायटी के लिए 7 बेस्ट बिजनेस आइडियाज, होगी खूब कमाई

Business Ideas: इन दिनों नौकरियों का क्या हाल है, ये तो हम सभी देख रहे हैं. ऐसे में कई लोग होते हैं जो कोई ना कोई बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं. खासतौर से महिलाएं और लड़कियां जो शादी के बाद या शादी से पहले भी कई जिम्मेदारियों में फंसी रहती हैं. जिसके चलते व बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाती हैं. ऐसे में वो घर पर ही रहकर कोई बिजनेस करने के बारे में सोचती हैं. अगर आपने भी ऐसा ही कुछ सोचा है, तो हम आपको बताते हैं कि वौ कौन से सात बिजनेस हैं जो आप अपने घर पर रहते हुए या सोसायटी के अंदर कर सकते हैं.

कोचिंग या ट्यूशन क्लासेस (Coaching or Tution Classes)

घर पर रहते हुए सबसे आसान काम है बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, यदि आपको पढ़ाई में या पढ़ाने में दिलचस्पी है तो आप ये काम घर बैठे ही छोटे ग्रपर के साथ शुरू कर सकते हैं. यदि पढ़ाई से रिलेटेड आप क्लासेस नहीं चला पाएंगे तो आप घर पर ही योगा क्लासेस चला सकते हैं.

फ्रीलांसिंग या आईटी सेवाएं (Freelancing or IT Service)

घर पर रहते हुए आप कोई वर्कफ्रॉम होम की जॉब कर सकते हैं या फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं. इसके लिए आप ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं. यदि आपको ये काम नहीं आता है तो आप क्लासेस अटेंड कर सीख सकते हैं और फ्रीलांस काम ढूंढ सकते हैं.

टिफिन या होम शेफ सर्विस (Tiffin or Home Chef Service)

यदि आपको खाना बनाने में रुचि है तो आप इससे जुड़े काम भी कर सकते हैं. आप चाहें तो घर में खाना बनाकर टिफिन सर्विस शुरू कर सकते हैं. इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी. हालांमकि इस काम को करने के लिए आपको कमर्शियल किचन के नियमों का पालन करना पड़ेगा. इस काम के लिए आप अपने साथ किसी हेल्पर को भी रख सकते हैं. या डिलीवरी के लिए भी किसी को रख सकते हैं.

ब्यूटी पार्लर (Beauty Parlor)

ब्यूटी पार्लर का काम महिलाओं के लिए सबसे आसान और अच्छा होता है. आप केवल अपॉइंटमेंट के आधार पर छोटी सेवाएं दे सकते हैं. अपने घर के ही आसपास आप क्लाइंट्स बना सकते हैं और उनके घर जाकर उन्हें सर्विसेज दे सकते हैं.

क्रैच या डे-केयर (Creche or Daycare)

आप चाहें तो अपने ही घर में कोई क्रैच या डे-केयर खोल सकते हैं. जिसमें नौकरी करने वाले माता- पिता अपने बच्चों को ऑफिस के समय पर छोड़कर जा सकते हैं. क्रैच में आपको इन बच्चों का ख्याल रखना होगा और अच्छी तरह से देखभाल करना होगी. ये घर पर ही रहकर काम करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है.

टेलरिंग और बुटीक (Tailoring and Boutique)

यदि आपकी दिलचस्पी सिलाई- कढ़ाई या डिजाइनिंग में है तो घर पर ही होम बुटीक खोला जा सकता है. इस काम के बारे में आप अपने आसपास के लोगों को बताएंगी तो खुद अपने कपड़ों की सिलाई के लिए आपके पास आएंगे. ये काम बहुत अच्छा है और इसमें कोई टसमय सीमा नहीं होती है. आप अपने हिसाब से ये काम कभी भी कर सकते हैं.

आर्ट और क्राफ्ट वर्कशॉप (Art and Craft Workshop)

किसी का इंटरेस्ट अगर पेंटिंग या आर्ट एंड क्राफ्ट में है, तो आप छोटे बच्चों को इसकी क्लासेस दे सकते हैं. छुट्टियों में तो इसे समर कैम्प की तरह ही आप घर पर चला सकते हैं. इसके अलावा आप बच्चों को मिट्टी के बर्तन बनाने की क्लासेज भी दे सकते हैं. ये काम बहुत अच्छा रहेगा और आपके अंदर के आर्टिस्ट को भी बाहर लेकर आएगा. जरूरी नहीं कि केवल बच्चे ही आएं, बड़े लोग भी इन क्लासेस को जॉइन कर सकते हैं.