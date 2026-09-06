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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...'

सत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...'

दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए हादसे पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने पीएम मोदी के एसआरसीसी में एक दिन पहले हुए कार्यक्रम से जोड़कर आलोचना की है. उन्होंने एक्स पर बयान दिया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 06 Sep 2026 08:10 PM (IST)
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कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और देश के चर्चित वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने DU के एसआरसीसी में पीएम मोदी के संबोधन के बाद आज यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के सत्य निकेतन में हुए हादसे को लेकर निशाना साधा है.

कांग्रेस सांसद सिंघवी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 'दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन इलाके में 6 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 1.30 बजे तीन मंजिला इमारत ढह गई.' 

मनु सिंघवी बोले- आज छात्र एक पीजी के मलबे में फंसे हुए हैं

इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी के 5 सितंबर को एसआरसीसी कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा, 'हादसे से बस एक दिन पहले पीएम मोदी DU के एसआरसीसी के एक खास कार्यक्रम में शामिल हुए थे. जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी और उसके स्टूडेंट्स की तारीफ की थी. आज साउथ कैंपस के सत्य निकेतन में डीयू के छात्र एक असुरक्षित पीजी बिल्डिंग के मलबे में फंसे हुए हैं.'

उन्होंने कहा, अगर पीएम सच में खुद को डीयू का छात्र मानते हैं, तो शायद उन्हें यह पूछना चाहिए कि बिल्डिंग की सुरक्षा जांच उन छात्रों की सुरक्षा क्यों नहीं कर पाई, जिन्हें सरकार की सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है. 

इमारत गिरने के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है
इधर एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर जनरल एनएस बुंदेला ने कहा है कि सत्य निकेतन में गिरी इमारत वाली जगह पर अभी एनडीआरएफ की दो टीमें बचाव कार्य में लगी हुई हैं. वहीं, दो और टीमों को पास के ही स्टैंडबाय पर रखा गया है. 

उन्होंने कहा, एनडीआरएफ के मौके पर पहुंचने के कुछ देर बाद ही तीन लोगों को बचाया गया. इनमें एक होश में था. जबकि दो बेहोश थे. एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, दिल्ली फायर सर्विस और दूसरी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है. इधर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान की निगरानी में जुटी हुई हैं. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 06 Sep 2026 08:10 PM (IST)
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