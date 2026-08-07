अब बचे सिर्फ 8 दिन, जल्दी निपटा लें LPG सिलेंडर का ये जरूरी काम, वरना कटेगा कनेक्शन

LPG e-KYC Process: अगर आप घर में LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो सरकारी तेल कंपनियों ने सभी घरेलू LPG कंज्यूमर्स के लिए अब आधार कार्ड से ऑनलाइन पहचान कन्फर्म करना बहुत जरूरी कर दिया है. इसके लिए 15 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया है. अगर आपने समय रहते e-KYC पूरी नहीं कराई तो घरेलू रेट पर गैस सिलेंडर बुक कराने में परेशानी आ सकती है. यानी यह काम निपटाने के लिए अब आपके पास 7 से 8 दिन ही बचे हैं.

तेल कंपनियां लगातार कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भेजकर e-KYC कराने की याद दिला रही हैं. अगर फिक्स समय तक आधार वेरिफिकेशन पूरा नहीं होने पर घरेलू रेट पर LPG सिलेंडर मिलने में परेशानी आ सकती है.इस मुहिम का मकसद फर्जी और डुप्लीकेट गैस कनेक्शन खत्म करना है, ताकि सरकारी सब्सिडी सिर्फ सही लोगों को दे सके.

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e-KYC नहीं हुई तो क्या होगा?

कंपनियों के मुताबिक, जिस कस्टमर का e-KYC पूरा नहीं होगा, उन्हें कुछ समय के लिए कमर्शियल रेट पर सिलेंडर खरीदना पड़ सकता है. और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के फायदा लेने वालों की LPG सब्सिडी पर भी असर हो सकती है. इसलिए सभी कंज्यूमर्स को समय रहते आधार से वेरिफिकेशन कराने की सलाह दी गई है.

अभी भी देश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में लोगों ने e-KYC नहीं कराई है. पुणे जिले में करीब 6 लाख घरेलू गैस कंज्यूमर्स में से लगभग 4.80 लाख लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है. गैस एजेंसियां फोन कॉल, SMS और घर-घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं, ताकि आखिरी समय में भीड़ नहीं हो और सभी लोग समय पर प्रोसेस पूरी कर सकें.

e-KYC कराने के लिए कंज्यूमर्स Indian Oil One App, अपनी LPG कंपनी के ऑफिसियल ऐप या वेबसाइट, नजदीकी गैस एजेंसी या सिलेंडर डिलीवरी करने वाले स्टाफ की मदद ले सकते हैं इसके लिए आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जरूरी जानकारी की जरूरत होगी.

सरकार ने क्यों शुरू की ये मुहिम?

सरकार का कहना है कि इस कदम से LPG लोगों तक भेजना और मजबूत होगा. साथ ही फर्जी कनेक्शनों पर रोक लगेगी और सब्सिडी का फायदा सिर्फ लायक लोगों को मिलेगा. इसलिए अगर आपने अभी तक LPG e-KYC नहीं कराई है, तो 15 अगस्त से पहले ये काम जरूर पूरा कर लें, ताकि बाद में गैस सिलेंडर की बुकिंग या सब्सिडी को लेकर किसी तरह की परेशानी नहीं हो.

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