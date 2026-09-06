देश की सबसे सस्ती सेडान मिल रही और सस्ती, Tigor पर इतना ऑफर

अगर आप कम बजट में एक सेडान खरीदने की सोच रहे हैं तो Tata Tigor पर इस महीने मिलने वाला डिस्काउंट आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है. टाटा मोटर्स सितंबर 2026 में Tigor पर 30,000 रुपये तक के बेनिफिट्स रही है. इसमें कैश डिस्काउंट और स्क्रैपेज बोनस शामिल हैं. यह ऑफर सीमित समय के लिए है और इसका फायदा लेने से पहले अपने नजदीकी डीलर से इसकी उपलब्धता और शर्तों की पुष्टि करना जरूरी है.

Tata Tigor पर ग्राहकों को कुल 30,000 रुपये तक का फायदा मिल सकता है. इसमें 15,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 15,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस शामिल है. यानी अगर ग्राहक पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने की पात्रता रखता है, तो उसे इस स्क्रैपेज बोनस का फायदा मिल सकता है. हालांकि, डिस्काउंट की राशि शहर, डीलर, स्टॉक और कार के वेरिएंट के हिसाब से अलग हो सकती है.

कितनी है गाड़ी की कीमत?

Tata Tigor की एक्स-शोरूम कीमत 5.55 लाख रुपये से शुरू होकर 8.84 लाख रुपये तक जाती है. इस वजह से यह देश की किफायती कॉम्पैक्ट सेडान में शामिल है. डिस्काउंट मिलने के बाद इसकी खरीदारी उन ग्राहकों के लिए और आकर्षक हो सकती है, जो कम बजट में एक सेडान चाहते हैं. अपने सेगमेंट में Tigor का मुकाबला मुख्य रूप से Maruti Suzuki Dzire और Hyundai Aura जैसी कारों से होता है.





Tata Tigor की खास बात यह है कि इसे अलग-अलग पावरट्रेन ऑप्शन के साथ खरीदा जा सकता है. इसमें पेट्रोल और iCNG मॉडल मौजूद हैं. इसके अलावा Tigor का इलेक्ट्रिक वर्जन भी मौजूद है. यानी ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से पेट्रोल, CNG या इलेक्ट्रिक मॉडल में से विकल्प चुन सकते हैं.

2025 मॉडल Tigor में कंपनी ने एक्सटीरियर को हल्का अपडेट किया है. इसमें ग्रिल और फ्रंट बंपर के डिजाइन में मामूली बदलाव किए गए हैं. कुछ वेरिएंट में बूटलिड स्पॉइलर भी मिलता है. कार में मिलने वाले अलॉय व्हील का बेसिक डिजाइन पहले जैसा है, हालांकि हाइपरस्टाइल व्हील के लुक में बदलाव किया गया है.

गाड़ी का इंटीरियर और फीचर्स

नई Tigor में इंटीरियर को भी अपडेट किया गया है. इसमें नया इंटीरियर थीम और एल्युमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है. ऊंचे वेरिएंट में डुअल-टोन लेदर फिनिश भी मिलता है. कुछ वेरिएंट में 3.5-इंच का म्यूजिक सिस्टम डिस्प्ले, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल और फॉलो-मी-होम हेडलैंप जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

गाड़ी के टॉप वेरिएंट में 10.25-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं. वहीं Tigor XZ में LED हेडलैंप के साथ DRLs, 15-इंच हाइपरस्टाइल व्हील, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल और रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है. इसमें 7-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ Android Auto और Apple CarPlay की सुविधा भी मिलती है.





Tigor EV उन ग्राहकों के लिए विकल्प है जो कम कीमत में इलेक्ट्रिक सेडान खरीदना चाहते हैं. इसमें 75hp की इलेक्ट्रिक मोटर और 26kWh बैटरी पैक दिया गया है. कंपनी के दावे के मुताबिक इसकी रेंज करीब 315 किलोमीटर है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भविष्य में इस मॉडल को अपडेट मिल सकता है और इसमें BaaS जैसी सुविधा जोड़ने की उम्मीद है.

खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सितंबर का 30,000 रुपये तक का फायदा सुनने में आकर्षक है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर ग्राहक को पूरी राशि एक जैसी नहीं मिलेगी. कैश डिस्काउंट और स्क्रैपेज बोनस की पात्रता अलग-अलग हो सकती है. साथ ही आपके शहर और डीलर के पास उपलब्ध स्टॉक के आधार पर ऑफर में बदलाव संभव है. इसलिए कार बुक करने से पहले डीलर से डिस्काउंट, वेरिएंट और सभी शर्तों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए.

ऐसे में कम बजट में सेडान खरीदने वालों के लिए Tata Tigor पर सितंबर का ऑफर एक अच्छा मौका हो सकता है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.55 लाख रुपये है और 30,000 रुपये तक के बेनिफिट के साथ इसकी खरीदारी पर शुरुआती खर्च कुछ कम हो सकता है. साथ ही पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक विकल्प होने से ग्राहकों को अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडल चुनने की सुविधा मिलती है.

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