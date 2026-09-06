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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली से लखनऊ-पटना का समय होगा आधा, यूपी-बिहार की सैर कराने आ रही बुलेट ट्रेन

दिल्ली से लखनऊ-पटना का समय होगा आधा, यूपी-बिहार की सैर कराने आ रही बुलेट ट्रेन

दिल्ली से लखनऊ और पटना जाने वाले यात्रियों का सफर बुलेट ट्रेन शुरू होने के बाद काफी कम समय में पूरा हो सकता है. दिल्ली से लखनऊ करीब 2 घंटे 12 मिनट और पटना करीब 4 घंटे 30 मिनट में पहुंचने का अनुमान है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 06 Sep 2026 05:02 PM (IST)
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ट्रेन में घंटों बैठकर दिल्ली से यूपी और बिहार का सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है. आने वाले समय में दिल्ली से लखनऊ पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे 12 मिनट और पटना पहुंचने में करीब 4 घंटे लग सकते हैं. ऐसा प्रस्तावित दिल्ली-पटना बुलेट ट्रेन रूट के शुरू होने के बाद संभव हो सकता है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी दी है.

यूपी और बिहार के लिए ट्रेन यात्रियों की संख्या ज्यादा रहती है और लंबी दूरी के वजह से सफर में काफी समय लगता है और दिल्ली से पटना की दूरी करीब 1170 किलोमीटर है. अभी सुपरफास्ट और राजधानी जैसी ट्रेनों से ये सफर करने में लगभग 12 घंटे लग जाते हैं. लेकिन बुलेट ट्रेन चलने के बाद यही सफर करीब 4 घंटे 30 मिनट में पूरा होने का अनुमान है. इससे यूपी और बिहार जाने वाले यात्रियों का काफी समय बच सकता है.

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लखनऊ पहुंचने में लगेंगे 2 घंटे 12 मिनट

दिल्ली से लखनऊ की दूरी करीब 495 किलोमीटर है. बनने वाली बुलेट ट्रेन से ये दूरी लगभग 2 घंटे 12 मिनट में तय की जा सकेगी. यानी लंबा ट्रेन सफर काफी कम समय में पूरा हो सकता है.

दिल्ली से आगरा की करीब 200 किलोमीटर की दूरी बुलेट ट्रेन से सिर्फ 58 मिनट में पूरी होने का अनुमान है. वहीं करीब 455 किलोमीटर दूर कानपुर पहुंचने में लगभग 1 घंटा 50 मिनट लग सकते हैं.

प्रयागराज और वाराणसी तक भी कम समय

दिल्ली से प्रयागराज की करीब 750 किलोमीटर की दूरी लगभग 3 घंटे में तय की जा सकती है. वहीं दिल्ली से वाराणसी की करीब 945 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में लगभग 3 घंटे 33 मिनट लगने का अनुमान है.

बनने वाली बुलेट ट्रेन के मुताबिक दिल्ली से आगरा 58 मिनट, कानपुर 1 घंटा 50 मिनट, लखनऊ 2 घंटे 12 मिनट, प्रयागराज 3 घंटे, वाराणसी 3 घंटे 33 मिनट और पटना करीब 4 घंटे 30 मिनट में पहुंचा जा सकता है. अगर ये प्रोजेक्ट तय योजना के मुताबिक आगे बढ़ता है, तो दिल्ली से यूपी और बिहार के कई बड़े शहरों का लंबा सफर कुछ ही घंटों का रह जाएगा.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 05:02 PM (IST)
Tags :
Delhi-Patna Bullet Train Delhi Lucknow Bullet Train
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