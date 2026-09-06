ईशान किशन के शतक पर गर्लफ्रेंड अदिति की प्रतिक्रिया वायरल, 3 शब्दों से लूटी महफिल

चेपॉक में दलीप ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. इस खिताबी मैच में ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने शानदार शतक लगाया. ईशान के शतक से उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया काफी खुश हुईं. उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अदिति ने तीन शब्दों के रिएक्शन से महफिल लूट ली.

दलीप ट्रॉफी फाइनल के पहले दिन ईशान किशन ने 122 गेंद में शतक पूरा किया. यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनकी 10वीं सेंचुरी रही. पहले दिन का खेल खत्म होने के समय वह 111 रनों पर नाबाद रहे. ईशान के शतक पर उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई, जिसमें उन्होंने ईशान की तारीफ की, और जमकर प्यार लुटाया.

अदिति हुंडिया ने ईशान किशन के शतक के सेलिब्रेशन की तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की, और लिखा- एक शानदार शतक, जो आपने कमाई है.

Ishan Kishan Girlfriend Instagram Story. pic.twitter.com/jeUoyrQfuT — Sahil (@SahilSinghadiya) September 6, 2026

चेपॉक में खेले जा रहे फाइनल मैच में ईशान किशन ने 122 गेंद में शतक पूरा किया. इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके और दो छक्के निकले. पहले दिन का खेल खत्म होने तक उनकी टीम ईस्ट जोन ने 4 विकेट खोकर 385 रन बना लिए हैं. स्टम्प्स के समय ईशान किशन 135 गेंद में 111 रनों पर हैं. वह 14 चौके और 2 छक्के जड़ चुके हैं. कुमार कुशाग्र 75 गेंद में 63 रनों पर नाबाद हैं. वह 4 चौके और 5 छक्के लगा चुके हैं. दोनों के बीच 160 गेंद में 144 रनों की साझेदारी हो चुकी है.

ईस्ट जोन की प्लेइंग इलेवन- अभिमन्यु ईश्वरन, वैभव सूर्यवंशी, कुमार कुशाग्र, सुदीप कुमार घरामी, शिखर मोहन, ईशान किशन (कप्तान/विकेट कीपर), मोहम्मद कौनैन कुरैशी, अनुकूल रॉय, मोहम्मद शमी, अभिजीत सरकार और मुकेश कुमार

साउथ जोन की प्लेइंग इलेवन: रिकी भुई, नारायण जगदीसन (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, शेख रशीद, तिलक वर्मा (कप्तान), स्मरण रविचंद्रन, श्रेयस गोपाल, त्रिपुराना विजय, मोहम्मद सिराज, चामा वी मिलिंद और एमडी निधिश

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