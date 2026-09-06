सरकारी बाबुओं को आधार से परहेज, बिना लिंक के चल रहे पुराने हेल्थ कार्ड

आम आदमी को सरकारी योजना का फायदा लेने के लिए आधार की जरूरत पड़ती है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के अपने हेल्थ कार्ड पर यही नियम पूरी तरह लागू नहीं दिखता. CGHS यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकारी हेल्थ सुविधा से जुड़े कई पुराने कार्ड अब भी बिना आधार लिंक के चल रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने कई बार इन्हें आधार से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार मामला आगे बढ़ने के बजाय रोक दिया गया.

देश में 3,100 से ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजनाओं और करीब 360 सरकारी सेवाओं में आधार से पहचान की जरूरत होती है. इन योजनाओं का बड़ा हिस्सा आम और जरूरतमंद लोगों के लिए है. वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों के CGHS कार्ड को आधार से जोड़ने की व्यवस्था कई बार लागू करने की कोशिश के बाद भी पूरी तरह अनिवार्य नहीं हो पाई.

कई बार जारी हुआ आदेश, फिर वापस लिया गया

सरकार ने CGHS को आधार से जोड़ने के लिए जून 2015 से कई बार ऑफिस मेमोरेंडम जारी किए. लेकिन, अंदरूनी मामला के बाद इन आदेशों को वापस लेना पड़ा. जुलाई 2024 में भी ऐसा ही हुआ. उस समय CGHS का फायदा लेने वाले व्यक्ति के आईडी को आधार के जरिए बनाए गए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) से जोड़ने का निर्देश दिया गया था. बाद में इसे अगले आदेश तक रोक दिया गया.

अधिकारियों की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि CGHS कोई सामान्य कल्याण योजना नहीं, बल्कि कर्मचारियों के योगदान वाली स्वास्थ्य व्यवस्था है. लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार, CGHS के कुल खर्च का करीब 90% हिस्सा भारत सरकार के सरकारी खजाना से आता है. कर्मचारियों का योगदान इसके मुकाबले काफी कम है.

पुराने कार्ड की जांच पर भी सवाल

CGHS में पेंशनर्स और उनके साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों की हर साल पहचान की जांच नहीं होती. कंप्यूटर से जोड़ने के शुरुआती दौर यानी 2005 में बनाए गए कई पेंशनर कार्ड अब भी चालू हैं.ऐसे में मृत या अयोग्य लोगों के नाम हटाने में परेशानी हो सकती है और फर्जी इस्तेमाल का खतरा बढ़ सकता है.

एक्स-सर्विसमेन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) और रेलवे हेल्थ स्कीम जैसी दूसरी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में आधार लिंक करना अनिवार्य किया जा चुका है. CGHS में हर व्यक्ति पर होने वाला खर्च इन योजनाओं की तुलना में ज्यादा है. अगर पुराने और अयोग्य अकाउंट्स की ठीक से जांच हो, तो इस अंतर पर भी असर पड़ सकता है.

CGHS में कौन कौन शामिल हैं

CGHS का फायदा मौजूदा और रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी, उनके परिवार, वर्तमान और पूर्व सांसद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मौजूदा और रिटायर्ड जज और दिल्ली में मान्यता प्राप्त पत्रकार भी लेते हैं.