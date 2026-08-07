मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबर्थ और डेथ सर्टिफिकेट कितने मददगार, किन-किन कामों के लिए हैं जरूरी?

बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट कितने मददगार, किन-किन कामों के लिए हैं जरूरी?

Birth Certificate: बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट क्यों जरूरी हैं? जानें इनका महत्व, कहां-कहां काम आते हैं, समय पर रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है और सरकारी, कानूनी व वित्तीय कामों में इनकी क्या भूमिका है.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 07 Aug 2026 12:44 PM (IST)
Preferred Sources

Birth and Death Registration: बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड नहीं, बल्कि कई जरूरी कामों के लिए सबसे अहम डॉक्युमेंट्स हैं. अगर आपके घर में किसी बच्चे का बर्थ हुआ है या परिवार में किसी सदस्य का डेथ हुआ है, तो बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना चाहिए. कई लोग इन्हें सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर यही डॉक्युमेंट्स सबसे ज्यादा काम आते हैं. सरकार के नियमों से बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन फिक्स समय के अंदर कराना जरूरी होता है, ताकि फ्यूचर में किसी तरह की परेशानी नहीं हो. अगर समय पर सर्टिफिकेट नहीं बनवाया जाता है, तो बाद में इसे बनवाने की प्रोसेस लंबी हो सकती है.

बर्थ सर्टिफिकेट किस जगह आता है काम?

बर्थ सर्टिफिकेट किसी व्यक्ति की बर्थ डेट, बर्थ का जगह और पहचान का ऑफिसियल सर्टिफिकेट होता है. इसकी जरूरत स्कूल में एडमिशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्युमेंट्स बनवाने में पड़ सकती है. इसके अलावा सरकारी योजनाओं का फायदा लेने, सरकारी नौकरी में उम्र का सर्टिफिकेट देने और कई दूसरे सरकारी काम में भी ये अहम डॉक्यूमेंट माना जाता है. कई बैंकिंग सर्विस,जायदाद से जुड़े मामलों और दूसरे ऑफिसियल कामों में भी बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: बाढ़ के पानी से खराब हुई शराब, अब शख्स को मिलेगा 1.2 करोड़ का मुआवजा

परिवार में किसी व्यक्ति की मौत के बाद डेथ सर्टिफिकेट सबसे जरूरी डॉक्युमेंट्स में शामिल होता है. इसकी मदद से बैंक अकाउंट बंद कराने, इन्श्योरेन्स क्लेम लेने, फैमिली पेंशन शुरू कराने, जायदाद को नाम पर ट्रांसफर कराने और विरासत से जुड़े कानूनी काम पूरे किए जाते हैं. कई मामलों में इंवेस्टमेंट, शेयर, म्यूचुअल फंड और दूसरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड अपडेट कराने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है. इसके बिना कई सरकारी और कानूनी प्रोसेस पूरी होने में देरी हो जाती है.

समय पर बनवाएं और अच्छे से रखें

इसलिए बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट को सिर्फ एक कागज समझने की गलती नहीं करें. ये ऐसे जरूरी डॉक्युमेंट्स हैं, जिनकी जरूरत जिंदगी के अलग-अलग जगहों पे पड़ती है. इसे समय पर बनवाना और सेफ रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में किसी भी सरकारी, कानूनी या फाइनेंशियल काम के दौरान ये डॉक्युमेंट्स आपकी सबसे बड़ी मदद करते हैं.

यह भी पढ़ें: रोज 100 रुपये बचाकर बना सकते हैं करोड़ों का फंड, जानें कंपाउंडिंग का कमाल

 

Published at : 07 Aug 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
Birth Certificate Death Certificate Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट कितने मददगार, किन-किन कामों के लिए हैं जरूरी?
बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट कितने मददगार, किन-किन कामों के लिए हैं जरूरी?
यूटिलिटी
Train News: यूपी-बिहार जाने वालों को बड़ी सौगात, नई स्पेशल ट्रेन का ऐलान, रूट, टाइमिंग और स्टॉपेज जानें
यूपी-बिहार जाने वालों को बड़ी सौगात, नई स्पेशल ट्रेन का ऐलान, रूट, टाइमिंग और स्टॉपेज जानें
यूटिलिटी
अब बचे सिर्फ 8 दिन, जल्दी निपटा लें LPG सिलेंडर का ये जरूरी काम, वरना कटेगा कनेक्शन
अब बचे सिर्फ 8 दिन, जल्दी निपटा लें LPG सिलेंडर का ये जरूरी काम, वरना कटेगा कनेक्शन
यूटिलिटी
दिल्ली-उत्तराखंड का सफर होगा सुपरफास्ट, नमो भारत पर सर्वे शुरू, किन 9 शहरों से गुजरेगी ट्रेन?
दिल्ली-उत्तराखंड का सफर होगा सुपरफास्ट, नमो भारत पर सर्वे शुरू, किन 9 शहरों से गुजरेगी ट्रेन?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुखबीर बादल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, बदल जाएगी पंजाब की सियासत?
सुखबीर बादल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, बदल जाएगी पंजाब की सियासत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्रेन हैमरेज, आतें और दिल फटा... अतीक अहमद के बेटे अबान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
ब्रेन हैमरेज, आतें और दिल फटा... अतीक अहमद के बेटे अबान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
इंडिया
राहुल गांधी ने 'नूरी' के साथ बनाया वीडियो, फिर बोले- 'मां सोनिया होंगी नाराज'
राहुल गांधी ने 'नूरी' के साथ बनाया वीडियो, फिर बोले- 'मां सोनिया होंगी नाराज'
बॉलीवुड
50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी ? बोलीं- ‘मैं 19 साल की उम्र में शादी...’
50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा? खुद बताई वजह
क्रिकेट
टीम इंडिया पर BCCI सख्त, नया फिटनेस नियम; इतने मिनट में पूरी करनी होगी 2km दौड़
टीम इंडिया पर BCCI सख्त, नया फिटनेस नियम; इतने मिनट में पूरी करनी होगी 2km दौड़
इंडिया
'NTA के एक्सपर्ट्स ने लीक कराया NEET-UG का पेपर', CBI का बड़ा खुलासा
'NTA के एक्सपर्ट्स ने लीक कराया NEET-UG का पेपर', CBI का बड़ा खुलासा
दिल्ली NCR
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
ट्रेंडिंग
बेबी बंप के साथ प्रेग्नेंट महिला का डांस वीडियो वायरल, माधुरी दीक्षित के गाने पर लगाए ठुमके
बेबी बंप के साथ प्रेग्नेंट महिला का डांस वीडियो वायरल, माधुरी दीक्षित के गाने पर लगाए ठुमके
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget