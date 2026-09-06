खेत में पानी जमा न होने दें गन्ना किसान, फसल में बढ़ रहा बीमारी का खतरा

अगर खेत में पानी भरा रहेगा तो मिट्टी में मौजूद हवा खत्म हो जाती है. ऐसे में गन्ने की जड़ें सड़ना शुरू हो जाती हैं और पौधों की खुराक रुक जाती है. पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और गन्ने की मोटाई और लंबाई बढ़ती नहीं है. जिससे आखिर में गन्ने के वजन और पैदावार दोनों नीचे आ जाते हैं.