Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबिल्डर ने फ्लैट देने में की देरी? जानिए होम लोन EMI के कानूनी अधिकार

बिल्डर ने फ्लैट देने में की देरी? जानिए होम लोन EMI के कानूनी अधिकार

Real Estate: घर एक 'सपना' जिसकी आप EMI चुका रहे हैं. बिल्डर तय समय सीमा चूक गया. भारत में घर मिलने में देरी बन रही बड़ी समस्या. घर समय पर न मिले तो आप क्या कर सकते हैं.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 30 Aug 2026 09:07 PM (IST)
Preferred Sources

भारत के आवास बाजार में बिक्री और नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत में लगातार तेजी के बावजूद घर खरीदारों के लिए कब्जे में देरी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बनी हुई है. कई परिवारों के लिए, इसके नतीजे असुविधा से कहीं ज्यादा गंभीर होते हैं. देरी का मतलब सालों तक किराया और EMI का भुगतान करना, कर लाभों से वंचित रहना, वित्तीय योजनाओं में बाधा आना और कुछ मामलों में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ना हो सकता है.

कब्जा मिलने में देरी बन रही बड़ी समस्या 

अगर आपकी परियोजना में देरी हुई है तो आप अकेले नहीं हैं. प्रॉपइक्विटी के मुताबिक, जुलाई 2024 तक देश के 42 शहरों में करीब 2 हजार आवास परियोजनाएं, जिनमें 5.08 लाख इकाइयां शामिल हैं, रुकी हुई थीं. यह संख्या 2018 में रुकी हुई 4.65 लाख इकाइयों से ज्यादा है.

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्या केवल पूरी तरह से रुके हुए प्रोजेक्ट्स तक ही नहीं है, बल्कि निर्माणाधीन घरों में से पांच में से चार घर जो अंततः सौंपे जाते हैं, उनमें भी तीन से चार साल की देरी होती है. ऐसे में आंकड़े एक बात साफ कर रहे है कि संपत्ति पर कब्ज़ा मिलने में देरी कोई अलग-थलग समस्या नहीं है. यह भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में ग्राहकों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है.

यह भी पढ़ें- LIC कन्यादान पॉलिसी क्या है? जानें बेटी के भविष्य के लिए कैसे कर सकते हैं तैयारी

घर खरीदार के अधिकार क्या हैं ?

खरीदारों के बीच सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक यह है कि उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं है, खरीदारों को समझना चाहिए. डी. एम. हरीश एंड कंपनी की वकील स्नेहा सुरेश के मुताबिक, जब कोई बिल्डर बिक्री समझौते में तय तारीख तक कब्ज़ा नहीं सौंपता, तो खरीदार को कई कानूनी अधिकार हासिल हो जाते हैं'. साथ ही रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 18 के तहत, खरीदारों के पास दो विकल्प होते हैं.

पहला विकल्प है परियोजना से पीछे हटना और ब्याज सहित धन वापसी की मांग करना. वही दूसरा विकल्प है परियोजना में बने रहना और कब्ज़ा मिलने तक हर महीने की देरी के लिए ब्याज का दावा करना. खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने विलंबित कब्जे के विवादों में बार-बार घर खरीदारों का पक्ष लिया है.

यह भी पढ़ें- रेलवे का तोहफा, 500 स्टेशनों पर न्यू मदर्स के लिए होंगे बेबी फीडिंग रूम

Published at : 30 Aug 2026 09:07 PM (IST)
Tags :
Real Estate News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
बिल्डर ने फ्लैट देने में की देरी? जानिए होम लोन EMI के कानूनी अधिकार
बिल्डर ने फ्लैट देने में की देरी? जानिए होम लोन EMI के कानूनी अधिकार
यूटिलिटी
गलत खाते में चले गए पैसे तो कैसे मिलेगा रिफंड? जानिए बैंक के जरूरी नियम
गलत खाते में चले गए पैसे तो कैसे मिलेगा रिफंड? जानिए बैंक के जरूरी नियम
यूटिलिटी
केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस में 3 गुना बढ़ोतरी की तैयारी, अब 21000 रुपए की मांग
केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस में 3 गुना बढ़ोतरी की तैयारी, अब 21000 रुपए की मांग
यूटिलिटी
दिल्ली में Solar Panel लगाना है सस्ता, कैसे मिलेगी केंद्र और राज्य सरकार की डबल सब्सिडी
दिल्ली में Solar Panel लगाना है सस्ता, कैसे मिलेगी केंद्र और राज्य सरकार की डबल सब्सिडी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: क्रिसमस पर भिड़ेंगे दो ‘किंग’, SRK-नागार्जुन फैंस में छिड़ी सोशल मीडिया जंग (30.08.26)
DR. Aarambhi: Aarambhi के चरित्र पर उठे सवाल, Aarambhi के थप्पड़ ने सिखाया Vishwas को सबक!
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Nepal Flood Latest Update | Breaking: दुनिया के सबसे 'वायरल घर' का रहस्य क्या है ? | Bhote Koshi
Breaking | Flood Alert | Chitrakoot Flood: कुदरत की निगाह टेढ़ी, चित्रकूट पानी-पानी! | MP News | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP नेताओं के राजनीति में आने पर बोले सोनम वांगचुक, 'वो कोई संत...'
राजनीति में आएंगे अभिजीत दीपके समेत CJP नेता? सोनम वांगचुक ने कर दिया साफ
बिहार
'क्रिमिनल माइंड हैं तेज प्रताप यादव', करीबी रहे जय सिंह राठौड़ का बड़ा हमला
'क्रिमिनल माइंड हैं तेज प्रताप यादव', करीबी रहे जय सिंह राठौड़ का बड़ा हमला
बॉलीवुड
रविवार को 'टॉक्सिक' 209 करोड़ के हुई पार, जानें 8.30 बजे तक का कलेक्शन
रविवार को 'टॉक्सिक' 209 करोड़ के हुई पार, जानें 8.30 बजे तक का कलेक्शन
क्रिकेट
पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास ने रचा इतिहास, लॉर्ड्स में 5 विकेट लेकर बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े
पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास ने रचा इतिहास, लॉर्ड्स में 5 विकेट लेकर बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े
इंडिया
‘वो गजनी लुक में थे, शायद...’, आमिर खान के बयान पर सोनम वांगचुक का पलटवार
‘वो गजनी लुक में थे, शायद...’, आमिर खान के बयान पर सोनम वांगचुक का पलटवार
ऑटो
SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
SUV के दौर में भी इन छोटी कारों का जलवा, बिक्री में मचाया धमाल
ट्रेंडिंग
नेपाल की बाढ़ में फरिश्ता बनी भैंस! पीठ पर बैठा युवक को पार कराई नदी
नेपाल की बाढ़ में फरिश्ता बनी भैंस! पीठ पर बैठा युवक को पार कराई नदी
टेक्नोलॉजी
Apple Event से पहले iPhone खरीदना सही या गलत? जानें खरीदने का सही समय
Apple Event से पहले iPhone खरीदना सही या गलत? जानें खरीदने का सही समय
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget