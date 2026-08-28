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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेलवे का तोहफा, 500 स्टेशनों पर न्यू मदर्स के लिए होंगे बेबी फीडिंग रूम

रेलवे का तोहफा, 500 स्टेशनों पर न्यू मदर्स के लिए होंगे बेबी फीडिंग रूम

भारतीय रेलवे ने माताओं की सुविधा के लिए देश के करीब 500 स्टेशनों पर बेबी फीडिंग रूम शुरू किए हैं. इन कमरों में महिलाएं सुरक्षित और आरामदायक माहौल में बेबी फीड करा सकेंगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 28 Aug 2026 06:20 PM (IST)
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अक्सर ट्रेन में सफर के दौरान अपने छोटे बच्चों की देखभाल करना किसी भी नई माताओं के लिए काफी मुश्किल होता है. आमतौर पर रेलवे स्टेशन जैसी भीड़भाड़ वाली जगह पर मां को अपने शिशु को दूध पिलाने यानी बेबी फीड कराने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने नई माताओं के लिए एक खास सुविधा की शुरुआत की है. 

क्या है नई सुविधा?

रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए उस नई सुविधा के बारे जानकारी शेयर की है. रेलवे के मुताबिक, अब देश के करीब 500 स्टेशनों पर शिशु स्तनपान रूम यानी बेबी फीडिंग रूम उपलब्ध कराए गए है.

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इसके अलावा वेटिंग रूम में भी स्क्रीन और पार्टिशन की व्यवस्था की गई है, ताकि माताएं बिना किसी परेशानी और झिझक के अपने बच्चे की देखभाल आसानी से कर सके. हालांकि, इस पहल का खास मकसद उन नई माताओं को ज्यादा सुविधाजनक माहौल देना है, जिन्हें लंबी दूरी के यात्रा के दौरान अपने बच्चों को फीड कराने में परेशानी होती थी.

आगे और स्टेशनों तक पहुंचेगी सुविधा

भारतीय रेलवे की पोस्ट के मुताबिक, इस सुविधा को सिर्फ मौजूदा स्टेशनों तक सीमित रखने के बजाय आने वाले समय में इसे देश के और अधिक स्टेशनों तक पहुंचाना है. इससे ज्यादा से ज्यादा माताओं को सफर के दौरान अपने बच्चों की देखभाल के काफी सहूलियत मिल सकती है. 

न्यू मदर्स के लिए क्यों जरूरी है यह सुविधा?

अक्सर न्यू मदर्स के लिए छोटे बच्चे के साथ लंबी दूरी की सफर में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में स्टेशन पर अलग फीडिंग रूम मौजूद होने से किसी भी मां के लिए अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए सुरक्षित और प्राइवेट जगह मिल सकेगी. रेलवे की यह पहल माताओं के लिए पहले के मुकाबले में काफी आरामदायक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक अहम कदम है.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 28 Aug 2026 06:20 PM (IST)
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INDIAN RAILWAYS Baby Feeding Room
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