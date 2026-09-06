Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCafe, Wifi और गेमिंग जोन सिर्फ 400 रुपए में, सस्ती बुकिंग से पैसे बचाने का तरीका

Cafe, Wifi और गेमिंग जोन सिर्फ 400 रुपए में, सस्ती बुकिंग से पैसे बचाने का तरीका

कम बजट में घूमने वालों के लिए हॉस्टल किफायती ठहरने का विकल्प बन रहे हैं. यहां कम खर्च में रहने के साथ कैफे, वाई-फाई, गेमिंग और दूसरे यात्रियों से मिलने का मौका मिलता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 06 Sep 2026 08:47 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप भी कम बजट में घूमने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन होटल के महंगे किराए आपके ट्रैवल बजट को बिगाड़ रहे हैं, तो हॉस्टल आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है. बड़ी बात यह है कि यहां आपको कम कीमत में रहने की जगह के साथ-साथ Cafe, Wifi और गेमिंग जोन जैसी कई सुविधाएं मिल सकती है. हालांकि हॉस्टल में रुकना सिर्फ ठहरने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरे यात्रियों से मिलने-जुलने और नई जगहों को बेहतर तरीके से जानने का मौका भी मिलता है. यही वजह है कि खासकर युवा और सोलो ट्रैवलर्स के बीच हॉस्टल का चलन तेजी से बढ़ रहा है.

कितने रुपये से शुरू हो सकता है हॉस्टल का खर्च?

आमतौर पर हॉस्टल में डॉर्मिटरी बेड होटल के मुकाबले में काफी कम कीमत में मिल जाते हैं. लेकिन कई जगहों पर इसकी कीमत करीब 400 से 1,000 रुपये प्रति रात तक हो सकती है. हालांकि, इसका किराया शहर, सीजन, लोकेशन और हॉस्टल में मिलने वाली सुविधाओं के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है. ऐसे में होटल के बजाय कम कीमत में ठहरने की जगह मिलने से यात्रियों के पास घूमने, खाने और दूसरी एक्टिविटीज ज्यादा पैसों की बजट हो सकती है. 

त्योहार पर घर जाना हुआ आसान! दिल्ली से यूपी-बिहार के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरा शेड्यूल

क्या है हॉस्टल की खासियत?

हॉस्टल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां का सोशल माहौल है. इसके साथ आपको एक ही जगह पर अलग-अलग शहरों और देशों से आए यात्रियों से मुलाकात और बातचीत हो सकती है. हालांकि, आसपास घूमने की जगहों की जानकारी भी मिल सकती है.

क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं?

  • फ्री या पेड Wi-Fi
  • कैफे और कॉमन एरिया
  • गेमिंग जोन
  • लगेज स्टोरेज
  • बुक एक्सचेंज
  • ट्रैवल असिस्टेंस
  • प्राइवेट कमरे
  • महिलाओं के लिए अलग डॉर्मिटरी

सोलो ट्रैवलर्स के लिए क्यों खास है हॉस्टल?

अकेले घूमने वाले यात्रियों के लिए हॉस्टल एक सोशल स्पेस की तरह काम करता है. कॉमन एरिया, शेयर्ड किचन और ग्रुप टूर जैसी एक्टिविटीज के दौरान नए लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता है. कई बार यही मुलाकात आगे चलकर आपके ट्रैवल पार्टनर या दोस्त भी बन जाते हैं.

सरकारी बाबुओं को आधार से परहेज, बिना लिंक के चल रहे पुराने हेल्थ कार्ड

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 06 Sep 2026 08:47 PM (IST)
Tags :
Budget Travel Hostel Travel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
त्योहार पर घर जाना हुआ आसान! दिल्ली से यूपी-बिहार के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरा शेड्यूल
त्योहार पर घर जाना हुआ आसान! दिल्ली से यूपी-बिहार के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरा शेड्यूल
यूटिलिटी
सरकारी बाबुओं को आधार से परहेज, बिना लिंक के चल रहे पुराने हेल्थ कार्ड
सरकारी बाबुओं को आधार से परहेज, बिना लिंक के चल रहे पुराने हेल्थ कार्ड
यूटिलिटी
दिल्ली से लखनऊ-पटना का समय होगा आधा, यूपी-बिहार की सैर कराने आ रही बुलेट ट्रेन
दिल्ली से लखनऊ-पटना का समय होगा आधा, यूपी-बिहार की सैर कराने आ रही बुलेट ट्रेन
यूटिलिटी
ट्रेन में कश लगाते वक्त सावधान! पकड़े गए तो भरना होगा मोटा जुर्माना
ट्रेन में कश लगाते वक्त सावधान! पकड़े गए तो भरना होगा मोटा जुर्माना
Advertisement

वीडियोज

Delhi Moti Bagh Building Collapse: 5 मंजिला इमारत ढही.. दिल्ली में कोहराम !।
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: लगातार 5 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी | ABP News
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: 5 मंजिला इमारत ढही, 50 जिंदगियों पर संकट !
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: मोती बाग इलाके में गिरी इमारत...मलबे में दबे 50 लोग!
CM Yogi in Chitrakoot: CM yogi ने चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। CM Yogi Speech
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...'
सत्य निकेतन हादसे पर अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए सवाल, कहा - 'अगर PM खुद को...'
दिल्ली NCR
Watch: सत्य निकेतन में हादसे का पता इस वीडियो से चला, हादसे के ढाई घंटे बाद निकला स्टूडेंट
Watch: सत्य निकेतन में हादसे का पता इस वीडियो से चला, हादसे के ढाई घंटे बाद निकला स्टूडेंट
क्रिकेट
'उनके लिए दरवाजे बंद...', शमी की टीम इंडिया में वापसी पर पूर्व कोच का बड़ा बयान
'उनके लिए दरवाजे बंद...', शमी की टीम इंडिया में वापसी पर पूर्व कोच का बड़ा बयान
ओटीटी
कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर दीपक कुमार ने किया बड़ा खुलासा
कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा
इंडिया
PM मोदी के ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर खरगे का रिएक्शन, कहा - 'अफसोस है कि...'
PM मोदी के ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर खरगे का रिएक्शन, कहा - 'अफसोस है कि...'
ऑटो
Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट
Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट
एग्रीकल्चर
एक एकड़ में अनार से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लें हिसाब-किताब
एक एकड़ में अनार से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लें हिसाब-किताब
जनरल नॉलेज
कितनी पुरानी है Delhi University? किसने करवाया था निर्माण
कितनी पुरानी है Delhi University? किसने करवाया था निर्माण
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget